Nóng 24h qua: Tài xế taxi hất công an lên nắp ca pô chạy 20km trên cao tốc

(Dân Việt) Công an tạm giữ tài xế hất công an lên nắp ca pô; Người phụ nữ tử vong khi đi thả cá chép là những tin “nóng” nhất ngày 8/2.

Tạm giữ tài xế hất công an lên nắp ca pô

Sáng 8/2, Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, chiều tối 7/2, đơn vị đã bắt khẩn cấp Phạm Huy Đoàn (SN 1985), trú tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên về hành vi chống người thi hành công vụ. Đoàn được xác định là lái xe taxi Toyota Vios màu xanh (BKS: 20A - 143.63) hất chiến sĩ công an lên nóc ca pô và bỏ chạy.

Hình ảnh chiến sĩ công an nằm trên nóc ca pô xe taxi. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, vào sáng 7/2, tổ công tác của Công an huyện Sóc Sơn làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực chợ hoa thị trấn Sóc Sơn đã phát hiện chiếc xe taxi của hãng Mai Linh do Đoàn điều khiển dừng đỗ sai quy định.

Thấy vậy, tổ công tác đã nhắc nhở và yêu cầu lái xe cho kiểm tra giấy tờ nhưng lái xe Đoàn không chấp hành và điều khiển xe ô tô lao thẳng vào chiến sĩ công an Nguyễn Đức Tuấn. Lúc này, chiến sĩ Tuấn buộc phải nhảy lên bám vào nắp capo chiếc taxi.

Đoàn lái phóng xe với tốc cao gần 20km trên cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên mới giảm ga cho xe chạy chậm lại để chiến sĩ Tuấn nhảy ra khỏi xe an toàn. Ngay sau đó, lái xe taxi tiếp tục rú ga cho xe phóng như bay về thị xã Phổ Yên.

CSGT không đánh tài xế vi phạm giao thông

Ngày 8/2, đại tá Đỗ Văn Huyền, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định, những nội dung cáo buộc CSGT gây khó dễ, hành hung người vi phạm trong đơn tố cáo trên mạng là bịa đặt, không chính xác.

Đại tá Đỗ Văn Huyền cho biết, việc tài xế Vương bịa đặt việc CSGT hành hung gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của lực lượng công an, CSGT

Theo ông Huyền, sáng 8.2, tài xế Vương đã gọi điện xin lỗi đại úy Nguyễn Quang Luận. Tuy nhiên, Phòng CSGT tỉnh đã yêu cầu tài xế Vương lên phòng làm việc, viết kiểm điểm, xin lỗi về những thông tin không đúng sự thật đã đưa lên mạng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý tài xế Đồng Văn Vương theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6.2, trên Quốc lộ 1A qua Phi Mô, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT tỉnh do đại úy Nguyễn Quang Luận làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một xe ô tô do tài xế Đồng Văn Vương (SN 1984, quê ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, kỹ sư tin học, đang làm việc tự do) điều khiển vi phạm tốc độ.

Tổ công tác yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ nhưng đối tượng không xuống, không hợp tác làm việc. Tổ công tác sau đó đã mời đại diện công an xã ngay gần đấy và nhân chứng để lập biên bản, niêm phong xe và cẩu về phòng để xử lý. Tuy nhiên, đối tượng (tài xế Đồng Văn Vương) đã đưa lên mạng thông tin bêu rếu, sai sự thật và xúc phạm CSGT.

Người phụ nữ tử vong khi đi thả cá chép ở hồ Cầu Giấy

Ngày 8/2, ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, người phụ nữ bị đuối nước ở hồ điều hòa công viên Cầu Giấy (Hà Nội) dẫn đến tử vong. Hiện tại, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ thêm về vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 22h30 phút tối 7/2, một người phụ nữ sinh SN 1970, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội mang cá chép ra hồ điều hòa công viên cầu Giấy thả tiễn Táo quân về trời. Trong lúc thả cá, người phụ nữ bất ngờ bị trượt chân ngã xuống lòng hồ.

Khu vực hồ điều hòa công viên Cầu Giấy, nơi người phụ nữ gặp nạn.

Phát hiện sự việc, một người đàn ông đi thả cá chép ở gần đó đã chạy lại nhảy xuống hồ cứu người phụ nữ. Tuy nhiên, khi kéo người phụ nữ vào gần tới bờ thì nạn nhân lại bị tuột trôi ra xa hơn và chìm xuống đáy hồ. Đến đêm cùng ngày, người thân trong gia đình nạn nhân đã vớt được thi thể người phụ nữ đi đưa về gia đình tổ chức lễ mai táng.

9X dùng dao khống chế 3 người dân khi cảnh sát truy đuổi

Ngày 8/2, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) đang tạm giữ Lê Quốc Cường (SN 1992, tạm trú phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá) để điều tra hành vi dùng dao khống chế 3 người dân trong quá trình tìm đường tẩu thoát.

Đối tượng Cường cầm dao khống chết người phụ nữ. (Ảnh: facebook Vũ Khuyên)

Trước đó, tối 6/2, nhóm của Lê Quốc Cường (SN 1992, tạm trú Liên Hương, Vĩnh Quang, Rạch Giá) và nhóm của Đoàn Thanh Việt (SN1988, ngụ ấp Rạch Gốc, xã Tây Yên, An Biên) xảy ra mâu thuẫn, đâm nhau tại công viên Trần Hưng Đạo thuộc phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Vĩnh Thanh Vân đến ngăn chặn. Tại hiện trường, tất cả các đối tượng đã chạy thoát, riêng Cường trong quá trình bị lực lượng Công an truy đuổi bỏ chạy đã dùng dao khống chế lần lượt 3 người dân để tìm đường tẩu thoát. Sau đó, lực lượng Cảnh sát 113 đã tiếp ứng, khống chế và bắt giữ Cường tại Shop ABC - số 65 đường Nguyễn Trung Trực.