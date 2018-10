Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ vụ nam sinh cắn đứt tai bạn rồi nuốt chửng

(Dân Việt) Kết quả xét nghiệm ma túy đối với nam sinh cắn đứt tai bạn; Mức tăng lương tối thiểu vùng 2019 đang được báo cáo Chính phủ; Trung tướng Trần Văn Vệ giữ chức Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an là những tin “nóng” nhất ngày 6/10.

Đã có kết quả xét nghiệm ma túy với nam sinh cắn đứt tai bạn

Vành tai của T. bị cắn đứt lìa

Ngày 6/10, Công an huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) cho biết đang làm rõ vụ việc nam sinh V.M.Đ (17 tuổi, học sinh lớp 12 trường THPT Quỳ Hợp 3) nghi sử dụng ma túy tổng hợp đã cắn đứt tai bạn T.Đ.T (15 tuổi, học sinh lớp 10) vào trưa 2/10.

Trước nghi vấn này, phía công an huyện đã đưa Đ. đi xét nghiệm. Kết quả, Đ. âm tính với chất ma túy (tức không sử dụng ma túy).

Trước đó, vào trưa 2/10, trong khi đang chuẩn bị nấu cơm trưa tại phòng trọ, T. bất ngờ bị V.M.Đ ôm ghì, cắn đứt vành tai rồi nuốt chửng vào bụng. Nghe tiếng kêu cứu, hai học sinh này được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Tại đây, các bác sỹ đã sơ cứu cho T., rồi nhanh chóng chuyển xuống bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Khi biết Đ. nuốt vành tai bạn, các bác sĩ siêu âm và phát hiện vành tai còn nguyên vẹn ở trong bụng Đ. Các bác sĩ đã nhanh chóng nội soi gắp thành công chiếc tai ra ngoài. Vành tai gắp từ bụng V.M.Đ đã quá 6 tiếng (thời gian có thể nối liền sau khi đứt rời) và đã bị nhiễm khuẩn bởi các dịch của dạ dày, nên việc ghép nối đã không thể thực hiện được. Sau đó các y, bác sỹ đã tái tạo lại vành tai cho T. bằng kỹ thuật tạo vạt.

Báo cáo Chính phủ về tăng lương tối thiểu vùng 2019

Sau 3 phiên họp, các thành viên Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án mức tiền lương tối thiểu năm 2019

Hội đồng tiền lương Quốc gia vừa báo cáo Chính phủ, khuyến nghị phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu (LTT) vùng năm 2019.

Trước đó, sau 3 phiên họp, các thành viên Hội đồng tiền lương Quốc gia chốt phương án mức tiền LTT năm 2019 là sẽ tăng lên 5,3% so với mức lương tối thiểu năm 2018. Như vậy, tính theo các vùng quy định, người lao động được tăng từ 160.000 đến 200.000 đồng/người/tháng.

Mức LTT cụ thể dự tính được điều chỉnh tăng như sau: Vùng I tăng thêm 5,0% (mức mới 4.180.000 đồng/tháng); Vùng II tăng thêm 5,1% (mức mới 3.710.000 đồng/tháng); Vùng III tăng thêm 5,2% (mức mới 3.250.000 đồng/tháng); Vùng IV tăng thêm 5,8% (mức mới 2.920.000 đồng/tháng).

Trung tướng Trần Văn Vệ làm Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công An

Trung tướng Trần Văn Vệ được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 6/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị. Theo đó, Trung tướng Trần Văn Vệ (nguyên là Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Cũng tại buổi lễ, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy; công bố và trao các quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ đối với các lãnh đạo văn phòng, lãnh đạo cấp phòng thuộc đơn vị.

Bị xe tải cuốn vào gầm, bé gái cùng mẹ tử vong tại ngã tư ở Sài Gòn

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến bé gái cùng mẹ tử vong.

Sáng 6/10, xe tải do tài xế Nguyễn Nho Phước (44 tuổi, quê Phú Yên) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 22 hướng từ Tây Ninh về TP.HCM, khi đến ngã tư An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe máy do người phụ nữ chở con gái khoảng 3 tuổi chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến bé gái ngã xuống đường tử vong tại chỗ; người mẹ được chuyển đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Tại hiện trường, thi thể bé gái xấu số nằm cách đuôi xe tải hơn 30m, riêng xe máy bị kẹt cứng dưới gầm xe tải.