Nóng 24h qua: Công an giao lại siêu xe 15 tỷ đồng cho tài xế chở ca sĩ Tuấn Hưng

(Dân Việt) Tin mới vụ siêu xe của ca sĩ Tuấn Hưng gặp nạn trên cao tốc và thông tin Bộ Công an đưa ra phương án bỏ sổ hộ khẩu, tiết kiệm 1.600 tỉ đồng/năm là những tin “hot” nhất ngày 18/10.

Ca sĩ Tuấn Hưng đưa siêu xe gặp nạn về Hà Nội

Hình ảnh siêu xe nát bét phần đầu sau vụ tai nạn

Ngày 18/10, Phó Trưởng Công an TP. Việt Trì cho biết, tối 17/10, cơ quan công an đã bàn giao chiếc siêu xe cho Nguyễn Mạnh Giàu (27 tuổi, ở An Giang là người điều khiển chiếc xe) đưa về Hà Nội sửa chữa.

“Chiếc xe gặp nạn có đầy đủ giấy tờ. Thêm nữa, chiếc xe này gây tai nạn trên cao tốc, không va chạm với phương tiện nào khác nên chúng tôi tạo điều kiện bàn giao sớm lại cho chủ phương tiện”, Phó Trưởng Công an TP.'Việt Trì thông tin.

Trước đó, vào lúc 3h36 sáng 16/10, siêu xe Ferrari mang BKS 51F- 88988 đã tự đâm vào dải phân cách cứng trên cao tốc Hà Nội- Lào Cai. Vụ tai nạn không làm ai bị thương nhưng siêu xe bị nát bét phần đầu.

Sau đó siêu xe Ferrari được xác định là của Nguyễn Tuấn Hưng, ở TP.Hà Nội (tức nam ca sĩ Tuấn Hưng). Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Mạnh Giàu là người điều khiển chiếc xe. Ca sĩ Tuấn Hưng cũng có mặt trên xe ô tô. Ferrari 488 GTB, mang biển 51F-889.88 được ca sĩ Tuấn Hưng mua từ Sài Gòn mang ra Hà Nội vào tháng 9/2017, với giá khoảng 15 tỷ đồng.

Bộ Công an nêu 2 phương án bỏ sổ hộ khẩu

Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy có thể giúp tiết kiệm tới 1.600 tỉ đồng mỗi năm (Ảnh minh họa)

Ngày 17/10, Bộ Công an công bố Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp trong 2 tháng. Trong dự thảo, Bộ Công an đưa ra 2 phương án:

Với phương án một, Bộ Công an sẽ không phải sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về thủ tục hành chính có liên quan tới giấy tờ công dân. Theo đó, Nhà nước không phải bảo đảm kinh phí để sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật này.

Phương án 2, thực hiện quản lý dân cư thông qua số định danh cá nhân cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an cho rằng đây là giải pháp đáp ứng xu thế ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới Chính phủ điện tử... Việc này góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, giảm chi phí khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú.

Theo Bộ Công an, khi ứng dụng công nghệ thông tin (cập nhật thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) vào giải quyết thủ tục hành chính sẽ giúp giảm chi phí ước tính khoảng 1.600 tỉ đồng mỗi năm từ việc công dân không phải khai nhiều lần các thông tin cơ bản của mình; không phải thực hiện việc sao, chụp hoặc thực hiện thủ tục hành chính chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ công dân như trước đây.

2 tiếng nổ lớn vào rạng sáng làm rung chuyển nhà cửa ở Hà Tĩnh

Trụ sở UBND xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh), nơi có thể nghe thấy tiếng nổ rồi thấy nhà cửa rung chuyển

Sáng nay 18/10, ông Lê Đình Đức, Trưởng Công an xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết vào khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, người dân trên địa bàn xã nghe tiếng nổ lớn trong lòng đất như mìn, sau khi tiếng nổ phát ra thì nhà cửa bị rung lắc. Những người làm việc tại trụ sở UBND xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) cũng nghe thấy tiếng nổ lớn.

Bà Nguyễn Thị Vịnh (trú tại xóm 7, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh; cách địa điểm được nghi xảy ra động đất khoảng 13 km) cho biết: "Sáng sớm nay, chúng tôi đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe 2 tiếng nổ, sau đó có hiện tượng rung lắc nhẹ. Tôi cũng như nhiều người dân sống xung quanh rất hoang mang vì không biết nguyên do vì đâu".

Ông Ngô Đức Hợi, Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn xã Kỳ Xuân có xảy ra động đất, sau đó lan sang các xã lân cận đã khiến nhà cửa của người dân bị rung lắc nhẹ. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Công an triệt phá đường dây phụ nữ nước ngoài bán dâm ở Nha Trang

Chiều 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ Nguyễn Mạnh Thuyết (35 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra mở rộng về hành vi môi giới mại dâm.

Theo cơ quan Công an: Lúc 22h ngày 15/10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Mùa Hè (tọa lạc phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) do Nguyễn Đại V. (40 tuổi, quê Hà Nội) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ mua bán dâm tại phòng 401 và 501.

Đối tượng bán dâm gồm, P.I (32 tuổi, quốc tịch Nga) và I.A (39 tuổi, quốc tịch Nga), cả 2 cùng trú tại nhà nghỉ trên. Đối tượng mua dâm là Phạm Văn T. (32 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và Trần Minh T. (52 tuổi, ngụ Khánh Hòa). Tại cơ quan Công an, Thuyết thừa nhận đã điều hành việc bán dâm cho các cô gái người Nga. Đối tượng trực tiếp liên lạc và đưa tiền cho gái bán dâm.

Tàu cá phát nổ khiến 14 người gặp nạn

Sáng 18/10, ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, khoảng 22 giờ ngày 17/10, tàu cá do ông Trương Minh Kính (46 tuổi, ngụ xã An Hải, huyện Lý Sơn) đang trên đường trở về đất liền cách đảo Lý Sơn khoảng năm hải lý thì bất ngờ phát nổkhiến anh Dương Minh Hùng (21 tuổi, ngụ xã An Hải) tử vong tại chỗ, 13 người khác bị thương.

Theo ông Ninh, trong số 13 người bị thương có năm người bị thương nhẹ điều trị tại bệnh viện trên đảo Lý Sơn. Tám người bị thương nặng đã chuyển ra BV Đà Nẵng ngay trong đêm để cấp cứu. Được biết, cả 14 ngư dân bị nạn đều là người dân Lý Sơn.

Thông tin từ Trạm biên phòng An Hải cho biết thêm, tàu cá bị nạn mang số hiệu QNg 96068 TS, công suất 718 CV. Tàu cá này xuất bến rời đảo Lý Sơn ra khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa từ ngày 20/9. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hệ thống điện trên tàu bị chập gây cháy và nổ các bình ắc qui. Vụ nổ khiến cabin và các thiết bị trên tàu hư hỏng hoàn toàn.