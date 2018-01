Nóng 24h qua: Bị cho là “nhận vơ công trạng của U23 VN”, ông Nguyễn Lân Trung nói gì?

(Dân Việt) Bộ VHTT& DL vào cuộc vụ VietJet Air "chiêu đãi" U23 VN bằng màn bikini phản cảm,….là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Ông Nguyễn Lân Trung lên tiếng về việc đứng ở đầu xe diễu hành

Ông Nguyễn Lân Trung, cựu Phó Chủ tịch VFF, sáng nay 29-1 đã lên tiếng "trần tình" về việc ông có mặt trên chiếc xe buýt 2 tầng diễu hành cũng như trước ý kiến ông "nhận vơ công trạng của U23 Việt Nam".

Ông Nguyễn Lân Trung (giơ hai tay ở hàng đầu) đứng ở vị trí nổi bật nhất trên xe buýt diễu hành của U23 Việt Nam

Theo ông Trung, ông là ủy viên Ban Truyền thông của VFF nên có mặt ở xe buýt cùng đoàn U23 diễu hành để giúp đỡ về công tác truyền thông, giương ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh HLV trưởng Park Hang Seo.

"Tôi có mặt trên xe hô để cầu thủ và những người hâm mộ hô theo "Việt Nam vô địch". Có một số thời điểm, tôi đứng ở vị trí đầu xe buýt diễu hành là không nên. Thật buồn khi làm mọi người hiểu nhầm"- ông Trung trần tình.

Trước ý kiến cho rằng, cựu Phó Chủ tịch VFF đang "nhận vơ" công trạng về mình, ông Nguyễn Lân Trung nói: "Tôi làm việc và không bao giờ nghĩ mình vơ công trạng của ai. Tôi ở trên xe hỗ trợ truyền thông như các lần khác, tôi đã làm hết mình, bây giờ cổ vẫn đang khản tiếng".

Làm rõ vụ VietJet “chiêu đãi” U23 VN bằng màn bikini phản cảm

Liên quan tới màn bikini uốn éo trên chuyến bay đưa U23 Việt Nam về nước sau kỳ tích tại VCK U23 châu Á, hãng hàng không VietJet Air đang phải đón nhận làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của cộng đồng mạng.

Cũng liên quan đến sự việc, sáng 29/1, ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL cho biết, Thanh tra Bộ đã được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao nhiệm vụ vào cuộc điều tra, xác minh về các hình ảnh, clip mang tính chất quảng cáo trên chuyến bay chở U23 Việt Nam của VietJet Air.

Nhiều nữ PG diện trang phục phản cảm trên chuyến bay chở U23 Việt Nam từ Trung Quốc về Việt Nam.

“Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã vào cuộc và sẽ có kết quả báo cáo lên Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL trước ngày 31/1, cũng như trả lời báo chí”, ông Bình nói.

Trong khi đó, ông Phạm Cao Thái - Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL thông tin thêm: “Chúng tôi đang mời đại diện hãng hàng không nói trên đến làm việc và xác minh các thông tin. Ngay khi có kết quả điều tra và hình thức xử lý, chúng tôi sẽ thông tin chính thức”.

Cùng ngày, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cũng cho biết, Cục sẽ thanh tra làm rõ các hành vi, mức độ vi phạm của VietJet Air, từ đó sẽ có hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật.

Đi bão ăn mừng U23 Việt Nam, số ca cấp cứu tăng 120%

BS Nguyễn Thành – Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, số ca cấp cứu trong ngày ăn mừng đón U23 Việt Nam về nước tăng 120% so với những ngày bình thường.

“Riêng đêm chung kết, số ca cấp cứu tăng 150%, đa phần các ca do tai nạn giao thông”, BS Thành nói.

Người dân đổ ra đường ăn mừng U23 Việt Nam về nước

Tại BV Trưng Vương, TP.HCM, khuya 27-1, nam thanh niên được Trung tâm cấp cứu 115 chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị thương rất nặng. Lúc này, chàng trai còn đang mặc chiếc áo đỏ cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Kết quả chụp CT cho thấy chàng trai bị chấn thương gãy xương vùng mặt hàm, gãy xương chậu, sọ bị tổn thương trục lan tỏa và xuất huyết dưới nhện, đe dọa tính mạng.

Qua thông tin người nhà cung cấp, nam thanh niên (30 tuổi), sống ở quận 5, TP.HCM và tối hôm qua "đi bão" cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế gửi thông điệp "cổ vũ U23 VN văn minh" tới các cổ động viên.

Đã bắt được tên cướp dọa nổ bom ngân hàng ở Bắc Giang

Ngày 29.1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Đức Minh (35 tuổi quê tại Đồng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang) - nghi can gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch Dĩnh Kế thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bắc Giang II.

Nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Bắc Giang

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 26.1, một nam thanh niên đi xe máy đến phòng giao dịch Dĩnh Kế thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Giang II, dùng 1 khẩu súng và 1 hộp kín, đe dọa nhân viên ngân hàng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, do đối tượng dọa trong chiếc hộp là bom và sẽ kích nổ nếu nhân viên ngân hàng không đưa tiền. Sợ hãi nên nhân viên ngân hàng buộc phải mở két sắt đưa tiền cho tên cướp.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã sử dụng…bom giả để đe dọa nhân viên ngân hàng.

Miền Bắc rét đậm, rét hại, có nơi xuất hiện băng giá

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đợt rét đậm, rét hại tại các tỉnh miền Bắc còn tiếp tục duy trì trong khoảng 10 ngày tới.

Lạnh -1,4 độ C, băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn

Trong tối 28-1, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Dưới tác động của không khí lạnh, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm sâu. Trời duy trì rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống còn -1,4 độ C, trời có mưa nhỏ tạo điều kiện thuận lợi để băng giá xuất hiện.