Nóng 24h qua: Vũ "nhôm" bị bắt sau 14 ngày bỏ trốn

(Dân Việt) Vũ “nhôm” bị bắt khi vừa xuống sân bay Nội Bài; Công an bàn giao thi thể Chủ tịch huyện Quốc Oai cho gia đình,… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Vũ “nhôm” bị bắt sau khi vừa xuống sân bay Nội Bài

Bộ Công an chiều 4-1 đã xác nhận thông tin Phan Văn Anh Vũ (hay còn gọi là Vũ "nhôm") đã bị bắt khi vừa xuống sân bay quốc tế Nội Bài sau 14 ngày bỏ trốn.

Thông báo của Bộ Công an nêu rõ: Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú.

Ngày 21-12-2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ; khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất.

Ngày 4-1-2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và điều tra theo quy định của pháp luật.

Thông tin về Vũ "nhôm" bị chặn lại tại cửa khẩu Tuas của Singapore được đăng tải trên tờ Straits Times của Singapore

Trước đó, ngày 2-1, Cơ quan Xuất nhập cảnh Singapore xác nhận đã tạm giữ người mang tên “Phan Van Anh Vu” từ ngày 28-12 vì “vi phạm quy định Luật Xuất nhập cảnh”.

Phan Văn Anh Vũ biệt danh là Vũ "nhôm" (SN 1975, trú tại TP Đà Nẵng), Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79 - nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong.

Ngày 22-12, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ vì hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”.

Công an bàn giao thi thể Chủ tịch huyện Quốc Oai cho gia đình

Ngày 4.1, một lãnh đạo xã Nghĩa Hương (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bàn giao thi thể của ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, cho gia đình để làm tang lễ.

Công an TP.Hà Nội cũng đang điều tra, làm rõ vụ việc ông Nguyễn Hồng Lâm tử vong tại căn nhà ở ngõ 279 đường Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Xe cứu thương đưa thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm khỏi ngõ 297 đường Hoàng Mai, Hà Nội.

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, sau khi nắm được thông tin ông Lâm mất tích, Công an quận đã rà soát trên địa bàn và phát hiện ông Lâm mua một ngôi nhà ở ngõ 279 nhưng khi giao dịch lại lấy tên con trai. Sau đó, khi công an tới kiểm tra thì phát hiện căn nhà khóa cửa nhưng gọi không ai trả lời.

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, khi được phát hiện, ông Lâm đã tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể bắt đầu phân hủy có mùi.

Truy nguồn gốc 7 tấn đầu đạn cũ ở Bắc Ninh

Liên quan tới vụ nổ ở xã Văn Môn (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) làm 2 người chết và nhiều người bị thương, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, ở thôn Quan Độ, Văn Môn) để điều tra. Ông Tiến được xác định là chủ bãi phế liệu để xảy ra vụ nổ.

Tại cơ quan điều tra, ông Tiến khai nhận từ tháng 12.2016 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tháo dỡ lấy phế liệu.

Vụ nổ ở Bắc Ninh khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.

Trao đổi với PV sáng nay (4.1), một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc số đầu đạn mà bị can Tiến để ở xã Văn Môn.

Về thông tin ông Tiến khai mua số đầu đạn từ một cán bộ thuộc trung tâm xử lý bom mìn được một số tờ báo đưa tin, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây mới là lời khai từ phía bị can, cơ quan điều tra vẫn đang xác minh, làm rõ.

Lãm rõ cái chết của nữ sinh ở trường học

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này tiếp tục làm rõ cái chết của em Trần Thị Phương L. (học lớp 7) tại Trường THCS Tân Lâm, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà.

Trước đó, em L. được phát hiện chết trong tư thế treo cổ bằng khăn quàng đỏ trong phòng học và gia đình không yêu cầu cơ quan công an mổ tử thi. Người thân đã đưa thi thể em L. về để tổ chức lễ an táng.

Hai lá thư bằng tiếng Việt và tiếng Anh được cho là của em L. để lại đều không nêu lý do dẫn đến cái chết.

Khu vực phát hiện em L. chết trong tư thế treo cổ.

Cô Dung, giáo viên chủ nhiệm của em L., cho biết: "Hai lá thư em L. không đề cập đến nhiều, nhưng L. gửi lời xin lỗi đến bạn bè vì từ nay không thể tham gia học tập, vui chơi cùng các bạn được nữa”.

Theo cô Dung, thời quan qua em L. là một học sinh ngoan ngoãn, học khá, giỏi. Thời gian gần đây em L. đến lớp học không có biểu hiện gì khác thường.

Bão số 1 xuất hiện ngay đầu năm mới đã suy yếu

Sáng sớm 3/1, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 1 của năm 2018, tên quốc tế là Bolaven.

Ngày 4/1, sau khi đi vào khu vực quần đảo Trường Sa, bão số 1 đã suy yếu và sau đó sẽ đổi hướng đi vào vùng biển các tỉnh Ninh Thuận-Bến Tre.

Vị trí và hướng đi chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVTƯ).

Tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta nhưng với sự xuất hiện của nó, các chuyên gia khí tượng cho rằng, bão ngày càng hoạt động trái quy luật và thời tiết ngày càng bất thường.

Ngày 4/1, ông Phạm Đình Quyết – Phó phòng Dự báo Đài KTTV Nam Bộ cho hay, theo quy luật khí hậu, mùa bão trên Biển Đông thường xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 11, trong đó, tập trung chủ yếu vào tháng 8, 9 và 10. Cũng có những năm bão muộn, xuất hiện cả trong tháng 12.