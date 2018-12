Những sự kiện nóng nhất ngành y tế năm 2018

(Dân Việt) 50 người ở Phú Thọ bỗng dưng nhiễm HIV; Thiên thần nhỏ Hải An hiến tặng ánh sáng làm lay động trái tim của hàng vạn người;…..là những sự kiện nóng nhất ngành y tế năm 2018.

50 người ở Phú Thọ bỗng dưng nhiễm HIV Năm 2018, ngành y tế truy tìm nguyên nhân khiến 50 người ở xã Kim Thượng, Tân Sơn, Phú Thọ dương tính với virus HIV. Sự việc gây xôn xao dư luận. Ông Hoàng Đình Cảnh - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết, tình hình dịch HIV tại xã Kim Thượng khá nghiêm trọng, cần có biện pháp kiểm soát dịch ngay. Đây là một điểm dịch tích lũy đã lâu, nay qua xét nghiệm HIV rộng rãi mới phát hiện thêm nhiều người mắc. Một người bố có con 18 tháng tuổi "bỗng dưng" nhiễm HIV. Về thông tin, người dân nghi ngờ có thể y sĩ T, công tác tại TT Y tế huyện Tân Sơn đã sử dụng chung bơm kim tiêm nên họ bị lây bệnh, Bộ Y tế khẳng định, đến thời điểm này chưa thể xác định được nguyên nhân chính xác do đâu. Tuy nhiên có một số bệnh nhân xác định rõ ràng không liên quan đến y sĩ T. Trong số những người nhiễm HIV có người nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, nhưng mới đi khám bệnh lần đầu tại y sỹ tư nhân trên địa bàn 6 tháng trước đây. Như vậy, không thể kết luận việc lây nhiễm HIV của những trường hợp đó là do y sỹ trong vùng dùng chung bơm kim tiêm. Sau sự việc, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế Phú Thọ mở rộng xét nghiệm HIV miễn phí cho người dân trong vùng và các khu vực khác của tỉnh nếu có nhu cầu. Trước đó, trên địa bàn xã Kim Thượng, Tân Sơn, Phú Thọ rộ thông tin nhiều người phải đi xét nghiệm máu vì nghi nhiễm HIV. Người đầu tiên là một nữ bệnh nhân trung tuổi ở khu Chiềng 3 xã Kim Thượng được phát hiện bị nhiễm HIV. Người này cho biết chỉ sinh sống quanh nhà và có đến nhà y sĩ T. khám và tiêm. Sau khi nghe được thông tin trên, nhiều người dân nghi ngờ có thể y sĩ T. đã sử dụng chung bơm kim tiêm nên đã bị lây bệnh. Vì vậy, họ đã đến Trung tâm y tế huyện Tân Sơn lấy máu làm xét nghiệm. Kết quả sơ bộ khi làm test nhanh có 42/490 mẫu khẳng định dương tính với HIV ở xã Kim Thượng. Trong số này trong 42 người có HIV ở xã Kim Thượng, người nhỏ nhất là bé gái 18 tháng tuổi và lớn nhất 80 tuổi. Sự việc đã khiến người dân xã Kim Thượng vô cùng hoang mang. Thiên thần nhỏ Hải An hiến tặng ánh sáng làm lay động trái tim của hàng vạn người Tháng 2/2018, bé Hải An ở Hà Nội vừa bước qua tuổi thứ 7 được 3 tháng nhưng đã phát hiện mắc ung thư thần kinh thể sao từ tháng 9/2017. Vào cuối năm lớp 1, cháu bắt đầu có biểu hiện bất thường, không kiểm soát được hành vi, không nghe lời, sau đau đầu nhiều lên, gia đình đưa vào bệnh viện thì phát hiện bé bị bệnh U thần kinh đệm cầu não lan toả, một căn bệnh hiếm gặp và vô cùng khó khăn để điều trị. Bác sĩ trực tiếp lấy giác mạc của bé gái 7 tuổi. Đến trưa 22/2, khi thấy con gái khó qua khỏi, mẹ bé đã gọi điện đến Trung tâm điều phối quốc gia về hiến ghép mô tạng và bộ phận cơ thể người để xin được hiến tạng con, cứu người khác khi bé qua đời. Trước khi bé qua đời, mẹ bé đã nói chuyện với bé về cái chết và việc hiến giác mạc cho bạn khác. “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé. Mẹ tự hào về con”. Người mẹ nói và đặt nụ hôn lên trán con. Hình ảnh ấy khiến những người chứng kiến không sao cầm nổi nước mắt Hành động của bé Hải An và gia đình gây xúc động mạnh và được nhiều người trân trọng. Dù bé không còn nhưng "món quà" bé để lại thực sự là một viên ngọc sáng giữa đời! Ngày 26/2, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết đã chọn được 2 bệnh nhân đủ điều kiện để ghép giác mạc do bé Hải An hiến tặng. Sau tấm gương hiến tặng ánh sáng của bé Hải An đã có rất nhiều người đến Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia để đăng ký hiến tạng. Số lượng cuộc gọi tới đường dây nóng và thư gửi tới email của Trung tâm để xin tư vấn về thủ tục đăng ký hiến tạng cũng tăng gấp nhiều lần bình thường. Khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức Tháng 10/2018, tại TP Phủ Lý, Hà Nam, Bộ Y tế đã tổ chức lễ khánh thành khu khám bệnh thuộc dự án Bệnh viện (BV) Bạch Mai cơ sở 2 và BV Việt Đức cơ sở 2. Cơ sở 2 của BV Bạch Mai có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày. Cơ sở 2 của BV Bạch Mai có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày với tổng diện tích sàn xây dựng trên 123.000 m2, gồm một tầng hầm và sáu tầng nổi. Đây là một BV đa khoa được xây dựng hiện đại để chữa các bệnh nặng, chuyên khoa sâu như tim mạch, nội khoa, ung bướu, thận tiết niệu, hô hấp. Còn cơ sở 2 của BV Việt Đức có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú và đáp ứng khoảng 3.500 lượt khám mỗi ngày, tổng diện tích sàn xây dựng trên 125.000 m2, gồm một tầng hầm và chín tầng nổi. Đây là BV ngoại khoa hoàn chỉnh chữa trị các chấn thương: Xương, sọ, não, đầu mặt, cổ, lồng ngực, cột sống, vi phẫu tim mạch. Sau khi dự án hoàn thành, người dân sẽ được tiếp cận những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực Hà Nam. Bộ Y tế cho biết, Bộ này sẽ sớm đưa vào hoạt động toàn bộ để phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân. Làm giả bệnh án tâm thần cho trùm giang hồ Tháng 8/2018, “bệnh nhân” Lê Thanh Tùng (32 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) – một đối tượng cộm cán, cầm đầu nhóm đối tượng gây ra vụ án cố ý gây thương tích, có tính chất băng nhóm thanh toán lẫn nhau đã xuất trình bệnh án với kết luận “tâm thần phân liệt thể hoang tưởng” giả mạo. Ngày 14/8, TS.BS Nguyễn Hữu Chiến, Phó Giám đốc BV Tâm thần trung ương 1. Qua điều tra ban đầu, với số tiền 85 triệu đồng, Tùng đã có được hồ sơ bệnh án nói trên. Cơ quan CSĐT, Công an TP.Hà Nội đề nghị BV Tâm thần Trung ương 1 cung cấp thông tin, tài liệu kiểm tra lại 94 hồ sơ của bệnh nhân đã điều trị tại BV. Ngày 14/8, TS.BS Nguyễn Hữu Chiến, Phó Giám đốc BV Tâm thần trung ương 1 cho biết, trong 94 hồ sơ bệnh án cơ quan công an yêu cầu rà soát, hiện BV đã rà soát được hơn 60 hồ sơ, trong đó nhiều trường hợp là bệnh nhân có quyết định điều trị bắt buộc, đã từng điều trị nhiều lần, là bệnh nhân cai nghiện, ngáo đá. Theo TS Chiến, đến thời điểm này, chỉ 1 bệnh án cơ quan công an nêu là giả và liên quan đến bệnh án này đã bắt tạm giam hai cán bộ của bệnh viện là: BSCK 2 Thân Thái Phong, Phó Trưởng khoa tâm thần người cao tuổi và ông Nguyễn Tuấn Sơn, kỹ thuật viên trưởng Khoa Dinh dưỡng. Bộ Y tế khẳng định, quan điểm của Bộ là xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi nhiệm vụ để vi phạm pháp luật.

Tag: nong nhat nganh y te nam 2018, 50 nguoi bong dung nhiem HIV, thien than nho hien tang anh sang, khanh thanh Benh vien Bach Mai, Benh vien Viet Duc, lam gia benh an tam than, suc khoe, bao