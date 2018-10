Nóng 24h qua: Khai mạc Hội nghị Trung ương 8, giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch nước

(Dân Việt) Trung ương giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Miền Bắc hứng 3-4 đợt không khí lạnh trong tháng 10… là những tin tức nổi bật 24 giờ qua.

Trung ương giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Ngày 2/10, Hội nghị lần thứ 8, khóa XII Ban Chấp hành Trung ương đã khai mạc tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, Trung ương sẽ thảo luận, thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dự toán ngân sách năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và đề ra các chủ trương, chính sách mới; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Quang cảnh buổi khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ngoài ra, Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Miền Bắc hứng 3-4 đợt không khí lạnh trong tháng 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 9/2018, các tỉnh miền Bắc đã chịu tác động của 2 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, do không khí lạnh đầu mùa có cường độ yếu nên chủ yếu gây mưa và làm giảm nhiệt độ cho các tỉnh Bắc Bộ.

Không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh dần ở miền Bắc trong tháng 10/2018.

Trong tháng 10/2018, không khí lạnh từ phía bắc sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần và tác động đến khu vực miền Bắc nước ta nhiều hơn. Dự báo, sẽ có khoảng 3-4 đợt không khí lạnh tác động tới thời tiết Bắc Bộ.

Thời kỳ này, mùa mưa sẽ bắt đầu ở khu vực miền Trung. Các đợt mưa lớn nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở khu vực này và tập trung nhiều trong nửa đầu tháng, tuy nhiên dự báo sẽ không kéo dài và cường độ các đợt mưa không lớn như các đợt mưa trong mùa mưa năm 2017.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 10 gió mùa Tây Nam hoạt động có xu hướng yếu hơn so với trung bình, do vậy khả năng mùa mưa có xu hướng kết thúc sớm hơn trung bình.

Đã bắt được kẻ ôm lựu đạn cố thủ 14 giờ đồng hồ trong nhà ở Nghệ An

Gần 24 giờ đêm 1/10, lực lượng cảnh sát đã bắt được Lê Ngọc Sơn (SN 1985, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc; tạm trú tại phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An), người ôm lựu đạn cố thủ 14 giờ đồng hồ trong tầng 2 căn nhà bên đường Hồng Bàng (TP Vinh, Nghệ An).

Cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm ôm lựu đạn cố thủ ở Nghệ An. Ảnh: PLO.

Nghi can Lê Ngọc Sơn được bắt từ tầng 2 ngôi nhà số 128 đường Hồng Bàng (TP Vinh, Nghệ An) dẫn giải xuống tầng 1 rồi đưa ra chiếc xe ô tô màu trắng chở về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra.

Trước đó, trưa 1/10, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cùng lực lượng chức năng thực hiện việc bắt nghi can đang ở trong căn nhà bên đường Hồng Bàng (TP Vinh). Nghi can mang theo vũ khí nóng đã chống lực lượng thi hành công vụ và cố thủ trong căn nhà.

Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động đến để bao vây, phong tỏa đường, tiến hành siết chặt, bắt nghi can.

Hai cô gái phóng xe máy bạt mạng, ngược chiều trên đường vành đai 3 trên cao

Ngày 2/10, một lãnh đạo Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và sẽ tiến hành trích xuất hình ảnh camera để xác định và xử lý 2 cô gái đi xe máy ngược chiều ở đường vành đai 3 trên cao.

Cô gái bất chấp nguy hiểm phóng xe máy tốc độ cao ngược chiều. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 30/9, nhiều xe ô tô đang di chuyển trên đường vành đai 3 trên cao, hướng Linh Đàm - Phạm Hùng chứng kiến 2 cô gái điều khiển xe máy chạy ngược chiều với tốc độ cao.

Thậm chí, dù xe ô tô đang di chuyển với tốc độ 70 km/giờ nhưng vẫn không đuổi kịp 2 cô gái này. Đoạn clip sau đó được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhiều người đã lên án hành động vi phạm luật giao thông và bất chấp nguy hiểm của 2 cô gái đi trên xe máy.