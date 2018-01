Những nhà khoa học trẻ tuổi sáng giá nhất thế giới

(Dân Việt) Đây là những nhà nghiên cứu trẻ sáng giá nhất thế giới. Họ đang giúp chúng ta giữ gìn sức khỏe, ngăn ngừa thảm hoạ, bảo vệ môi trường và làm cho năng lượng xanh ngày càng rẻ hơn…

1. Dennis Hong

Dennis Hong là người tạo ra robot CHARLI hình người để nghiên cứu cơ chế sinh học của con người ngày càng trở nên tốt hơn. Dennis xây dựng các robot tinh vi không chỉ sao chép sinh học mà còn cải tiến về ngoại hình theo nguyên tắc bắt mắt và hiệu quả nhất. Ở lứa tuổi 38, thần đồng khoa học đã trở thành giám đốc điều hành Phòng thí nghiệm Robot và Cơ chế của Viện Công nghệ Virginia Tech, nơi đã sản xuất những cánh tay robot đủ khéo léo để xử lý một quả trứng, kiểm tra xây dựng các robot 3 chân và nhiều dự án khác. Nỗ lực mới nhất của phòng thí nghiệm của Dennis là 1 robot hình người có tên gọi là CHARLI, robot này phục vụ cho một nền tảng nghiên cứu chuyển động của con người.

2. Ting Xu

Ting Xu là tác giả của 1 nghiên cứu kỹ thuật mới cho việc dồn các sợi polyme nhỏ có thể tự lắp ráp thành 10 nghìn tỷ cylinder với các mẫu chính xác nhất. Phương pháp này có thể tạo ra các đĩa có kích thước bằng 1/4 lưu trữ dữ liệu 175 DVDs-7 terabits. Những đĩa này được sử dụng để tạo ra một loạt các thiết bị dựa trên nano - các tế bào quang điện siêu hiệu quả và các hệ thống lưu trữ năng lượng cực lớn, với màn hình hiển thị linh hoạt có độ phân giải cao hơn.

3. Adam Wilson

Adam Wilson 28 tuổi, thuộc Trung tâm Wadsworth, Bộ Y tế Bang New York. Adam luôn có tham vọng sâu hơn trong việc sử dụng các ứng dụng công nghệ để tạo thành những thiết bị khoa học nhằm giúp đỡ những người đã mất khả năng giao tiếp, do đột quỵ hoặc tổn thương tủy sống. Hiện, anh đang phát triển các tế bào não điện tử có ứng dụng hiệu quả nhất để gắn các điện cực này vào vỏ não và các nếp mô nhăn dưới hộp sọ, nơi chúng nhận các tín hiệu não mạnh mẽ hơn so với kỹ thuật EEG mà Adam đã sử dụng trong các thí nghiệm trước đây.

4. André Platzer

André Platzer phát triển các ứng dụng phần mền nhằm làm cho việc đi lại trên máy bay, xe lửa và ô tô an toàn hơn. André hiện 30 tuổi, anh đang làm việc tại Đại học Carnegie Mellon, André Platzer có đam mê nghiên cứu các phần mềm nhằm giúp các hệ thống an toàn được kiểm soát bằng máy tính, tránh các lỗi nghiêm trọng trên phương tiện giao thông. Là một nhà khoa học máy tính tại Carnegie Mellon, Platzer lớn lên ở Đức và anh cho biết đã bị mê hoặc bởi máy tính từ khi còn rất nhỏ. Vào năm 2006, khi trở thành giáo sư tại Đại học Oldenburg ở Đức, Platzer đã phát minh ra các ứng dụng xác minh một động cơ bay an toàn hơn. Phần mềm của anh cũng đã được chứng minh là có khả năng phát hiện ra những sai sót sớm trong hệ thống tàu cao tốc của châu Âu và kiểm soát hành trình thích ứng trong xe ô tô.

5. Michael Strano

Michael Strano 33 tuổi, công tác tại viện Công nghệ Massachusetts, Michael là người đã phát triển và khai thác sức mạnh kỳ diệu của công nghệ nano để phát hiện ung thư sớm. Khi Michael Strano còn là một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Rice, anh đã nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. 8 năm sau, khi trở thành giáo sư của MIT và là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về vật liệu lượng tử, một lĩnh vực công nghệ nano có tiềm năng trở thành một cuộc cách mạng trong y học, năng lượng mặt trời, điện tử và nhiều hơn nữa. Việc sử dụng công nghệ nano để xây dựng một những thiết bị y học phát hiện ung thư sớm đang là tâm huyết của Strano.