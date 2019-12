Nhiều xã, phường của Hà Nội sắp bị "xóa sổ" sau sáp nhập

(Dân Việt) Ban Cán sự đảng UBND thành phố vừa có tờ trình về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP. Hà Nội tại Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVI.

Theo đó, giai đoạn 2019-2021, Hà Nội không có đơn vị cấp huyện nào thuộc diện phải sắp xếp.

Đối với cấp xã, Hà Nội có 12 phường, xã thuộc 6 quận, huyện có cả hai tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đều dưới 50% so với quy định.

Bao gồm, các phường Hàng Đào, Hàng Bạc thuộc quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng; các xã Cẩm Đình, Phương Độ, Vân Hà thuộc huyện Phúc Thọ; xã Thuỵ Phú thuộc huyện Phú Xuyên; xã Kim An thuộc huyện Thanh Oai; xã Mỹ Thành thuộc huyện Mỹ Đức.

TP. Hà Nội dự kiến sắp xếp 7 đơn vị hành chính cấp xã, chưa tiến hành sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đối với cấp xã, Hà Nội có 12 phường, xã thuộc 6 quận, huyện có cả hai tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đều dưới 50% so với quy định.

Cụ thể, quận Hai Bà Trưng sẽ hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số phường Nguyễn Du với phường Bùi Thị Xuân và sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, dân số của phường Ngô Thì Nhậm thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là phường Nguyễn Du; sáp nhập toàn bộ phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của phường Ngô Thì Nhậm (trừ phần diện tích tự nhiên và dân số từ số nhà 52 đến số nhà 214 phố Huế) vào phường Phạm Đình Hổ (tên đơn vị hành chính sau sắp xếp là phường Phạm Đình Hổ).

Huyện Phúc Thọ sẽ hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Cẩm Bình với diện tích tự nhiên, dân số xã Xuân Phú thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Xuân Đình; hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Phương Độ với diện tích tự nhiên, dân số xã Sen Chiểu thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Sen Phương.

Huyện Phú Xuyên hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Thuỵ Phú với diện tích tự nhiên, dân số xã Văn Nhân thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Nam Tiến.

Lý do thực hiện phương án sắp xếp nêu trên vì các đơn vị hành chính được sáp nhập với nhau có địa giới hành chính liền kề, có chung các yếu tố văn hóa, xã hội, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân; bảo đảm sự ổn định về an ninh trật tự và đời sống nhân dân sau khi sắp xếp. Sau sắp xếp, thành phố còn 579 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 5 đơn vị.

5 đơn vị hành chính cấp xã được đề nghị chưa sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 gồm phường Hàng Đào, Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm), xã Vân Hà (huyện Phúc Thọ), xã Kim An (huyện Thanh Oai); xã Mỹ Thành (huyện Mỹ Đức). Lý do được nêu rõ trong tờ trình, chủ yếu nhằm bảo đảm sự ổn định, hiệu quả công tác quản lý xã hội, do tính chất đặc thù về văn hóa, vị trí địa lý biệt lập của các phường, xã này.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết quan điểm của TP trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là không chạy theo thành tích. Tại các địa phương việc sắp xếp tổ dân phố theo hướng phục vụ thuận tiện nhất cho quản lý, tuyên truyền thì nên sắp xếp.

Sau khi sắp xếp, toàn bộ chứng minh thư, hộ khẩu, giấy tờ liên quan đến cá nhân tại các đơn vị sắp xếp đều phải đính chính, vì vậy ông Chung đề nghị Công an TP là đơn vị quản lý dữ liệu dân cư trong thời gian tới có kế hoạch hiệu đính lại.