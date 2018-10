Những vấn đề nóng nào được cử tri kiến nghị tới Quốc hội?

(Dân Việt) Sáng nay (22.10), trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày Báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn (ảnh quochoi.vn).

Theo ông Trần Thanh Mẫn từ sau kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 3.480 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội,

Cử tri và nhân dân đánh giá cao việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã được triển khai đúng hướng; sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012 đến nay; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả cụ thể.

Cử tri và nhân dân tiếp tục thể hiện sự tin tưởng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

“Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn bức xúc về nạn “tham nhũng vặt”, nhiều doanh nghiệp và người dân vẫn phải chi những khoản ngoài quy định khi thực hiện các thủ tục hành chính và chưa hài lòng khi những biểu hiện tiêu cực này chủ yếu được phát hiện thông qua phản ánh, tố giác của người dân hoặc qua báo chí mà rất ít được phát hiện thông qua đấu tranh nội bộ, tự phê bình và phê bình của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.

Về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thời gian qua, các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện điều tra nhanh, truy bắt kịp thời, xử lý nhiều đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân rất lo ngại về tình hình tội phạm trên một số địa bàn vẫn diễn biến phức tạp: trộm, cướp ngày càng nguy hiểm, táo tợn (như cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng); một số vụ án giết nhiều người gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân; nạn bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình; tình trạng mua bán và chế biến các chất ma túy diễn biến rất phức tạp; hành vi lừa đảo qua mạng, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; “bảo kê”, băng nhóm “xã hội đen”, sử dụng “đầu gấu” đòi nợ thuê… diễn ra ở một số nơi gây bức xúc trong nhân dân.

“Cử tri và nhân dân bất bình, lên án các hành động kích động tụ tập đông người, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân, gây mất an ninh, trật tự tại một số địa phương trong thời gian qua. Đề nghị các cơ quan chức năng chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là đối với những đối tượng cầm đầu, cấu kết với các thế lực thù địch”, ông Trần Thanh Mẫn nói.

Cùng với những vấn đề nêu trên, cử tri và nhân dân còn phản ánh về một số vấn đề như: lãng phí trong đầu tư công; vi phạm trong đầu tư, khai thác, quản lý một số dự án BOT; chất lượng không bảo đảm của nhiều công trình giao thông, nhất là đường cao tốc; tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; công tác quản lý mạng xã hội còn bất cập; tình trạng quá tải ở một số bệnh viện tuyến trung ương; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân ở một số nơi còn hạn chế, vẫn còn nhiều vụ việc khiếu kiện đông người, bức xúc, kéo dài, vượt cấp; công tác tiếp và đối thoại với người dân để giải quyết khiếu nại, kiến nghị của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức một số nơi chưa thực sự được quan tâm…