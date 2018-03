Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3

Nộp phí trước bạ ô tô, xe máy qua mạng; mua thuốc cho trẻ dưới 6 tuổi bố mẹ phải khai thẻ căn cước... là chính sách được thực thi từ tháng 3.

Dừng khuyến mại 50% thẻ nạp di động trả trước

Có hiệu lực từ 1.3, thông tư 47/2017 của Bộ Thông tin truyền thông quy định về hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất như sau: Đối với thuê bao di động trả trước không được vượt quá 20% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động (mức khuyến mại hiện nay là 50%).

Đối với thuê bao di động trả sau không được vượt quá 50% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động (giữ nguyên mức khuyến mại hiện hành).

Quy định này được đưa ra trong bối cảnh gần đây, các nhà mạng đua nhau áp dụng gói khuyến mãi lên tới 50%, 100% giá trị dịch vụ. Theo lý giải của đại diện Bộ Thông tin & Truyền thông, các nội dung trong Thông tư 47 nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường viễn thông; bảo đảm quyền lợi và thúc đẩy phát triển thuê bao trả sau, hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác.

12 loại giấy tờ để kiểm tra chất lượng ôtô nhập khẩu mới

Cũng có hiệu lực từ 1.3, thông tư 03/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ôtô nhập khẩu chưa qua sử dụng cần có 12 loại giấy tờ như: Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ôtô nhập khẩu theo mẫu; Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô nước ngoài cấp cho từng ôtô; Bản thông tin xe cơ giới nhập khẩu theo mẫu; Báo cáo thử nghiệm khí thải; Báo cáo thử nghiệm an toàn...

Thông tư này cũng quy định về các trường hợp ôtô thuộc diện phải triệu hồi gồm: Ôtô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất; Ôtô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.

Việc yêu cầu triệu hồi của cơ quan kiểm tra được thực hiện trên cơ sở bằng chứng cụ thể, kết quả xác minh các thông tin phản ánh về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ôtô nhập khẩu.

Những trường hợp thu hồi chứng chỉ bồi dưỡng của cán bộ, công chức

Thông tư 01/2018 của Bộ Nội vụ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ 1.3.

Theo thông tư này, cán bộ, công chức, viên chức sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc bị thu hồi chứng chỉ bồi dưỡng trong các trường hợp sau: Có sự gian lận trong việc chiêu sinh, học tập; Cấp cho người không đủ điều kiện; Cấp không đúng thẩm quyền; Chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa; Để cho người khác sử dụng.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức; bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu tội phạm.

Mua thuốc cho trẻ dưới 6 tuổi, bố mẹ phải khai chứng minh nhân dân

Thông tư 52/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú có hiệu lực từ 1/3 nêu rõ, khi kê đơn thuốc, bác sĩ phải ghi đủ, rõ ràng và chính xác các mục in trong đơn thuốc hoặc trong sổ khám bệnh của người bệnh.

Ghi địa chỉ nơi người bệnh thường trú hoặc tạm trú: số nhà, đường phố, tổ dân phố hoặc thôn/ấp/bản, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố.

Trong trường hợp mua thuốc cho trẻ dưới 6 tuổi, bố mẹ phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số chứng minh nhân dân hoặc sổ căn cước công dân của bố mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vào đơn thuốc.

Nộp phí trước bạ ô tô, xe máy qua mạng

Có hiệu lực từ ngày 16.3, Thông tư 05/2018 hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy quy định như sau:

Tại Hà Nội và TP.HCM sẽ thí điểm kê khai, nộp thuế trước bạ ô tô, xe máy qua mạng, cụ thể là qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Để kê khai, nộp thuế trước bạ qua mạng, chủ ô tô, xe máy chưa qua sử dụng khai số Giấy chứng nhận an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường hoặc số Giấy chứng nhận chất lượng, kiểu loại khai nhận tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, sau đó nhận mã hồ sơ và nộp thuế vào ngân sách nhà nước trực tuyến tại Cổng thông tin.