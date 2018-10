Nóng 24h qua: Thực hư clip chồng giật tóc, đấm đá vợ túi bụi giữa phố vì nghi có bồ

(Dân Việt) Nhét tỏi làm bạn gái tử vong, ca sĩ Châu Việt Cường bị đề nghị xem xét lại tội danh; Chồng giật tóc, đấm đá vợ túi bụi giữa phố… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Chồng giật tóc, đấm đá vợ túi bụi giữa phố

Công an phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đã mời những người có liên quan trong clip chồng đánh vợ dã man trên phố Trần Quốc Hoàn mới đây.

Lãnh đạo công an phường cho biết, hai vợ chồng đã làm hòa trước sự chứng kiến của các cán bộ. Nguyên nhân vụ việc do xích mích, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chứ không phải do người vợ có bồ như mọi người đồn đoán.

Vị này cũng thông tin, tại thời điểm xảy ra sự việc, không có người nào khác ở trong xe nên thông tin người tình của chị vợ cố thủ ở trong xe hoàn toàn không đúng sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hai vợ chồng xảy xích mích, xô xát dẫn đến đánh nhau mặc con nhỏ gào khóc. Trong clip, người chồng liên tục dùng túm tóc, tát, đấm vào người vợ mình bất chấp người xung quanh can ngăn.

Nhiều trường hợp bổ nhiệm trái quy định trong vụ “cả họ Bí thư huyện làm quan”

Trụ sở Chính quyền huyện Quảng Trạch nơi ông Đậu Minh Ngọc đã bổ nhiệm, điều động nhiều trường hợp vi phạm, sai quy trình

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy Quảng Bình đã có kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Đậu Minh Ngọc - Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch trong vụ "Cả họ Bí thư huyện ủy làm quan "đúng quy trình" mà báo chí phản ánh trước đó.

Theo đó, trong thời gian ông Ngọc giữ chức Chủ tịch UBND huyện và Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch đã có 9 trường hợp là họ hàng, 27 trường hợp là người cùng thôn với ông này được bổ nhiệm, tiếp nhận vào làm việc ở một số cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Trong đó, có 8 trường hợp chưa đảm bảo quy trình, thủ tục và quy định về công tác cán bộ.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu ông Đậu Minh Ngọc kiểm điểm nghiêm túc trước các tổ chức Đảng có thẩm quyền về những khuyết điểm, vi phạm nêu trên.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói về Nhà hát giao hưởng

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Bên lề hội thảo Quản lý đô thị trên địa bàn TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trả lời câu hỏi của báo chí về việc TP sẽ chi hơn 1.500 tỉ đồng để xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại quận 2.

Ông Phong cho rằng dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý từ các nhiệm kỳ trước và cũng đã qua mấy lần nghị quyết chứ không phải mới đưa ra tại kỳ họp HĐND lần này.

"TP.HCM là trung tâm kinh tế, lâu nay TP cũng đã đầu tư rất nhiều tiền vào hạ tầng giao thông cầu, đường, trường học, bệnh viện (BV)... nhưng về lĩnh vực văn hóa thì gần như không đáng kể. Việc đầu tư như vậy chưa tương xứng giữa kinh tế và văn hóa" - ông Phong cho hay.

Liên quan đến nhiều ý kiến cho rằng TP nên dành 1.500 tỉ đồng để đầu tư vào các công trình phúc lợi cấp bách hơn như BV, chống ngập, xây cầu, đường để giảm kẹt xe..., ông Nguyễn Thành Phong khẳng định các công việc đó với xây nhà văn hóa hoàn toàn khác nhau.

Nhét tỏi làm bạn gái tử vong, ca sĩ Châu Việt Cường bị đề nghị xem xét lại tội danh

Châu Việt Cường bị khởi tố tội "Vô ý làm chết người"

Liên quan tới vụ án ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa) làm chết chị T.M.H (SN 1998, Chương Mỹ, Hà Nội) hồi tháng 3 vừa qua, một cán bộ Công an quận Ba Đình cho biết: Cơ quan công đang phối hợp các cơ quan liên quan đánh giá tội danh của Cường trong vụ án.

Trước đó, Công an quận Ba Đình đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Châu Việt Cường về tội “Vô ý làm chết người” và Phạm Đức Thế (SN 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, Viện kiểm sát đã trả hồ sơ đề nghị xem xét lại tội danh đối với Cường có phải tội “Giết người” hay không.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5/3, Châu Việt Cường cùng ca sĩ N.K tới căn hộ Phạm Đức Thế mượn của người quen. Khang sau đó hẹn cô bạn gái Đỗ Phượng Anh tới đó và cô gái này rủ thêm chị H đi cùng.

Tại đây, cả nhóm sử dụng ma túy. Châu Việt Cường và chị H bị sốc, Cường bị ảo giác, tưởng chị H bị ma nhập nên lấy tỏi nhét vào miệng chị H khiến chị này ngạt thở, tử vong. Sau đó, chị H được phát hiện tử vong do bị tỏi chặn đường thở dẫn tới ngạt thở.

Được quý bà rủ đi khách sạn, tưởng lừa được mồi ngon ai ngờ ăn "quả đắng"

Công an quận 1, TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức gửi bưu phẩm từ nước ngoài về Việt Nam rồi yêu cầu nạn nhân đóng tiền để chiếm đoạt.

Nạn nhân là bà Hương (tên đã thay đổi, 58 tuổi, ngụ TP Hà Nội).

Trước đó, bà Hương quen với một người tự xưng tên Mark Bush (quốc tịch Mỹ). Sau thời gian nhắn tin qua lại, bà Hương nhận được tin nhắn của Mark Bush với nội dung sẽ chuyển một túi hành lý có hợp đồng kinh tế trị giá 350.000 USD nhờ giữ giúp.

Bà Hương sau đó nhận được email yêu cầu chuyển tiền để làm phí vận chuyển. Tin tưởng, người phụ nữ đã chuyển số tiền 160 triệu đồng.

Đợi nhiều ngày nhưng vẫn không thấy túi hành lý gửi đến, lại còn bị yêu cầu đóng thêm tiền, nghi bị lừa, bà Hương đã báo cảnh sát và vờ hẹn gặp các đối tượng để giao tiền.

Chiều 8/10, khi Randall Kyne (SN 1980) và Francis Wchea (SN 1988, cùng quốc tịch Liberia) đang nhận tiền của nạn nhân tại một khách sạn ở TP.HCM thì bị bắt giữ.