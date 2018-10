Nhốt bò ở rẫy, xót xa phát hiện bị trộm cắt mất 4 chân

Sáng sớm, ông Sự đến rẫy mở chuồng cho đàn bò đi ăn thì tá hỏa phát hiện một con bò có trọng lượng hơn 150 kg bị trộm cắt mất 4 chân.

Trưa 21.10, ông Đỗ Sĩ Sự (56 tuổi, trú tại thôn Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết gia đình vừa bị trộm đột nhập chuồng bò ở rẫy cách nhà khoảng một km, bắt và cắt 4 chân một con bò tơ nặng hơn 150kg.

Khu vực trộm xà xẻo chân bò.

Theo đó, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, ông Đỗ Sĩ Sự đi thăm đàn bò gồm 3 con nhốt trong chuồng giữa rẫy cà phê thì phát hiện hàng rào quanh lối vào chuồng bị đạp đổ và thiếu một con bò tơ. Tìm xung quanh, ông Sự phát hiện con bò mất tích bị cắt mất 4 chân, nằm cách chuồng khoảng 10m.

Con bò tơ nặng hơn 150kg của ông Đỗ Sĩ Sự bị trộm cắt mất 4 chân.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Thanh Hùng, Trưởng Công an xã Tân Liên cho biết do gia đình chưa báo cáo vụ việc nên công an xã chưa nhận được thông tin. "Chúng tôi sẽ đến gia đình ông Sự và hiện trường để nắm thông tin vụ việc"- ông Hùng nói.

Được biết, ngoài trường hợp ông Đỗ Sĩ Sự, vài tháng trước ở thôn Tân Hiệp, xã Tân Liên cũng đã từng xảy ra một vụ việc tương tự.