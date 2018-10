Nóng 24h qua: Nghệ An họp bất thường, bầu tân chủ tịch tỉnh 42 tuổi

(Dân Việt) Nghệ An họp bất thường, bầu tân chủ tịch tỉnh 42 tuổi; 63 bác sĩ quân y VN sẵn sàng qua châu Phi gìn giữ hòa bình;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Nghệ An họp bất thường, bầu tân chủ tịch tỉnh 42 tuổi Sáng 1-10, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - cùng lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ông Thái Thanh Quý (trái) được bầu làm Chủ tịch Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 Kỳ họp đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Kết quả, ông Thái Thanh Quý được bầu cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tuyệt đối 86/86 phiếu bầu. Được biết, ông Thái Thanh Quý (SN 1976, quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Quý từng giữ các cương vị Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 1-2016, tại đại hội XII của Đảng, ông Thái Thanh Quý được bầu là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, ông Quý được điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Trước đó, kỳ họp đã miễn nhiệm và biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đường được nghỉ hưu theo chế độ. 63 bác sĩ quân y VN sẵn sàng qua châu Phi gìn giữ hòa bình Sáng 1-10, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể lễ xuất quân BV Dã chiến cấp 2 số 1 (BVDCC 2.1) lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc Nam Sudan. Đại diện BVDCC 2.1 nhận quyết định của Chủ tịch nước cử tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Sudan do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao. Ảnh: HL Theo báo cáo của Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, lực lượng BVDCC 2.1 là những quân nhân ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn theo quy chuẩn của Liên Hiệp Quốc như khám và điều trị tối đa 40 bệnh nhân ngoại trú một ngày; khả năng hồi sức cấp cứu, vận chuyển đường không và đường bộ các bệnh nặng chuyển tới tuyến y tế cao hơn; có khả năng thực hiện 3-4 ca phẫu thuật một ngày có gây mê; khả năng nhận điều trị nội trú 20 bệnh nhân trong bảy ngày... Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho BVDCC 2.1 đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan của Cục Gìn giữ hòa bình Biệt Nam, BV Quân y 175 và của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành trung ương và các nước, các tổ chức quốc tế đối với BVDCC 2.1 của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Đầu đạn phát nổ, 5 người thương vong Trưa 1-10, Đại tá Dương Quốc Khánh, Trưởng Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) xác nhận thông tin trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến 3 người tử vong. Vụ việc xảy ra lúc 6h10' sáng cùng ngày, tại nhà ông Nguyễn Văn Thắng (52 tuổi, ngụ Khóm 4, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Vụ nổ khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Cơ quan Công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, ông Thắng sử dụng máy hàn xì để hàn dụng cụ sinh hoạt trong gia đình, trong đó dùng đầu đạn làm đe kê để hàn xì khiến đầu đạn phát nổ. Các nạn nhân tử vong, gồm ông Thắng; chị Lê Hồng Duy (21 tuổi, con dâu ông Thắng) và cháu Nguyễn Anh Thư (3 tuổi, cháu nội ông Thắng). Những người bị thương gồm: bà Lê Hồng Ảnh (53 tuổi, vợ ông Thắng); chị Lê Thị Ni (31 tuổi, nhà kế bên nhà ông Thắng. Tại hiện trường, vụ nổ làm mặt đất biến dạng tạo thành hố có đường kính rộng hơn 1m, sâu khoảng 50cm, nhiều cây cối xung quanh bị đổ ngã, căn nhà bên cạnh bị bị hư hỏng nhiều vật dụng. Nguyên nhân vụ nổ đang được các ngành chức năng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ. Ô tô bị cây xanh đè bẹp, nhiều người khóc gào tháo chạy Khoảng 15h20 ngày 1/10, mưa kèm theo gió giật làm cây xanh trên đường số 2 (đoạn gần giao lộ Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11, TP.HCM) bật gốc ngã ra đường. Thời điểm này, rất nhiều người đi xe máy tháo chạy trong hoảng loạn. Phần thân cây đập vào ô tô 7 chỗ đậu bên đường khiến phương tiện biến dạng, hư hỏng nặng. “Lúc đó tôi đang ngồi trong xe đợi khách thì bỗng cây đổ ầm xuống. Tôi hoảng quá bung cửa xe tháo chạy ra ngoài, nhiều người đi xe máy cũng la hét, khóc gào tháo chạy trong hoảng sợ”, tài xế xe 7 chỗ Giang Văn Quang (39 tuổi, ngụ quận 1) kể. Ô tô bị hư hỏng nặng, biến dạng do cây xanh đè Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Trang (ngụ quận 11) cho biết, chị vừa chạy xe tới thì cây đổ ập xuống. “Cũng may cây xanh đập vào ô tô 7 chỗ nên lực đã giảm. Nếu không, tôi và rất nhiều người sẽ khó bảo toàn tính mạng”, chị Trang nói. Tại hiện trường, cây xanh có đường kính khoảng 0,4m, cao hơn 10m nằm chắn ngang đường. Đến 17h cùng ngày, công nhân công ty cây xanh đã thu dọn xong hiện trường, giao thông qua đây trở lại bình thường.

