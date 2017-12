Nóng 24h qua: 10 thanh niên vừa “xin đểu” ô tô, vừa livestream trên cao tốc

(Dân Việt) Nhóm thanh niên vừa “xin đểu” vừa livestream trên cao tốc, thông tin về jackpot hơn 105 tỉ của Vietlott, kế hoạch bắn pháo hoa mừng Xuân 2018,... thu hút nhiều sự quan tâm trong ngày 30/12.

Nhóm thanh niên livestream “xin đểu” trên cao tốc

Ngày 30/12, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh đã bắt giữ nhóm đối tượng chặn xe trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai (đoạn qua huyện Phù Ninh) để xin tiền tài xế.

Hình ảnh nhóm thanh niên mang hung khí chặn đầu xe khách xin tiền. (Ảnh cắt từ clip)

Theo cơ quan công an, bước đầu cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã lấy tiền của một lái xe khách. Sau khi xảy ra sự việc, tối 29/12, cơ quan điều tra đã xác định được 10 đối tượng liên quan, trong đó có 8 đối tượng trú tại địa bàn xã Phù Ninh bị cơ quan điều tra triệu tập. Các đối tượng này còn rất trẻ (mới 15-17 tuổi), đã bỏ học, sống lêu lổng, không có công việc ổn định, một số thi thoảng đi làm nhưng chủ yếu vẫn “ăn bám” bố mẹ.

Trong số các đối tượng này, có một đối tượng trú tại xã Phù Ninh khai trước khi đi chặn xe xin tiền, đối tượng có đi uống bia nên không nhớ sau đó đã làm gì.

Trước đó, tối 29/12, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại hình ảnh về một nhóm thanh niên vác theo nhiều hung khí và quay video nói thẳng “đây là các thanh niên đang đi xin tiền”. Nhóm thanh niên trên đứng chặn trên đường, khi thấy xe ô tô đi qua thì vẫy lại để “xin đểu”.

Vé trúng jackpot 105 tỉ của Vietlott lại về miền Tây

Liên quan tới jackpot trị giá hơn 105 tỉ đồng vừa tìm được chủ trong kỳ quay 226 của chương trình xổ số Mega 6/45, cuối giờ sáng 30/12, Vietlott cho biết đã tìm ra nơi phát hành tờ vé may mắn.

Kết quả kỳ quay 226 của Mega 6/45.

Theo đó, tấm vé có chứa bộ số 02 - 08 - 17 - 20 - 29 - 39, được phát hành lúc 9h46 ngày 27/12 tại một điểm bán vé trên đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (thuộc đại lý Vedo - Cần Thơ).

Theo thống kê, với việc trúng giải jackpot - Mega 6/45 trị giá hơn 105 tỉ đồng, khách hàng may mắn lần này tại Cần Thơ đã trở thành người trúng thưởng số tiền lớn thứ 4 trong lịch sử hoạt động của Vietlott tại Việt Nam.

TP.HCM bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa đồng ý cho UBND TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm mừng Tết Dương lịch 2018, gồm: 1 điểm tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và 3 điểm tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ). Thời gian bắn kéo dài 15 phút từ 0h đến 0h15 ngày 1/112018.

Ngoài ra, vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Chính phủ cho phép TP.HCM bắn pháo hoa tại 6 điểm, gồm: 1 điểm tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và 5 điểm tầm thấp là Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), huyện nhà Bè và huyện Hóc Môn. Thời gian bắn kéo dài 15 phút từ 0h đến 0h15 ngày 16/2/2018 (nhằm mùng 1 Tết Âm lịch).

Bị xe tải đâm thẳng, CSGT chạy thoát thân

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiến sĩ Đội CSGT số 6 (Công an TP.Hà Nội) chặn trước đầu một chiếc xe tải lớn, yêu cầu tài xế dừng xe tại ngõ 233 Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Chiến sĩ CSGT bị xe tải lao thẳng, đẩy lùi phải nhảy ra ngoài thoát thân.

Tuy nhiên, tài xế xe tải vẫn liều lĩnh điều khiển xe tăng tốc đâm thẳng, đẩy lùi chiến sĩ CSGT hàng chục mét. Thấy chiếc xe tăng tốc chiến sĩ CSGT phải nhảy khỏi khu vực đầu xe tải thoát thân. Thấy CSGT nhảy khỏi đầu xe, chiếc xe tải phóng vút đi.

Ngày 30/12, một chỉ huy Đội CSGT số 6 xác nhận, chiến sĩ CSGT bị xe tải đẩy lùi trong clip là cán bộ của đội, và sự việc xảy ra hôm 29/12. “Chúng tôi đã báo cáo Phòng CSGT để xử lý nghiêm tài xế. Hiện, chúng tôi đã xác định được chiếc xe trên thuộc một doanh nghiệp vận tải hoạt động ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy”, lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho biết.