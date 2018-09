Nóng 24h qua: Người đàn ông sống lại khi chuẩn bị mổ tử thi

(Dân Việt) Một người đàn ông ở Đồng Tháp bất ngờ sống lại khi chuẩn bị mổ tử thi, báo cáo của Google Việt Nam liên quan các từ khóa “hot” nhất tuần,… thu hút nhiều sự quan tâm trong ngày 22/9.

Kỳ tích bệnh nhân sống lại khi chuẩn bị mổ tử thi

Ông Lê Văn Minh (39 tuổi; ngụ ấp An Hòa, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) được bác sĩ của một bệnh viện ở TP.HCM tiên lượng 99% tử vong nên cho gia đình chuyển về nhà lo hậu sự. Tuy nhiên, sau đó ông đã may mắn được các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cứu sống. Hiện, ông Minh đã hồi phục sức khỏe, nhận biết được mọi người xung quanh, ăn uống được nên bác sĩ vừa cho xuất viện, theo thông tin trên báo Người Lao động ngày 22/9.

Ông Lê Văn Minh đã được cứu sống sau khi chuẩn bị mổ tử thi

Cụ thể, theo bà Trương Thị Bảy (mẹ vợ ông Minh), ngày 10/8, ông Minh đi làm thuê cho lò gạch ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp). Trong lúc trèo lên nóc nhà dỡ mái tôn, không may ông Minh bị té từ trên cao xuống đất. Khi nhập viện, bác sĩ kết luận ông Minh bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, máu tụ trong não cần phẫu thuật mới có thể cứu sống.

Sau đó, ông Minh được y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc mổ mở hộp sọ lấy máu tụ. Sau khi bệnh nhân ổn định, gia đình xin chuyển lên bệnh viện ở TP.HCM để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, sau vài ngày điều trị ở tuyến trên, ông Minh được bác sĩ cho về nhà lo hậu sự với lý do là khả năng sống sót chỉ còn 1%.

“Tôi nghe bác sĩ ở TP.HCM báo Minh chết nên chở về quê, người nhà chuẩn bị mai táng xong hết. Tại thằng Minh bị tai nạn lao động nên bác sĩ pháp y đến khám tử thi làm rõ nguyên nhân. Người nhà chần chừ không cho mổ khám tử thi thì một hồi thấy Minh thở mạnh lên. Thấy vậy, bác sĩ vào xem và nói Minh còn sống, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tiếp tục điều trị”, bà Bảy kể lại.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy, chuyển đổi SIM 11 số thống trị Google Trends

Ngày 22/9, Google đã phát hành báo cáo về các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong tuần này (từ ngày 14 - 21/9), thống kê bởi Google Trends. Theo đó, chủ đề được công chúng quan tâm nhiều nhất, dẫn đầu bảng xếp hạng tìm kiếm là “Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy”.

Nữ sinh 18 tuổi Trần Tiểu Vy (đứng giữa) đã đăng quang ngôi vị hoa hậu Việt Nam 2018.

Trần Tiểu Vy là người đẹp sinh năm 2000, đã xuất sắc vượt qua hàng loạt gương mặt sáng giá để giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau khi đăng quang, những câu chuyện bên lề về đời tư của cô càng khiến tân hoa hậu trở thành nhân vật được rất nhiều người quan tâm, có ngày đạt tới hơn nửa triệu lượt tìm kiếm.

Ngoài ra, từ ngày 15/9, 5 nhà mạng di động ở Việt Nam đã đồng loạt bước vào quá trình chuyển đổi SIM 11 số thành 10 số. Với vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng, từ khóa “chuyển đổi SIM 11 số” đang là một trong những vấn đề được công chúng quan tâm hàng đầu. Người sử dụng SIM 11 số đang rất quan tâm về cách thức chuyển đổi, thời gian và quy trình chuyển đổi cùng với các thông tin khác liên quan.

Điện thoại phát nổ, bé 7 tuổi dập nát bàn tay

Chiều 22/9, bệnh nhi Trương Xuân H. (7 tuổi; ở huyện miền núi Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) bị dập nát bàn tay phải do nổ điện thoại, đang được điều trị tại BV Sản nhi Nghệ An.

Bé Trương Xuân H. đang nằm cấp cứu tại BV Sản nhi tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, H. được chuyển từ bệnh viện huyện đến Khoa Chấn thương - Chỉnh hình - Bỏng của BV Sản Nhi tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, bàn tay phải bị dập nát hoàn toàn ba ngón tay.

Theo người nhà, bố mẹ của cháu H. đi làm, H. ở nhà một mình và mang điện thoại ra chơi. Sau đó, xóm giềng nghe tiếng nổ lớn nên chạy đến, phát hiện H. nằm bất tỉnh với bàn tay bị thương rất nặng, chiếc điện thoại vỡ nát.

Danh tính 2 thi thể ở khu trọ cháy sát BV Nhi Trung ương

Sáng 22/9, ông Đinh Công Hiện - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết, hai nạn nhân trong vụ cháy ở Đê La Thành (quận Ba Đình, TP.Hà Nội) là người dân trên địa bàn thị trấn Thanh Sơn.

Lực lượng chức năng tìm thấy 2 xác chết trong khu nhà trọ bị cháy sát BV Nhi Trung ương.

Theo ông Hiện, hai nạn nhân là bà Hà Thị L. (41 tuổi) và ông Tạ Văn T. (43 tuổi). Hai người này là vợ chồng, xuống Hà Nội chăm con đẻ non. Do cháu bé phải nằm trong lồng kính nên hai vợ chồng ra ngoài ở trọ và thay nhau vào bệnh viện chăm con.

“Hiện tại phía gia đình nạn nhân đã xuống Hà Nội làm các thủ tục để nhận thi thể, đồng thời vào bệnh viện chăm sóc cháu bé”, ông Hiện cho hay.