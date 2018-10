Nóng 24h qua: Đau lòng, chồng ngồi ôm thi thể vợ khóc ngất sau vụ tai nạn liên hoàn

(Dân Việt) Chồng ngồi ôm thi thể vợ khóc ngất sau vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ; Hà Nội đồng ý cho người dân bán cây sưa từng được trả giá 100 tỷ đồng;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Chồng ngồi ôm thi thể vợ khóc ngất sau vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h tối 7/10, trên Quốc lộ 5A, đoạn qua xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, vào thời điểm trên, nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Dream lưu thông trên Quốc lộ 5A.

Người chồng gục bên thi thể vợ khóc sau khi xảy ra tai nạn liên hoàn.

Khi nam thanh niên đến gần khu vực chợ đường cái lớn đã xảy ra va chạm với đôi vợ chồng đi xe máy theo chiều ngược lại.

Đúng lúc này, một nam thanh niên đi xe máy phân khối lớn chạy phía sau đôi vợ chồng không làm chủ được tốc độ đã đâm vào cả 2 xe máy xảy ra va chạm trước đó.

Lãnh đạo công an huyện Văn Lâm cho hay, cú va chạm mạnh khiến 4 người thương vong, trong đó cô gái gần 30 tuổi tử vong tại chỗ; 3 người đàn ông bị thương phải vào viện cấp cứu. Chồng của cô gái tử vong bị xây xát nhẹ. Hiện công an đang xác minh, làm rõ danh tính những người gặp nạn.

Về thông tin người dân cho rằng người phụ nữ tử vong nghi đang mang bầu, vị lãnh đạo công an huyện Văn Lâm cho hay, hiện tại, cơ quan chức năng đang giám định làm rõ xem nạn nhân có mang bầu hay không, khi nào có kết quả, sẽ thông tin sau.

Hà Nội đồng ý cho người dân bán cây sưa từng được trả giá 100 tỷ đồng

Sáng 8/10, ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, mới đây, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi về huyện Chương Mỹ cho phép người dân ở thôn Phụ Chính được bán cây sưa từng được trả giá 100 tỷ đồng.

Thân cây có đường kính hơn 1m và phải 2-3 người ôm mới xuể. Ảnh: Hồng Phú

“Trong văn bản có giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội và UBND huyện Chương Mỹ, các đơn vị có liên quan hướng dẫn cộng đồng dân cư ở thôn khai thác và bán cây sưa theo đúng quy định của pháp luật”, ông Chính nói.

Theo ông Chính, khi biết tin này, người dân ở thôn Phụ Chính rất phấn khởi, vui mừng. Việc mua bán cây sưa 100 tỷ đồng này có thể được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai.

Trước đó, giữa năm 2016, người dân thôn Phụ Chính có nguyện vọng được bán cây sưa đỏ nằm trong khuôn viên chùa làng Phụ Chính. Ở thời điểm này, cây sưa đỏ có tuổi đời trên 130 tuổi và đang có hiện tượng bị khô, mục.

Cây sưa quý này có 2 nhánh lớn, tuy nhiên, 1 nhánh đã bị gãy đổ và được bán theo hình thức đấu giá cho một đại gia gỗ Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) với giá 20,5 tỷ đồng vào năm 2010. Nhưng sau đó, số gỗ này bị cơ quan chức năng tịch thu và được UBND huyện Chương Mỹ bán đấu giá vào năm 2015.

Theo người dân thôn Phụ Chính, vào năm 2010, thời điểm gỗ sưa đắt đỏ, cây gỗ sưa này được trả giá trên 100 tỷ đồng. Hiện tại, dân làng đã dùng nhiều dây thép quấn quanh thân cây này nhằm mục đích ngăn cản kẻ trộm tiếp tục vào cưa trộm.

Triệu tập tài xế cán chết trung úy quân đội rồi bỏ trốn

Ngày 8/10, thông tin từ Công an TX Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an tiến hành trích xuất dữ liệu từ camera an ninh tại hiện trường đã nhận dạng được phương tiện liên quan đến vụ tai nạn khiến trung úy Ng. T. H. (SN 1983, công tác tại Trung đoàn 95, Quân khu V, đóng trên địa bàn TX Buôn Hồ) tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến trung úy H. bị cán tử vong tại chỗ (Ảnh: Ngọc Hùng).

Theo đó, phương tiện xác định đã cán tử vong trung úy H. là xe tải BKS: 47C-082.31 do tài xế Đỗ Đình Cường (SN 1991, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển. Trên cơ sở đó, ngay trong chiều tối ngày 7/10, cơ quan chức năng đã triệu tập tài xế Cường lên làm việc để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Trước đó, vào khoảng 13h30, ngày 7/10, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Thống Nhất, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến trung úy Ng. T. H. (SN 1983, hiện đang công tác tại Trung đoàn 95, Quân khu IV) tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên trung úy H. điều khiển xe máy BKS: 47R3 -1190 lưu thông hướng TP Buôn Ma Thuột – TX Buôn Hồ. Khi xe của trung úy H. chạy tới địa điểm trên bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô (chưa rõ biển số) lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến trung úy H. ngã xuống đường, sau đó bị một xe ô khác lưu thông theo hướng ngược lại cán tử vong. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đại úy CSGT cởi áo cầm máu cho người bị TNGT

Vào lúc 7h, ngày 7/10, tổ công tác Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá đang trên đường đến tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành làm nhiệm vụ, khi đi đến Km 377 QL 1A thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thì phát hiện có vụ TNGT giữa xe máy mang BKS: 36L4-5844 và 1 người đàn ông trung tuổi đi xe đạp.

Đại uý Lê Đăng Giang, cán bộ Đội CSGT số 6 đã nhanh chóng cởi áo ra để cầm máu cho nạn nhân và đưa đi cấp cứu

Tại hiện trường vụ tai nạn, người đàn ông bị thương nặng, máu chảy nhiều ở vùng đầu. Trong tình thế cấp thiết do không có dụng cụ sơ cứu, Đại uý Lê Đăng Giang, cán bộ Đội CSGT số 6 đã nhanh chóng cởi áo ra để cầm máu cho nạn nhân và đưa đi cấp cứu. Đồng thời, tổ công tác đã bảo vệ hiện trường và thông báo cho Công an huyện Tĩnh Gia đến tiếp nhận và giải quyết.

Toàn bộ sự việc ngay sau đó đã được người dân đi đường quay clip và phát tán trên mạng xã hội thu hút nhiều người xem.

Đại úy Lê Đăng Giang cho hay, lúc đó xung quanh không có hàng quán, nạn nhân bị ngã đầu đập xuống đất chảy nhiều máu. Tôi thấy vậy đã cởi áo ra bịt vết thương và đồng đội gọi xe đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.