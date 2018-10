Nóng 24h qua: Chuyên gia khí tượng dự báo điểm tuyết rơi vào mùa đông 2018

Chuyên gia khí tượng dự báo điểm tuyết rơi vào mùa đông 2018

Theo lịch khí hậu, các đợt không khí lạnh thường xuất hiện ở miền Bắc từ khoảng tháng 10 trở đi. Tuy nhiên, năm nay, đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về là ngày 7/9/2018. Tiếp đó, một đợt khác tràn về ngày 27/9. Không khí lạnh đầu mùa có cường độ yếu, chủ yếu gây mưa và làm giảm nhiệt độ ở miền Bắc.

Không khí lạnh tràn về sớm và liên tục. Người dân đang ngóng chờ xem, mùa đông năm nay có thể lạnh kỷ lục và có tuyết rơi hay không?

Về vấn đề này, ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục khí tượng thủy văn cho hay: “Đến thời điểm này có thể khẳng định mùa đông 2018 ở miền Bắc đến sớm. Chỉ tính trong tháng 9 đã có 2 đợt không khí lạnh tràn về”.

Mùa đông 2018 đến sớm, có thể xảy ra tuyết hoặc băng giá. Ảnh: Anh Đức.

Theo ông Hải, trong tháng 10/2018, thời tiết vẫn sẽ duy trì ở trạng thái trung tính ENSO. Từ tháng 11/2018 đến những tháng đầu năm 2019, thời tiết sẽ chuyển sang trạng thái El Nino (lạnh) với xác suất trong khoảng 60-70%.

Hiện tại, mùa đông ở bắc bán cầu đến sớm. Minh chứng là nước Áo đã có tuyết xuất hiện trong tháng 8 vừa qua, điều này là chưa từng có. Các nước ở phía Bắc như Mông Cổ, Nhật Bản, Trung Quốc, gió mạnh và tuyết bắt đầu rơi tại nhiều nơi từ những ngày giữa tháng 9. Nhiệt độ có nơi giảm xuống còn -4 độ C.

Từ những dự báo trên, ông Hải cũng nhận định: “Mùa đông 2018 sẽ là một mùa đông tương đối rét. Các đợt rét đậm, rét hại cũng sẽ xảy ra tương đối nhiều so với 5 mùa đông gần đây. Thậm chí ở vùng núi Hoàng Liên Sơn, Sa Pa có thể có 1 vài đợt có tuyết hoặc băng giá”.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy cây xăng ở Sài Gòn

Ngày 3/10, Công an quận 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có kết quả ban đầu về vụ cháy cây xăng trên đường Phan Văn Hớn (quận 12) khiến nhiều người một phen kinh hoàng và phải tháo chạy.

Cây xăng rực lửa khiến nhiều người tháo chạy thục mạng.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 17h35 ngày 1/10, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 và Công an quận 12 nhận tin báo cháy ở cây xăng trên nên đã tức tốc có mặt và dập tắt ngọn lửa sau 10 phút. Vụ cháy may mắn không có thương vong về người nhưng 5 trụ bơm xăng trị giá khoảng 100 triệu đồng bị cháy, một ô tô bị cháy xém.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện 1 mũi khoan bê tông còn dính vào trụ bơm xăng. Những người có liên quan khai báo trước khi xảy ra hỏa hoạn có nhóm công nhân thi công ống dẫn từ bồn chứa xăng âm dưới đất ra trụ bơm lẻ của cây xăng.

Bước đầu, Công an xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do công nhân thi công ở cây xăng không đảm bảo an toàn lao động để phát sinh tia lửa gây cháy cây xăng.

Hà Nội khẩn cấp “giải cứu” đường gom đại lộ Thăng Long

Sáng 25/9, đoạn đường gom từ ngã ba đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo đến nút giao giữa đường gom - đường chính của đại lộ (khu vực dưới gầm cầu vượt Mễ Trì) bị tê liệt bởi hàng nghìn phương tiện ô tô, xe máy chen chúc nhau, rất nhiều xe máy phải lao lên vỉa hè. Không chỉ xe máy, nhiều xe tải nặng, xe bồn, xe khách cũng thi nhau lưu thông tại đây, khiến tuyến đường càng thêm quá tải.

Đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn giao với đường Lê Quang Đạo đến cầu vượt Mễ Trì liên tục ùn tắc vào giờ cao điểm (Chụp sáng 25/9)

Ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, mật độ các phương tiện giao thông gia tăng quá lớn và tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng ùn tắc, quá tải trên đường gom đại lộ Thăng Long.

Theo ông Tuấn, để đảm bảo ATGT, chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường này, Sở GTVT Hà Nội đã nghiên cứu nhiều phương án. Cụ thể, tới đây, Hà Nội sẽ tổ chức xén mở rộng mặt đường đường gom đại lộ Thăng Long đoạn từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia đến nút giao Lê Quang Đạo; Cùng đó, sẽ tổ chức lại giao thông khu vực nút giao Lê Quang Đạo, cũng như tiếp tục xén mở rộng đường Lê Quang Đạo để tăng chiều rộng lưu thông mặt đường, giảm ùn tắc giao thông.

“Tới đây, Sở GTVT Hà Nội sẽ chỉ đạo Thanh tra GTVT lên phương án phối hợp phân luồng để giảm bớt áp lực chống ùn tắc từ xa”, ông Tuấn nói.

150 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm

Chiều 3/10, Sở y tế tỉnh Hà Giang thông tin, có 150 học sinh trường Tiểu học Bán trú Xín Cái, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc có biểu hiện nghi bị ngộ độc thực phẩm. Hiện có 87 học sinh đang được điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực và bệnh viện đa khoa khu vực huyện Mèo Vạc.

Học sinh trường Bán trú Tiểu học xã Xín cái đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc.

Theo đó, tính đến thời điểm 14h00 chiều cùng ngày, đã có 87 học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, đi ngoài đang được thăm khám, điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực xã Xín Cái và Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc.

Được biết, từ 7h- 7h30 phút sáng cùng ngày, học sinh trường Tiểu học Bán trú xã Xín Cái tổ chức cho 279 học sinh ăn sáng tại bếp ăn của trường. Bữa ăn sáng gồm có xôi và thịt băm.

Sau khi ăn khoảng một tiếng đồng hồ, có 150 học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, đi ngoài.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở y tế Hà Giang, lãnh đạo huyện Mèo Vạc và các ngành chức năng của huyện đã cử đoàn công tác vào xã Xín Cái để kiểm tra và đưa học sinh đi điều trị tại các cơ sở y tế và bước đầu có hướng khắc phục.

Người phụ nữ bị rạch bụng, vứt xác xuống giếng

Sáng 3/10, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp điều tra nguyên nhân cái chết của bà Đỗ Thị Thuận (SN 1944, trú tại xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng 2/10, bà Thuận đến nhà Đỗ Minh Thế (34 tuổi, trú tại huyện Krông Pắk) để mua ve chai. Tại đây, bà Thuận có nói xấu, chê bai Thế mấy câu.

Giếng nước – nơi Thế phi tang xác nạn nhân

Bị nói xấu, Thế vào nhà lấy một cây gỗ, một đầu có gắn sắt nhọn rồi đuổi theo đâm bà Thuận một nhát vào lưng. Thấy nạn nhân gục ngã giữa sân, Thế tiếp tục dùng cây đâm nhiều nhát vào ngực và bụng bà Thuận đến chết rồi đem xác phi tang xuống giếng nước phục vụ tưới tiêu của nhà mình.

Khi thấy thi thể nạn nhân vẫn nổi lên mặt nước, sợ bị phát hiện, Thế cắt hết quần áo trên người bà Thuận, rồi rạch bụng nạn nhân ra nhằm khiến cho xác nạn nhân chìm xuống nước.