Những hình ảnh đầu tiên về máy bay không người lái của “hai lúa” Bùi Hiển

(Dân Việt) Bằng kinh nghiệm 8 năm chế tạo máy bay, ông Bùi Hiển đang hoàn thành chiếc máy bay không người lái đầu tiên tại Việt Nam.

Máy bay không người lái là một dự án hợp đồng giữa ông Bùi Hiển (63 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Hiệp hội Hàng không Việt Nam. Hiện, phần cơ của máy bay đã được ông Hiển làm xong, còn phần mềm điều khiển vẫn đang chờ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hoàn thành. Theo ông Bùi Hiển, máy bay không người lái chỉ là phiên bản thu nhỏ của máy bay có người lái. Ở trong máy bay lớn có bộ phận nào là trong máy bay nhỏ có bộ phận đó, chỉ khác nhau ở kích thước. Theo thiết kế, máy bay không người lái gồm cánh quạt chính và cánh quạt đuôi, trong đó cánh quạt chính dài 3,5m. Toàn thân máy bay dài khoảng 4,45m. Sau khi hoàn thành, máy bay không người lái này có trọng lượng khoảng 50kg. Sử dụng bình xăng 2 lít, máy bay không người lái có thể bay trong 60 phút. Bên dưới máy bay là một chiếc thùng 20 lít, có thể chứa thuốc trừ sâu để phun phục vụ nông nghiệp. Động cơ trị giá 3.000 USD của máy bay không người lái. Một mô-tơ nhỏ dùng để hút thuốc trừ sâu từ bình chứa và phun ra ngoài. Ông Hiển tiết lộ, một chiếc máy bay không người lái tương tự tại Trung Quốc có giá 800 triệu đồng, trong khi sản phẩm của ông dự kiến chỉ tiêu tốn khoảng 300 triệu đồng. Cấu tạo bên trong cánh quạt đuôi của máy bay không người lái do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện. Ngoài ra, trường này cũng đang làm cánh quạt chính bằng chất liệu đặc biệt dựa trên bản thiết kế của ông Hiển. Theo đúng lộ trình, máy bay này phải được thử nghiệm trước Tết Nguyên đán 2018, nhưng kế hoạch phải dời lại 1 - 2 tháng sau Tết. Phần cơ của máy bay không người lái được ông Bùi Hiển chế tạo từ những kinh nghiệm làm máy bay “Giấc mơ” trước kia.

