Nóng 24h: Bị "đầu độc", 10 hecta rừng thông "chết đứng"

(Dân Việt) 10 hecta rừng thông bị "đầu độc" ở Lâm Đồng; Nữ tài xế xe Camry lùi xe tông chết người đi xe máy... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nữ tài xế lùi ô tô cán chết người đi xe máy trên phố Khương Trung

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6h20 sáng nay, 10/5, tại ngõ 250 Phố Khương Trung, Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Ô tô Toyota Camry mang BKS 30A-075.xx do một người phụ nữ (trung tuổi điều khiển) lùi xe từ trong bãi gửi xe ô tô qua đêm ra ngõ, đã thiếu quan sát va chạm với một người phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS 30K9 5482 ở phía sau.

Anh Cơ - một nhân chứng cũng suýt bị xe Camry tông cho biết, sáng cùng ngày hai bố con anh đi mua thuốc thì nữ tài xế hỏi đi theo ngõ 250 này có ra được phố Khương Trung không. Tôi trả lời tay lái chị yếu, đường đang xây dựng có đống cát không ra được, chị cất xe và gọi taxi đi.

Cũng theo nam nhân chứng, người phụ nữ khi đó đang định lùi xe để đi cất. “Khi hai bố con tôi vừa đi qua thì chiếc ô tô này lùi trúng vào xe máy do một phụ nữ điều khiển. Nạn nhân bị cuốn vào gầm bị thương nặng, tử vong sau đó” – người đàn ông kể lại.

10 hecta rừng thông bị "đầu độc" ở Lâm Đồng

Khoảnh rừng bị "đầu độc" bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm

3.500 cây thông tại Lâm Đồng, hơn 20 năm tuổi, đường kính từ 20 - 30cm, cao vút đang "chết đứng" vì bị "đầu độc" khiến người dân hoang mang.

Theo ông Trần Đức Tài, chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, sau khi phát hiện vụ việc, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra. Qua khám nghiệm hiện trường, hơn 3.500 cây thông bị kẻ gian "đầu độc" bằng cách dùng máy khoan tay (sử dụng bằng pin) với nhiều kích cỡ mũi khoan khác nhau. Vị trí lỗ khoan trên cây cách mặt đất từ 10 đến 90 cm rồi đổ chất độc vào. Bên cạnh đó, một số cây bị chém vào thân sau đó đổ chất độc trực tiếp lên. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ gốc đến ngọn, lá đều ngả sang màu đỏ thẫm và bắt đầu rơi rụng.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ và báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/5/2019.

Phát hiện quả bom dài gần 2m có nhiều ký tự lạ bên bờ suối ở Nghệ An

Quả bom dài gần 2m, trên vỏ bom có nhiều ký tự màu trắng

Ông Lương Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, vào ngày 8/5, một số người dân tại xã Châu Kim lên đồi lấy củi thì bất ngờ phát hiện 1 quả bom lộ thiên tại Bản Chổi, xã Kim Châu.

Ngay sau đó, ban chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong và các lực lượng chức năng đã về kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra ban đầu cho thấy, quả bom có chiều dài khoảng 1,95m, ước chừng nặng hàng trăm kg. Trên vỏ bom còn nguyên nhiều ký tự màu trắng.

Hiện tại, quả bom vẫn nằm nguyên tại hiện trường, các lực lượng chức năng của xã cùng với huyện đang canh gác 24/24 để đảm bảo an toàn trước khi đưa đi xử lý.

Chủ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi bị khởi tố, đối diện từ 1-5 năm tù

Bị can Lê Thị An (áo tím), là chủ đàn chó cắn bé trai 7 tuổi tử vong hôm 3/4

Ngày 10/5, tin từ Công an huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên), cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị An (51 tuổi, trú tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) để điều tra về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" theo khoản 1 Điều 129 Bộ luật hình sự 2015.

Bị can Lê Thị An là chủ đàn chó gồm 9 con, trong đó có 7 con lớn và 2 con nhỏ. 6 con chó lớn trong số này đã tấn công khiến bé trai 7 tuổi tử vong thương tâm hôm 3/4.

Trước đó, chiều 3/4, một nhóm học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên) rủ nhau chơi đá bóng ở sân vận động cũ của huyện.

Khi cả nhóm ra về, chỉ còn bé trai 7 tuổi, vì nhà gần sân vận động nên vẫn ở lại. Khi đó, bất ngờ một đàn chó xông vào cắn làm cháu bị thương nặng và tử vong ở bệnh viện.

Cháu bé tử vong nói trên quê ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Đàn chó là của chủ nhà nơi gia đình cháu ở trọ (thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng).