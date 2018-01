Nổ hầm máy tàu cá trên biển, một người tử vong

(Dân Việt) Ngày 12.1, thông tin từ Đồn Biên phòng Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), trên vùng biển Cà Mau vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Hai người bị nạn được xác định là Nguyễn Hoàng Minh (55 tuổi) và Nguyễn Minh Kha (42 tuổi) cùng ngụ TP.Rạch Giá (Kiên Giang).

Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 11.1, tàu cá KG-94277 do ông Phan Quốc Việt (ngụ xã An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) làm chủ và ông Trần Quốc Cường (ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng khi đang hoạt động tại tọa độ 07015’N – 104025’E, cách Hòn Khoai 65 hải lý về hướng Tây Nam, thì hầm máy bị bốc cháy, khiến 2 ông Minh và Kha bị bỏng nặng.

Ảnh minh họa.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Minh và ông Kha được chuyển sang tàu cá khác để đưa vào bờ cấp cứu. Trên đường đi, ông Minh tử vong, còn ông Kha được chuyển về Kiên Giang điều trị.

Khi tai nạn xảy ra, tàu cá có 20 thuyền viên và hiện vẫn còn trên biển.