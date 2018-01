Nóng 24h qua: Chủ tịch TP.HCM lên tiếng về đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

(Dân Việt) Vụ ông Đoàn Ngọc Hải có đơn xin từ chức; “Bí mật bãi xe ở quận 1”; Các thông tin xoay quanh phần trả lời của bị cáo Đinh La Thăng tại tòa; Đợt rét ở phía Bắc đã thu hút nhiều sự quan tâm trong ngày 9/1.

Lãnh đạo TP.HCM nói gì về việc ông Đoàn Ngọc Hải “cởi áo về vườn”?

Liên quan tới thông tin ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 bất ngờ gửi đơn xin từ chức, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, ông Hải là cán bộ thuộc Thường vụ Thành ủy TP.HCM quản lý nên đơn của ông Hải sẽ được chuyển đến Thường vụ Thành ủy xử lý, còn UBND TP.HCM sẽ có ý kiến riêng.

Ông Đoàn Ngọc Hải đã gửi đơn xin từ chức vì không “dẹp loạn” được vỉa hè.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định, trong quá trình công tác, ông Đoàn Ngọc Hải thực thi công việc rất năng nổ, trách nhiệm, có nhiều cố gắng trong việc sắp xếp lại tổ chức vỉa hè. “Có những việc anh Hải rất năng nổ, rất nhiệt tình, quyết liệt. Tuy nhiên, có những vấn đề thuộc về phương pháp anh Hải phải tính toán lại về cách xử lý”, ông Phong nói.

Nói về việc vỉa hè bị tái chiếm, ông Phong cho rằng việc tái chiếm là không thể tránh khỏi nhưng phải xem xét để xử lý triệt để. Việc sắp xếp tổ chức lại vỉa hè phụ thuộc vào đặc điểm của từng quận. Hiện, các ban ngành quận, huyện vẫn đang tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại vỉa hè cho thông thoáng mà không ảnh hưởng đến người dân.

Lãnh đạo UBND TP nói về “bí mật bãi xe ở quận 1”

Liên quan tới phóng sự điều tra của nhóm PV báo Người lao động về “bí mật bãi xe ở quận 1”, ngày 9/1, một lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM đã làm việc với lãnh đạo quận 1 về các bãi giữ xe trên địa bàn quận này. Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo quận 1 phải dẹp hết các bãi xe có sử dụng một phần vỉa hè như đã nêu.

Một bãi giữ xe trên vỉa hè quận 1. (Ảnh: Người lao động)

“Vỉa hè phải dành cho giao thông. Nếu sử dụng vào mục đích khác thì phải với điều kiện là không được làm ảnh hưởng đến giao thông. Hiện nay, giữ xe trên vỉa hè đang tràn lan, bị trục lợi. Do vậy, cần phải rà soát, chấm dứt trong quý 1/2018. Trừ những nơi thật sự cần thiết giữ xe có thu tiền thì giao cho lực lượng thanh niên xung phong tổ chức thực hiện. Nếu doanh nghiệp xin giữ miễn phí thì có thể xem xét cho phép giữ tạm”, vị lãnh đạo này nói.

Vị này cho biết thêm, UBND TP.HCM cũng đã yêu cầu UBND quận 1 cho thanh tra việc cấp phép các bãi xe cũng như việc các bãi xe không phép nhưng vẫn tồn tại lâu nay trên địa bàn quận. Cùng với việc đóng cửa các bãi xe không phù hợp tại quận 1, UBND TP.HCM sẽ có văn bản chỉ đạo các quận, huyện rà soát bãi xe để báo cáo đề xuất cụ thể với UBND TP.HCM.

Ông Đinh La Thăng thừa nhận chỉ đạo nóng vội, quá quyết liệt

Tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), sáng 9/1, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã xét hỏi bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV PVN).

Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa sáng 9/1.

Khi được HĐXX đặt câu hỏi: “Trong qúa trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án (Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 - PV), bị cáo nhận thức có gì sai phạm?”, ông Thăng trả lời: “Trong suốt quá trình điều tra, bị cáo cũng đã nhận thức trách nhiệm trước cơ quan điều tra”.

“Là người đứng đầu PVN và dự án, đến nay sau 10 năm, được cán bộ cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa chỉ ra, nhìn lại dự án trong bối cảnh 10 năm về trước, vì sức ép tiến độ, bị cáo đã chỉ đạo nóng vội, nôn nóng, quá quyết liệt, vi phạm quy trình, thủ tục. Bị cáo xin nhận trách nhiệm”, ông Thăng trả lời HĐXX.

Đợt lạnh khủng khiếp ở TQ liên quan gì tới không khí lạnh ở Việt Nam

Mới đây, báo chí đưa tin, Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng của một đợt rét khủng khiếp, nhiệt độ nhiều nơi giảm xuống chỉ còn -20 độ C, một số nơi như Tân Cương giảm xuống đến -41 độ C. Nhiều nơi thuộc khu vực phía bắc Trung Quốc như Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây,… đã xảy ra những trận tuyết lớn, dày tới 2 - 8mm, thậm chí 12 - 15mm khiến giao thông tê liệt và gây thiệt hại lớn trên diện rộng.

Vùng núi phía bắc nhiều khả năng sẽ xuất hiện băng giá, mưa tuyết. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến vấn đề này, chiều 9/1, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Phòng Dự báo Khí tượng Hạn vừa - Hạn dài (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương) cho hay, đợt không khí lạnh gây rét khủng khiếp ở Trung Quốc có cùng luồng với đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc nước ta.

Theo ông Hòa, đợt không khí lạnh này có nguồn gốc từ áp cao lạnh Siberi. Trung tâm của khối áp cao này trong mùa đông luôn tồn tại trong khu vực từ 40 đến 60 độ vĩ bắc. “Các sóng lạnh sau khi tràn qua Trung Quốc thì lan dần xuống Việt Nam. Đến Việt Nam là khu vực vĩ độ thấp hơn (khu vực nhiệt đới), khối không khí lạnh này giảm dần cường độ khiến nhiệt độ không thể giảm mạnh như tại Tân Cương (Trung Quốc)”, ông Hòa thông tin.

Ông Hòa cho biết thêm, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất trên khu vực Bắc Bộ sáng 9/1 đã giảm xuống từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) giảm xuống 3,7 độ C và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống -0,3 độ C. Thời tiết có mưa khiến cảm giác rét lại càng thêm tê tái. Đến trưa chiều cùng ngày, mưa giảm nhưng nhiệt độ vẫn trong ngưỡng thấp, dao động từ 13 - 16 độ C; phía đông Bắc Bộ bao gồm cả Thủ đô Hà Nội không vượt quá 15 độ C, rét đậm, rét hại kéo dài cả ngày.