Nóng 24h qua: Tài xế Phiến thực nghiệm vụ học sinh trường Gateway tử vong

(Dân Việt) Thực nghiệm hiện trường vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong; Công ty Rạng Đông nói về thông tin “thủy ngân kịch độc phát tán sau vụ cháy”;… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Thực nghiệm hiện trường vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong

Chiều nay (30/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tiến hành thực nghiệm hiện trường tại trường Tiểu học Gateway để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé 6 tuổi.

Buổi thực nghiệm hiện trường lần hai này do Công an quận Cầu Giấy chủ trì với sự có mặt của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, các luật sư, đại diện nhà trường, các nhân viên y tế thực hiện cấp cứu cho cháu bé hôm xảy ra sự cố, nhân viên tên Chung (người trực tiếp bế cháu bé từ xe ô tô vào phòng cấp cứu).

Về phía gia đình cháu bé, có sự có mặt của anh Sơn (bố cháu L.) cùng hai luật sư Vũ Gia Trưởng và luật sư Phạm Hương Giang.

Tại buổi thực nghiệm hiện trường, ông Phiến thực hiện lại việc lái xe từ bãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền về trường Gateway, cũng như những hoạt động đã diễn ra trong khuôn viên nhà trường.

Trước đó, bà Quy đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Vô ý làm chết người".

Không có thủy ngân phát tán sau vụ cháy nhà kho công ty Rạng Đông?

Liên quan đến vụ cháy kho chứa hàng của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) chiều tối 28/8, người dân đang vô cùng hoang mang khi có thông tin cho rằng, thủy ngân – một loại kim loại cực độc dùng trong công nghệ sản xuất bóng đèn, đèn tuýp… của công ty này đang phát tán ra môi trường sau vụ cháy.

Ngày 30/8, phía công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông đã lên tiếng về vấn đề này.

Văn bản báo của công ty về việc thủy ngân kịch độc đang phát tán ra ngoài môi trường

Theo văn bản công ty gửi các cấp cơ quan quản lý và người dân có chữ ký và đóng dấu của TGĐ Công ty Rạng Đông, các vật tư – nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất bóng đèn huỳnh quang, CFL, đèn tròn của công ty đều đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người kể cả khi cháy.

Ngoài ra, công ty đã nghiên cứu sử dụng loại amalgam thay thế cho thủy ngân lỏng trước đây và đưa vào sử dụng từ năm 2016.

Theo thông tin ban đầu của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, đến 16h ngày 30/8, kết quả test nhanh của Viện cho thấy các chỉ số như thủy ngân, chì, kim loại nặng đều trong ngưỡng cho phép, an toàn đối với người dân.

Trong một diễn biến khác, ngày 29/8, UBND phường Hạ Đình đã phát 1.000 thông báo tới người dân về việc bầu không khí bị nhiễm bụi do ảnh hưởng của vụ cháy này. Chưa đầy 24h sau đó, ngày 30/8, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình đã ra văn bản thu hồi thông báo này.

Sau đó, UBND quận Thanh Xuân đã kiểm điểm nghiêm khắc đối với UBND phường Hạ Đình vì đã ban hành văn bản vượt quá thẩm quyền và chưa đủ cơ sở, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Bão số 4 đổ bộ vào đất liền

Theo TT Dự báo KTTV Quốc gia, sáng sớm nay (30/8), bão số 4 – Podul đã đổ bộ đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Sau khi đi vào đất liền, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp một vùng áp thấp.

Hoàn lưu bão số 4 gây mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12h) cho các tỉnh Trung Bộ trong ngày 30/8; từ đêm nay mưa giảm nhanh.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Từ nay đến ngày 2/9, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to (100-200mm/đợt), riêng các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ mưa rất to (200-300mm/đợt).

Mưa lớn kéo theo nước lũ dâng cao, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng, đặc biệt là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ nay đến 1/9 cũng sẽ có mưa vừa, mưa to (50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm).

Quản lý Grand Plaza Hotel giải thích việc đuổi phụ nữ và học sinh trú mưa

Chiều tối 29/8, trong cơn dông lớn kèm gió lốc ở Hà Nội, nhiều người di chuyển trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) đã phải trú tạm vào sảnh của khách sạn 5 sao Grand Plaza Hotel.

Tuy nhiên sau đó video về vụ việc nhân viên khách sạn đuổi phụ nữ và trẻ em trú mưa ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã “gây bão”.

Người đàn ông liên tục chỉ tay yêu cầu những người trú mưa tại tòa nhà này rời khỏi vị trí, dù cho trời đang mưa dữ dội (Ảnh cắt từ clip).

Chị T.T.H. (người quay lại đoạn clip) chia sẻ: “Chúng tôi vừa đứng lại một lúc thì có một người đàn ông đuổi chúng tôi là “đi ra ngoài kia, đi ra ngoài kia ngay”. Vì có con nhỏ nên tôi xin nán lại một chút họ cũng không cho và nhất quyết đuổi bằng được mọi người ra khỏi nơi đang trú mưa. Bản thân tôi cũng như những người trú mưa tại đây đã vô cùng bức xúc trước hành động vô cảm của nhân viên bảo vệ khách sạn này”.

“Ra đường lúc mưa bão cực kỳ nguy hiểm, cây cối đổ bật gốc đổ vào người đi đường, gây thiệt hại về tính mạng anh bảo vệ có nghĩ đến không thế. Tình người ở đâu trong cái khách sạn 5 sao này vậy? Tẩy chay ngay cái khách sạn này thôi”, một Facebooker bình luận.

Liên quan đến vụ việc này, chị Đàm Thu Huyền (36 tuổi, quản lý lễ tân tại khách sạn) cho biết: “Thời điểm đó có khách VIP của bên tôi đang đến thì người dân đứng trú mưa ngay đường đi của khách VIP. Nhân viên chỉ tay người dân sang phía cổng, phía đường hầm đứng trú mưa. Anh nhân viên bên tôi chia sẻ lại là nói rất lịch sự chứ không hề nặng lời”.