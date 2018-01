Nóng 24h qua: Xác minh vụ vây cá mập phơi trên mái nhà sứ quán Việt Nam ở Chile

(Dân Việt) Xác minh vụ "vây cá mập trên mái nhà sứ quán Việt Nam"; Tuyên án ông Đinh La Thăng và đồng phạm; Trịnh Xuân Thanh sốc với bản án,…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Xác minh vụ "vây cá mập trên mái nhà sứ quán Việt Nam"

Liên quan tới sự việc “vây cá mập trên mái nhà sứ quán Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ xử lý. Theo đó, Vụ Thị trường châu Âu-châu Mỹ chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Chile báo cáo, giải trình về sự việc trên; báo cáo bộ trưởng gấp.

Vây cá mập phơi trên mái tòa nhà trong khuôn viên trụ sở tòa Đại sứ Việt Nam

Bộ Công Thương cũng có văn bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị phối hợp, chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Chile xác minh sự việc; làm việc với các cơ quan chức năng của Chile để giải quyết, xử lý sự việc trên theo đúng quy định, luật pháp của nước sở tại. Các đơn vị khẩn trương xử lý sự việc và báo cáo Bộ trước ngày 25-1-2018.

Theo bài viết trên tờ El Mostrador, các bức ảnh này được chụp vào chiều 18-1-2018, rất nhiều vây cá mập phơi trên mái tòa nhà trong khuôn viên trụ sở tòa Đại sứ Việt Nam.

Sự việc bắt đầu khi người dân quanh đó nghe mùi hôi thối xông ra đâu đó ở khu vực và khi tìm hiểu thì người ta thấy bắt nguồn từ nóc nhà thuộc Đại sứ quán Việt Nam.

Tuyên án Đinh La Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh chung thân

Sáng nay 22.1, TAND TP Hà Nội đã tuyên bản án đối với các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm trong vụ án tham ô, cố ý làm trái xảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty xây lắp dầu (khí PVC).

Tòa tuyên án Đinh La Thăng 13 năm.

Theo đó, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng - nguyên chủ tịch HĐQT PVN 13 năm tù về tội Cố ý làm trái.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh - nguyên chủ tịch HĐQT PVC 14 năm tù về tội Cố ý làm trái, tù chung thân về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt chung bị cáo Thanh phải chấp hành là tù chung thân.

Theo HĐXX, tại tòa, Viện Kiểm sát (VKS) khẳng định việc truy tố các bị cáo về tội "Cố ý làm trái" và "Tham ô tài sản" là có căn cứ, đúng người đúng tội. Từ đó VKS đã đưa ra đề nghị các mức án đối với các bị cáo. Trong đó bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án từ 14-15 năm tù, bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị 13-14 năm tù về tội "Cố ý làm trái", chung thân về tội "Tham ô tài sản". Tổng hình phạt hai tội là chung thân.

Quá trình tranh luận, VKS có ý kiếm bổ sung đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo.

Trịnh Xuân Thanh đã sốc khi nghe bản án

Kết thúc phiên tòa xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm sáng nay 22-1, luật sư Nguyễn Văn Quynh, bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh, cho rằng thân chủ của mình đã sốc sau khi nghe HĐXX tuyên bản án.

Trịnh Xuân Thanh sốc trước bản án.

Về tội tham ô tài sản, theo luật sư Quynh, với những chứng cứ cho rằng ông Thanh chỉ đạo, rút ruột công trình là không có căn cứ, hoàn toàn suy diễn với những lời khai của cấp dưới, luật sư cho rằng chưa thuyết phục.

Đánh giá về các mức án của các bị cáo khác, luật sư Lê Văn Thiệp cho rằng bản án quá nghiêm khắc. Theo luật sư Thiệp, khi bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh, trước đây ông đã đề nghị áp dụng điều 25 Bộ luật Hình sự để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì xác định các hành vi làm trái hay làm chưa đúng, nhưng trường hợp này pháp luật điều chỉnh chưa đúng, chưa kịp thời.

Tuy nhiên, lúc tuyên án các bị cáo sáng 22-1, sau khi đánh giá toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ án là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Lộ diện thủ phạm gây sập cầu ở Sài Gòn

Sáng 22.1, ông Nguyễn Văn Lưu, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho biết, đơn vị chức năng đã trục vớt thành công xe ben gây ra vụ sập cầu Long Kiểng vào tối 19.1.

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVTP TP.HCM cho biết bước đầu xác định nguyên nhân vụ sập cầu là do xe ben chở quá tải trọng gần gấp 5 lần. “Cả xe và vật liệu trên phương tiện khoảng 15 tấn, trong khi đó tải trọng của cầu Long Kiểng chỉ 3,5 tấn nên khi xe ben chạy qua dẫn đến sập cầu”, ông Cường nói.

Trước đó, vào khuya 19.1, tài xế Nguyễn Thanh Lâm (30 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe ben chở đá xây dựng lưu thông trên đường Lê Văn Lương hướng về Long An, khi di chuyển qua cầu Long Kiểng (nối xã Nhơn Đức và xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè) thì gây sập nhịp cầu thông thuyền. Sự cố khiến xe ben rơi xuống sông, tài xế Lâm cùng một người đi xe máy phía sau may mắn thoát chết.

Xôn xao clip tài xế xe Mazda lấy súng ra để “nói chuyện”

Ngày 22/1, trên Facebook xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe ô tô Mazda tay lăm lăm một khẩu súng khi cãi nhau với một số người dân.

Ông Bùi Quang Liêm – Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cho biết, sự việc trong clip xảy ra trên địa bàn xã vào khoảng 15h chiều 21/1.

Hình ảnh người đàn ông đi ô tô cầm súng “nói chuyện” người dân sau va chạm giao thông gây xôn xao trên mạng.

Theo đó, người đàn ông cầm súng trong clip tên là Nghĩa, trú ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Nghĩa là người điều khiển chiếc ô tô Mazda.

Chiều 21/1, ông Nghĩa điều khiển ô tô di chuyển qua địa bàn xã Thuận Lộc thì va chạm với xe máy của ông Nguyễn Thanh H. (trú ở xã Thuận Lộc) dựng ven đường.

Sau đó, người dân địa phương đã báo công an xã. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp nên Công an xã Thuận Lộc báo Công an thị xã Hồng Lĩnh vào cuộc xử lý.