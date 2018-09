Nóng 24h qua: Thêm thông tin “sốc” vụ thanh sắt rơi làm chết người đi đường

(Dân Việt) Thông tin bất ngờ vụ thanh sắt rơi làm chết người đi đường; Kiều nữ cào xước xe Camry để trả thù va chạm giao thông;… là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Thông tin bất ngờ vụ thanh sắt rơi làm chết người đi đường ở Hà Nội

Công trình xây dựng xảy ra sự cố rơi cần trục xuống đường khiến một phụ nữ tử vong chiều 27/9 - Ảnh: Nguyễn Hoàn

Một cán bộ thanh tra xây dựng phường xác nhận, tại dự án công trình Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, gần ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Ngân (Thanh Xuân, Hà Nội) từng xảy ra một sự cố về tai nạn lao động và cơ quan chức năng đã phạt hành chính.

Trước đó, vào chiều 27/9, công nhân sử dụng hệ thống Gondola (sàn làm việc chuyên dụng trên cao) từ tầng 16 để di chuyển phía ngoài tòa nhà. Đến 18h, khi lắp kính đến tầng 7, thấy đến giờ nghỉ nên công nhân điều khiển để sàn thao tác xuống tầng 6 cho mọi người xuống thì bất ngờ cần trục bên trái của Gondola tuột ra khỏi bộ phận đối trọng và rơi từ tầng 16 xuống đường Lê Văn Lương.

Cần trục rơi trúng đầu chị Dương Thị Hằng (SN 1987, quê Bắc Ninh) khiến chị Hằng tử vong. Cần trục cũng rơi vào cẳng tay ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1956, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Lúc này cả chị Hằng và ông Cường đều đang lưu thông bằng xe máy trên đường.

Kiều nữ cào xước xe Camry để trả thù

Clip: Người phụ nữ sang chảnh cào xước xe Camry sau va chạm giao thông

Mới đây, trên Facebook cá nhân, chị Nhan chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc lịch sự có hành vi dùng vật sắc nhọn cào xước xước chiếc xe ô tô Camry của chị đỗ bên đường thuộc phường Yên Sở.

Thấy có người đi qua người này lặng lẽ bỏ đi nhưng ngay sau đó liền quay lại tiếp tục cào xước xe thêm một lần nữa mới rời đi.

Kèm theo clip trên, chị Nhan chia sẻ, ngày 28/9, trên đường đi ô tô Camry về nhà thì có một xe ô tô đi ngược chiều vào đường cấm, đối đầu với xe của chị, lúc này đang di chuyển đúng phần đường.

Tuy nhiên, hai người phụ nữ trên xe ô tô chạy ngược chiều liên tục bắt chị Nhan lùi lại.

Cảnh sát giao thông sau đó đã đến giải quyết, bắt xe của hai người phụ nữ đó lùi lại để trả đường cho chị Nhan. Vì giờ cao điểm nên cảnh sát giao thông không xử phạt mà chỉ nhắc nhở rồi cho đi.

Hai người phụ nữ sau đó đã đi theo xe chị Nhan. Khi chị vào nhà quay ra thì thấy người phụ nữ ngồi ghế phụ đang cào xước chiếc xe Camry.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Nhan đã lên cơ quan công an phường Yên Sở trình báo sự việc.

Ngày 29/9, một cán bộ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, công an quận đang phối hợp với Công an phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Chủ tịch Hà Nội lên tiếng về việc “mặc đồng phục” cho trụ sở xa, phường

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định Hà Nội không “mặc áo” chung cho các trụ sở UBND xã, phường

Tại Hội nghị trực tuyến UBND Thành phố Hà Nội với các quận huyện về công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã có ý kiến liên quan đến phản ánh của báo chí và dư luận về việc Hà Nội tính "mặc đồng phục" cho các trụ sở HĐND, UBND xã, phường, thị trấn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định: Hà Nội không mặc "áo chung" cho các trụ sở mà là đảm bảo công năng giống nhau. Không để tình trạng phòng xây dựng thừa thãi mà đảm bảo công năng chung trên cơ sở biên chế, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn, quy mô. Khi xây dựng dự án, phải lựa chọn vật liệu bền vững, đảm bảo chất lượng lâu dài.

Ông Nguyễn Đức Chung thông tin: Hiện thành phố còn 73 UBND các xã, phường đang dùng trụ sở tạm. Từ đó, một số quận, huyện có đề xuất xây dựng các trụ sở cho các xã. Tuy nhiên có nơi đề xuất dự toán 40-50 tỷ đồng, có nơi chỉ 13-14 tỷ đồng. Về vấn đề này, thành phố đã yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc cùng các quận huyện rà soát, tính toán lại.

Mưa 1 giờ, cửa ngõ Tân Sơn Nhất ngập kinh hoàng

Cơn mưa chiều nay được xem là trận mưa gây ngập nặng nhất khu vực sân bay Tân Sơn Nhất từ đầu năm đến nay

Đầu giờ chiều 29/9, cơn mưa như trút nước đổ xuống TP.HCM khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu. Tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) nước ngập nửa bánh xe máy, người dân phải hì hục đẩy xe về nhà chiều cuối tuần.

Các tuyến đường cửa ngõ sân bay như Trường Sơn, Phan Thúc Duyện, Bạch Đằng, Hồng Hà… nước ngập đến nửa bánh xe máy

“Mới mưa 1 giờ mà cửa ngõ sân bay đã ngập nửa bánh xe máy. Những năm trước có nghe Trung tâm chống ngập nước cải tạo cống, nạo vét kênh nhưng giờ mới mưa mà đường đã lênh láng nước thế này”, chị Nguyễn Thị Linh ngụ quận Bình Tân nói.

Ảnh hưởng của cơn mưa nhiều khu vực xảy ra ùn ứ. Người dân phải dắt xe bì bõm trong nước ngập. Nhiều người phải bật đèn chiếu sáng khi di chuyển trên đường do mưa trắng trời.

Cơn mưa chiều nay được xem là trận mưa gây ngập nặng nhất khu vực sân bay Tân Sơn Nhất từ đầu năm đến nay.