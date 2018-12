Nóng 24h qua: Xe chở du khách bị đánh bom ở Ai Cập, 3 người Việt tử vong

(Dân Việt) Miền Bắc rét đậm, rét hại, có nơi xuống -1 độ C; Xe chở du khách bị đánh bom ở Ai Cập, 3 người Việt tử vong là những tin nóng nhất 24h qua.

Xe chở du khách Việt Nam bị đánh bom, 3 người Việt tử vong

Chiếc xe buýt chở đoàn Việt Nam bị đánh trúng bom ở Ai Cập

Lúc 18h15 ngày 28/12/2018, đã xảy ra một vụ đánh bom dtại Cai-rô, Ai Cập.

Đoàn xe chở 15 khách du lịch Việt Nam của Saigontourist đã trúng bom làm 3 người tử vong, 12 người bị thương, trong đó 10 người bị thương nặng hiện đang điều trị tại bệnh viện và 2 người bị thương nhẹ đã được đưa về trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập chăm sóc.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói: Được tin vụ đánh bom xe chở khách du lịch làm thiệt mạng và bị thương các khách du lịch Việt Nam ngày 28/12 tại Ai Cập, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình các nạn nhân của vụ đánh bom nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao triển khai ngay các biện pháp cần thiết để bảo hộ công dân Việt Nam tại Ai Cập, hỗ trợ chăm sóc các nạn nhân, đề nghị các cơ quan chức năng của Ai Cập tạo điều kiện thuận lợi nhất để các gia đình nạn nhân sang Ai Cập làm các thủ tục liên quan.

Miền Bắc rét đậm, rét hại, có nơi xuống -1 độ C

Rét đậm, rét hại ở miền Bắc, có khả năng xảy ra băng giá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng 29/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh xuống Bắc Bộ gây mưa đều khắp. Một số địa phương có mưa với lượng khá lớn, nhiệt độ các tỉnh thành giảm sâu, bị ảnh hưởng lạnh rét nhất là các khu vực núi cao phía Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên đêm nay và ngày mai (30/12), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo đêm nay, nhiệt độ tại Sa Pa có thể xuống còn 2-4 độ C; Mẫu Sơn tụt xuống âm 1 đến 1 độ C. Các đỉnh núi vùng biên giới phía Bắc, nơi có độ cao từ 2.300m trở lên có khả năng xảy ra mưa tuyết hoặc băng giá.

9 người thương vong trong vụ xe chở khách du lịch đâm xe tải

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng hơn 4 giờ sáng 29-12, xe tải mang BKS 66C-026.18 do tài xế Đỗ Văn Hùng (SN 1965) điều khiển, khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc qua địa phận xã Bình Tân, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) thì xe bất ngờ chết máy. Lúc này, tài xế Hùng nhờ 1 xe tải khác mang BKS 43C-061.60 do tải xế Nguyễn Thế Dự (SN 1983) cũng đang lưu thông trên đường kéo giùm để nổ máy trở lại.

Sau khi xe nổ máy, anh Hùng xuống xe để gỡ dây xích buộc trước đầu xe, thì bất ngờ bị xe khách giường nằm mang BKS 51B-007.45 do tài xế Nguyễn Anh Tuấn (SN 1970) điều khiển tông mạnh vào đuôi xe tải của anh Hùng từ phía sau. Cú tông làm anh Hùng tử vong tại chỗ, phần đầu xe khách giường nằm dính chặt vào đuôi xe tải. Một hướng dẫn viên du lịch tên Tưởng tử vong, 7 khách du lịch bị thương.

Nghi án cô giáo biết xảy ra tai nạn nhưng không cứu người

Chiếc ô tô con do cô D mang đến công an trình diện

Chiều 22-12, ông chạy xe máy đi liên hoan kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ở xã Nghi Đức. Đến tối, ông chạy xe máy về nhà thì bị tai nạn đoạn gần doanh trại bộ đội công binh, thuộc địa phận xã Nghi Đức.

Người dân phát hiện ông Phương nằm một mình giữa đêm lạnh đã gọi người thân ra đưa ông cấp cứu nhưng ông Phương đã tử vong.

Sáng 26-12, cô D (giáo viên THCS ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đến công an trình báo: Vào thời gian, thời điểm ông Phương bị tai nạn, cô có đi ô tô con và có dừng, đỗ bên đường 35 m. Hôm sau về kiểm tra xe có bị móp, tróc sơn phía sau và đưa xe đến công an... xem xét.

Sáng 28/12, Công an TP Vinh đã mời đại diện gia đình trung tá Nguyễn Văn Phương và cô D lên để thực hiện khám xe hơi và xe máy để thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Nhưng người thân của ông Phương cho rằng cô D. chưa nói thật lòng và còn có uẩn khúc, mâu thuẫn. Vụ tai nạn này còn thiếu nhân chứng. Do vậy, Công an TP Vinh đã hoãn công tác khám xe.