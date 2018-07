Nóng 24h qua: Bí thư Hà Giang lên tiếng về việc con gái được nâng trên 5 điểm

(Dân Việt) Bí thư tỉnh Hà Giang nói về việc con gái được nâng điểm và thông tin đã kết quả vụ khai quật tử thi nữ kế toán chết 6 năm trước là những tin “nóng” nhất ngày 19/7.

Bí thư Hà Giang khẳng định con gái có học lực tốt

Ngày 19/7, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cho biết, ông không biết vì sao và không chỉ đạo việc nâng điểm cho con gái. Ông Vinh cho rằng, mọi người nên tìm hiểu xem năng lực học tập của con gái ông như thế nào "chứ cứ nhìn các cháu xấu cả là không được".

Ông Triệu Tài Vinh tại một cuộc họp ở tỉnh Hà Giang - Ảnh: Thành Long

“Các cháu không có lỗi gì cả, đây là chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp một con người. Mọi người phải tìm hiểu xem 3 năm hay 5 năm cháu học thế nào. Cháu nó là lớp trưởng 3 năm, luôn trong top 10 của lớp. Nếu cháu nó học kém suốt mà điểm cao thì lấy đâu ra có”, ông Vinh thông tin.

Trước đó, theo kết quả chấm thẩm định của đoàn công tác Bộ GD-ĐT, con gái của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nằm trong danh sách những thí sinh được nâng điểm tại Hà Giang. Cụ thể, điểm thi của thí sinh M. được công bố lần thứ nhất lần lượt như sau: Toán: 9,4; Văn: 7,5; Tiếng Anh là 10 điểm; đạt tổng điểm xét tuyển theo khối D1 là 26,9. Tuy nhiên, sau khi chấm thẩm định, điểm thi của thí sinh này đã tụt giảm trên 5 điểm tổng các môn. Cụ thể: Toán: 6; Văn 7,5; Tiếng Anh là 8 và tổng điểm xét tuyển theo khối D1 chỉ còn lại là 21,5.

Công an thông tin kết quả vụ khai quật tử thi nữ kế toán

Ngày 19/7, ông Đào Quang Nghị (Nghệ An, người nhà nạn nhân cho biết, gia đình vừa nhận được thông báo kết luận giám định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An liên quan đến việc điều tra cái chết của nạn nhân Đào Thị Hoa (trú xã Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An) 6 năm trước.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân H.

Theo kết luận, tử thi bà Hoa đã bị phân huỷ dạng xà phòng hoá, không có tổn thương rách da và cơ. Hệ thống xương không có tổn thương. Xét nghiệm vi thể cho thấy, các mẫu phủ tạng đã bị phân huỷ mất cấu trúc, không còn khả năng đánh giá, nhận định.

Riêng về xét nghiệm độc chất cho thấy, trong phủ tạng của nạn nhân Hoa không tìm thấy các chất độc thường gặp. Cơ quan điều tra đã kết luận, không đủ căn cứ khoa học để xác định nguyên nhân chết của bà Đào Thị Hoa.

Trước đó, ngày 12/9/2012, người thân bất ngờ phát hiện bà Đào Thị Hoa đã chết trong tư thế treo cổ ở núi Động Nen (xã Bắc Thành), mặc dù nạn nhân chết trong tư thế treo cổ nhưng chân chạm đất.

Thời điểm xảy ra sự việc, vì quá đau buồn nên gia đình đã quyết định không yêu cầu công an khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc mà tiến hành mai táng.Tuy nhiên trải qua nhiều năm, nghi ngờ về cái chết của bà Hoa là bị sát hại nên gia đình nạn nhân đã làm đơn gửi cơ quan chức năng nhờ vào cuộc điều tra làm rõ.

Hai bé trai bị bệnh viện trao nhầm đã đoàn tụ với bố mẹ đẻ

Sáng 19/7, gia đình anh Phùng Giang Sơn - chị Phùng Thị Thu Hiền (thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) đã có mặt ở BVĐK huyện Ba Vì, Hà Nội để cùng gia đình chị Vũ Thị Hương (Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) trao trả con ruột cho mỗi gia đình.

Chị Hương dẫn con trai đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Ba Vì để làm thủ tục trao con

Tại đây, anh Phùng Giang Sơn đã đưa cháu Phùng Thanh H. (con ruột chị Hương, anh Sơn đang nuôi) đến để trao cho gia đình chị Hương – mẹ ruột của cháu H.Chị Hương cũng đưa cháu Đoàn Nhật M. (con ruột anh Sơn, chị Hương đang nuôi) đến để trao trả cho gia đình anh Sơn.

Được biết, trước khi có buổi gặp mặt và trao hai cháu về với bố mẹ ruột của mình, hai gia đình đã thống nhất mức đền bù với BVĐK huyện Ba Vì là 150 triệu đồng/gia đình.

Trước đó, năm 2012, vợ anh Phùng Thanh Sơn vào Khoa Sản, BVĐK huyện Ba Vì sinh con. Khi được nhân viên bệnh viện giao con, vợ chồng anh đã nghi ngờ vì thấy nhầm tã lót của cháu nên có hỏi lại bác sĩ đỡ đẻ, nhưng bác sĩ khẳng định không nhầm.

Từ đó, anh chị đưa con trai về nuôi. Nhưng càng lớn, cháu Phùng Thanh H. càng không có đường nét ngoại hình nào giống bố mẹ khiến mọi người nghi ngờ. Sau đó, anh Sơn đã quyết định đưa con đi xét nghiệm và nhận được kết quả cháu H. không cùng huyết thống với vợ chồng anh.

"Hot boy 9X" bị truy tố 2 tội vì giết tình già trong chung cư cao cấp

Ngày 18/7, Viện KSND TP. Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Tùng (22 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) về 2 tội danh: “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân trong vụ án là chị Phạm Thu H. (37 tuổi, trú , quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Phạm Thanh Tùng tại cơ quan Công an

Trước đó, Phạm Thanh Tùng là sinh viên trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội có quen biết với chị Phạm Thu H. qua mạng xã hội. Do đánh bạc bị thua phải vay nợ nhiều người nên Tùng nảy sinh ý định giết chết chị H. để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 9h ngày 31/10/2017, Tùng đến nhà chị H. chơi và quan hệ tình dục với chị H., được chị H. cho 1 triệu đồng. Sau đó, đến 14h cùng ngày, khi thấy chị H. ngồi ở ghế của bàn ăn, lưng quay ra cửa chính, mặt hướng vào bên trong phòng, Tùng đi từ đằng sau đến chỗ chị H. đang ngồi, vòng tay ra trước cổ của chị H. và siết chặt. Thấy chị H. hô “Cướp, cứu!”, Tùng đã sát hại chị H. Sau khi gây án, Tùng lục tìm tài sản, chiếm đoạt được của chị H. số tài sản trị giá 120 triệu đồng rồi bỏ trốn.

“Nhà ngoại cảm” không chứng minh được vì sao trong hang có vàng

Trưa 19/7, ông Hoàng Văn Ấn, Chủ tịch UBND xã Mông Ân, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) cho biết, chiều 18/7, nhóm người (gồm 5 người) tuyên bố tìm thấy kho báu 3 tấn vàng ở cửa hang Bò Hống đã đến trụ sở xã để làm việc.

Khu vực núi đá được cho là có vàng. Ảnh Tiền Phong

Tại trụ sở xã, ông Lương Chính Khang, SN 1979, ở TP. Hà Nội, người tự xưng là “nhà ngoại cảm” thông tin lên mạng xã hội trong hang có vàng đã đại diện làm việc với chính quyền địa phương. Ông Khang thông tin, ông đã mua lại quả đồi của một người dân và sẽ cho máy móc vào khai thác.

“Tuy nhiên, khi chúng tôi yêu cầu ông Khang xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu quả đồi trên thì ông Khang không xuất trình được. Ông Khang cũng không có giấy phép khai khoáng tại quả đồi mà ông thông tin là có vàng. Sau ít phút làm việc, nhóm người đã rời đi”, ông Ấn nói.

Theo ông Ấn, khi ông hỏi ông Khang căn cứ vào đâu nói trong hang “Bò Hống” có vàng nhưng người này cũng không đưa ra được dẫn chứng thuyết phục nào mà chỉ nói là do “tâm linh”.

Trước đó, sáng 14/7, nhóm người (gồm 5 người) được cho là nhà tâm linh ở Hà Nội đến xã trình báo tìm thấy số lượng vàng lớn ở hang Bò Hống và muốn xin phép được khai thác. Sau đó, lực lượng chức năng của xã cùng nhóm người được cho là nhà tâm linh ra kiểm tra nhưng không có gì.