Những sai lầm khi cho trẻ ăn ngày Tết

(Dân Việt) PGS.TS.Nguyễn Duy Thịnh, Khoa Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội chỉ ra những sai lầm khi cho trẻ ăn ngày Tết.

1. Ăn quá nhiều bánh kẹo, đồ ngọt Cha mẹ cho trẻ ăn quá nhiều chất ngọt sẽ khiến bé chán ăn, không cảm thấy đói và mất hứng thú với bữa ăn chính. Đặc biệt, đối với những trẻ thừa cân, béo phì, ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ không thể kiểm soát được cân nặng. Đối với những trẻ thừa cân béo phì, ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ không thể kiểm soát được cân nặng. 2. Ăn đồ nguội Hệ tiêu hóa của trẻ thường yếu hơn người lớn nên nguy cơ xảy ra rối loạn tiêu hóa sẽ cao hơn. Một số gia đình nấu nướng thức ăn dẫn đến nên dư thừa phải hâm đi hâm lại nhiều lần hoặc để quá lâu ở nhiệt độ phòng cũng khiến trẻ ăn vào dễ bị rối loạn tiêu hóa, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy… 3. Ăn quá nhiều đồ chiên, rán Cha mẹ không nên cho trẻ ăn các món chiên rán trong ngày Tết như khoai tây chiên, bánh chưng rán. Ăn nhiều trẻ sẽ rất chán các thực phẩm khác. 4. Uống nhiều nước ngọt Đây cũng là một sai lầm phổ biến của các cha mẹ bởi vì trong ngày Tết, nước ngọt rất sẵn nên con có nhu cầu là cha mẹ sẽ đáp ứng. 5. Ăn ít rau xanh Ăn ít rau, cộng với giờ giấc sinh hoạt bị xáo trộn là nguyên nhân gây táo bón ở trẻ nhỏ. Đây là vấn đề phổ biến nhất khiến trẻ cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng đến tâm trạng của các em trong những ngày Tết. 6. Ăn các loại hạt Ăn hạt hướng dương, hạt điều chính là nguyên nhân khiến trẻ bị hóc dị vật và gây đầy hơi, chướng bụng. Do đó, các bà mẹ cần nhớ cho trẻ ăn đủ nhu cầu cần thiết, ăn đủ 4 nhóm thực phẩm, ăn nhiều rau xanh. Cho trẻ ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Sức khoẻ của trẻ chỉ đảm bảo khi bữa ăn và giấc ngủ không bị thay đổi.

