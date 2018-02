Nóng 24h qua: Về quê ăn tết, xe khách bị lật hơn 10 người thương vong

(Dân Việt) Xe khách bị lật khiến hơn 10 người thương vong; Nổ lớn tại nhà máy thép ở Hà Nội,…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Xe khách chở gần 30 người từ TP.HCM về Quảng Trị bị lật tại địa phận Đà Nẵng khiến 2 người chết và trên 10 người bị thương.

Ngày 12-2, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn xe ô tô nghiêm trọng khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe khách hư hỏng nặng

Vào thời điểm trên, xe khách BKS 51B – 237.06 từ TP.HCM về Quảng Trị của HTX Phát Thịnh (TP HCM) do tài xế là Trần Quốc Việt (SN 1978, trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) điều khiển tự lật.

Theo tin ban đầu, vụ tai nạn đã khiến 2 hành khách quê Quảng Trị, Quảng Bình tử vong tại chỗ và trên 10 người bị thương nặng đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Được biết, đây là xe hợp đồng phục vụ tết để chở công nhân về quê ăn tết.

Trung tá Lê Nho Tấn (Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hoà Nhơn, Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, công tác giải phóng hiện trường đã được hoàn tất. Theo ông Tấn, tài xế xe 51B-237.06 chạy từ TP.HCM ra có thể do không quen đường nên đã đi nhầm lên đoạn cầu đang thi công.

Đoạn cầu vượt này thuộc dự án cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn qua xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang). Ngay bên dưới là đường công vụ cho xe lưu thông tạm thời. Mặt đường rất xấu.

Nổ lớn tại nhà máy thép ở Hà Nội

Khoảng 9 giờ sáng 12/2 (tức 27 Tết), tại nhà máy thép Việt Hàn, nằm trong cụm công nghiệp Quất Động (Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra một vụ nổ lớn.

Hiện trường vụ nổ tại khu vực nhà máy thép Việt Hàn

Theo người dân sinh sống trong khu vực, vào khoảng thời gian trên họ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ khu công nghiệp dù cách xa 2km.

Một số nhân chứng cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ lớn dù cách xa hiện trường 2km

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, vào thời điểm 11 giờ cùng ngày, khu vực nhà máy thép đóng kín cửa không cho ai tiếp cận.

Một lãnh đạo công an huyện Thường Tín xác nhận có xảy ra vụ việc trên. “Sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng cử người xuống hiện trường để kiểm tra và xử lý vụ việc.

Bão Sanba giật cấp 10, tăng tốc hướng vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 7 giờ sáng nay (12/2), tâm bão Sanba ở cách bờ biển miền Nam Philippines khoảng 650km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Sanba. (ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVTƯ).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Đến 7 giờ ngày 13/2, vị trí tâm bão ở trên bờ biển miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 30km.

Đến 7 giờ ngày 14/2, tâm bão Sanba ở cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 270km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, tốc độ 20km/h.

Đến 7 giờ ngày 15/2, tâm bão ở cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Bắt băng cá độ tiền tỷ nhiều trận bóng đá U23 Việt Nam

Chiều 12.2, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa - Phó Giám đốc Công an Phú Yên đã chủ trì họp báo chuyên án triệt phá đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tiền tỷ qua mạng internet.

Một số đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị bắt (ảnh: H.P)

Theo đó, đầu tháng 2.2018, lực lượng công an đã đồng loạt đột kích vây bắt 17 đối tượng ở TP.Tuy Hòa, TX.Sông Cầu và huyện Phú Hòa (Phú Yên). Khám xét khẩn cấp nơi cư trú của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 420 triệu đồng, 1.300 USD, 2 xe ô tô cùng một số công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Đến ngày 12.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 đối tượng về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”'; ra lệnh tạm giam đối với 12 bị can, cấm rời nơi cư trú đối với 1 bị can.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò cầm đầu tổ chức đánh bạc của Nguyễn Tấn Thành và Trần Thanh Tín (cùng trú ở phường 2, TP.Tuy Hòa). Tổng số tiền đường dây đánh bạc nêu trên đã thực hiện giao dịch từ đầu tháng 6.2017 đến đầu tháng 2.2018 khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó, có đối tượng cá cược trong một trận bóng đá lên đến 2,2 tỷ đồng; nhiều trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam giải U23 châu Á vừa qua đã được cá độ tiền tỷ.

Công an Phú Yên hiện đang mở rộng điều tra vụ án.