Những hình ảnh đầu tiên về xe bus đón những người hùng U23 Việt Nam

Xe buýt đón các cầu thủ U23 Việt Nam đã di chuyển ra khỏi Trụ sở liên đoàn bóng đá Việt Nam đến sân bay Nội Bài. PV Dân Việt đã ghi lại những hình ảnh đầu tiên về xe bus đón những người hùng U23 Việt Nam.

Dự kiến chiếc chuyên cơ chở các cầu thủ sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 12h để tiếp tục các hoạt động mừng thành công của đội tuyển.

Xe buýt đã lăn bánh

Các cổ động viên cuồng nhiệt

2 chiếc xe buýt hai tầng sẽ được vào tận sảnh VIP A của sân bay quốc tế Nội Bài để đón các cầu thủ.

Dự kiến đội tuyển U23 di chuyển từ sân bay Nội Bài qua cầu Nhật Tân rồi về đường Võ Chí Công để vào trung tâm thành phố.

Các tuyến đường dự kiến đoàn đi qua từ trung tâm thành phố về sân vận động Mỹ Đình gồm: Kim Mã - Liễu Giai -Nguyễn Chí Thanh -Trần Duy Hưng và qua Đại lộ Thăng Long...

“Tất cả các phương án đều được công an TP bố trí lực lượng đảm bảo an toàn giao thông. Trêm hành trình xe chở đội tuyển đi qua đều có xe dẫn đoàn và được bố trí lực lượng bảo vệ”, đại diện CSGT công an TP Hà Nội cho biết.