Nóng 24h qua: Bí ẩn cô gái trẻ chết dưới ao cùng sợi dây thừng

Vụ cô gái trẻ chết dưới ao với dây thừng quấn quanh người, các thông tin xoay quanh Vũ "nhôm"... là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm trong ngày.

Phát hiện cô gái trẻ chết dưới ao, dây thừng quấn quanh người

Ngày 23/12, ông Hoàng Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một nữ công nhân tử vong dưới ao cá. Hiện, thi thể cô gái trẻ đã được công an hoàn tất các thủ tục khám nghiệm và đưa về quê mai táng.

Thi thể cô gái được phát hiện dưới ao cá (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 22/12, một số người dân ở cạnh cây xăng xã Vĩnh Long tá hỏa khi phát hiện xác một cô gái trẻ chết dưới ao cá. Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định, cô gái này khoảng 20 tuổi (quê ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), tử vong với dây thừng quấn quanh người.

Trước đó vài ngày, người dân từng nhìn thấy cô gái này có biểu hiện trầm cảm và tự quấn dây thừng vào người để tự tử nhưng đã được người dân can ngăn kịp thời. Tuy nhiên, đến chiều ngày 22/12, thi thể cô gái đã được phát hiện dưới ao cá. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vì sao khởi tố ông Vũ “nhôm” tội làm lộ bí mật nhà nước?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) với tội danh “cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” theo Điều 263 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan An ninh điều tra cũng đã ra quyết định truy nã ông Vũ nhôm sau khi xác định ông không có mặt tại nơi cư trú ở Đà Nẵng.

Ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) bị khởi tố về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Đáng chú ý, ông Vũ nhôm không phải là cán bộ công chức nhà nước, vậy vì sao ông Vũ nhôm lại bị khởi tố về tội danh này? Theo trả lời của luật sư Nguyễn Văn Hậu (Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM) trên báo Giao thông, Điều 263 Bộ Luật hình sự đã quy định rất rõ về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước.

Theo luật sư Hậu, chủ thể của tội phạm cố ý làm lộ bí mật nhà nước là người có trách nhiệm quản lý bí mật nhà nước, nhưng cũng có thể là người dân bình thường - bất cứ ai có năng lực tránh nhiệm hình sự. Ví dụ, những người này bỏ tiền để trao đổi, mua thông tin bí mật nhà nước nhằm trục lợi, cũng được coi là cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Phát hiện thiết bị “cài” ở cây ATM, trộm dữ liệu của 100 khách hàng

Lực lượng chức năng Quảng Ninh vừa phát hiện loại tội phạm sử dụng thiết bị trộm cắp thông tin dữ liệu thẻ ATM cài đặt ở cây ATM. Tính tới nay đã có khoảng 100 khách hàng bị mất trộm thông tin dữ liệu thẻ, trong đó có 10 khách hàng bị rút trộm tổng cộng trên 300 triệu đồng.

Ảnh đối tượng nghi vấn sử dụng công nghệ cao trộm cắp thông tin thẻ ATM.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 20.12, chi nhánh một ngân hàng ở Quảng Ninh nhận được thông tin một số khách hàng của ngân hàng bị rút trộm tiền trong thẻ ATM. Ngay sau đó, bộ phận chức năng của ngân hàng đã tổ chức rà soát toàn bộ camera giám sát tại các cây ATM trên địa bàn.

Qua rà soát, ngân hàng phát hiện trong hai ngày 16 và 17/12 tại một cây ATM trên khu vực phường Hồng Hải (TP.Hạ Long), đã có một đối tượng nghi là người nước ngoài có dấu hiệu cài đặt thiết bị để trộm cắp thông tin dữ liệu thẻ.

Đề nghị Bộ Y tế vào cuộc vụ nữ sinh “lên đồng” tập thể ở Đắk Lắk

Ngày 23/12, ông Doãn Hữu Long - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ báo cáo Bộ Y tế về các trường hợp học sinh tại huyện Krông Bông có biểu hiện bất thường như “lên đồng”.

Theo ông Long, vừa qua, đoàn công tác của sở có ghi nhận 6 học sinh nữ có biểu hiện rối loạn phân ly tập thể giống các cháu ở Bắc Kạn trước kia. Tuy nhiên, để chắc chắn, thì sở này sẽ đề nghị Bộ Y tế cùng vào cuộc làm rõ.

Các cán bộ y tế Đắk Lắk đang kiểm tra sức khỏe của các em bị bệnh lạ.

Còn theo ông Phạm Văn Lào - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (Sở Y tế Đắk Lắk), 6 nữ học sinh tiểu học nói trên đều người dân tộc H’Mông. Các cháu phát bệnh có triệu chứng mất ngủ, hay nói lảm nhảm, vật xuống đất, chạy ra ngoài khi đang học,… Mỗi cơn kéo dài từ 15 - 60 phút, sau đó trở lại bình thường.