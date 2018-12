Những sự cố hàng không khiến hành khách “đứng tim” năm 2018

Theo Cục Hàng không Việt Nam, 11 tháng của năm 2018, cả nước xảy ra 79 sự cố liên quan đến an toàn hàng không. Trong đó, có 2 sự cố nghiêm trọng (mức B), 8 sự cố uy hiếp an toàn mức cao (mức C) và 69 sự cố uy hiếp an toàn (mức D).