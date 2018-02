Nóng 24h qua: Trúng Vietlott nhờ "lộc" từ người thân đã mất

Trúng Vietlott nhờ "lộc" từ người thân đã mất

Theo ông V.Q.H (người trúng jackpot của kỳ quay 244 của giải số tự chọn Mega 6/45 (mở thưởng hôm 9/2), ông trúng vé số bởi trong một lần gia đình về nhà sau khi đi tảo mộ cuối năm, ông H. đã ghé mua vé số Vietlott và chọn tham gia liên tiếp 3 kỳ quay của Mega 6/45. Những con số ông chọn là ngày, tháng, năm sinh âm và dương của ông nội.

Ông V.Q.H đeo mặt nạ khi nhận giải vào sáng 23/2.

Kết quả, chính những con số liên quan tới người ông quá cố đã mang lại may mắn cho ông V.Q.H. Sau khi nộp thuế gần 800 triệu đồng vào ngân sách của tỉnh Khánh Hòa, ông H. đã thực lĩnh hơn 7,2 tỉ đồng bằng hình thức chuyển khoản một lần vào sáng 23/2.

Xác minh "căn nhà gỗ tiền tỷ của cán bộ kiểm lâm Lai Châu”

Sau khi mạng xã hội xôn xao thông tin căn nhà gỗ tiền tỷ của cán bộ kiểm lâm tên T.V.H đang công tác tại hạt kiểm lâm Phong Thổ, chi cục kiểm lâm tỉnh Lai Châu, ngày 23/2, ông Nguyễn Văn Biển, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Lai Châu cho biết, Chi cục đã đã nắm được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội và đang xác minh.

Căn nhà được cho là của anh T.V.H công tác tại Hạt kiểm lâm Phong Thổ (Lai Châu).

Ông Biển xác nhận anh TVH hiện đang công tác tại Hạt kiểm lâm Phong Thổ nhưng thông tin về căn nhà gỗ tiền tỷ cần phải phải xác minh xem có đúng như mạng xã hội chia sẻ hay không, xem các bức ảnh đăng tải có thật không, nguồn gốc như thế nào.

“Chúng tôi sẽ xác minh đầy đủ, khi có kết quả sẽ có báo cáo sau”, ông Biển khẳng định.

Truy tìm chồng sản phụ đánh bác sĩ vì chuyện quay phim vợ đẻ

Liên quan đến vụ việc bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái bị hành hung dã man sau khi mổ đẻ, ngày 22/2, Công an TP.Yên Bái đã ra thông báo truy tìm Lê Hồng Nam (SN 1985, trú tại số 240, đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), đối tượng bị tình nghi gây thương tích cho bác sĩ.

Một trong hai bác sĩ bị đánh phải nhập viện điều trị

Trước đó, vào trưa ngày 20/2 trong lúc các bác sĩ đang mổ đẻ cho vợ Lê Hồng Nam là chị Quách Thị Phương Thảo (SN 1993) thì Nam đã trèo lên lan can để quay phim, chụp ảnh.

Bị nhân viên bệnh viện nhắc nhở vì việc làm không đúng với nội quy của bệnh viện, Nam đã phản ứng gay gắt và đến 11h40 phút cùng ngày, các bác sĩ ra khỏi phòng mổ đã bị Nam cùng một số đối tượng khác lao vào hành hung, khiến hai bác sĩ là Phạm Hải Ninh, Khoa Gây mê hồi sức và bác sĩ Hoàng Đức Trung, Khoa Sản, bị thương.

Nữ nhân viên khách sạn nhặt được cặp nhẫn trị giá 23.000 USD

Ngày 20/2, Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Bãi Cháy, Công an TP.Hạ Long trao trả đôi nhẫn vàng trị giá 23.000 USD cho ông Thoeun (SN 1960).

Ông San Bun Thoeun (giữa) gửi lời cảm ơn lực lượng Công an Quảng Ninh đã giúp ông nhanh chóng tìm lại tài sản. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Trước đó, ngày 18/2, khi rời khách sạn ở TP.Hạ Long di chuyển về Ninh Bình, ông San Bun Thoeun và em gái phát hiện để quên 2 chiếc nhẫn vàng tại phòng khách sạn N.S. Ông Thoeun sau đó đã tới Công an phường Bãi Cháy trình báo.

Qua xác minh, công an xác định được chị P.T.N (nhân viên dọn phòng khách sạn N.S) đã nhặt được 2 chiếc nhẫn vàng. Chị N tự nguyện giao nộp lại 2 chiếc nhẫn cho cơ quan công an để trả lại cho ông San Bun Thoeun và bà San Sokunthy.