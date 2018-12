Nóng 24h: Xác định được hành tung nhóm du khách Việt "mất tích" ở Đài Loan

(Dân Việt) Xác định được hành tung 7 người trong vụ 152 du khách Việt "mất tích" ở Đài Loan và thông tin sốc vụ phá đường dây "mỹ nhân" đi "sex tour" giá 10 triệu đồng là những tin “nóng” nhất ngày 27/12.

Liên lạc được với một du khách sang Đài Loan

Ngày 27/12, trang Focus Taiwan dẫn thông tin từ Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) cho biết, NIA đã tìm thấy 3 người Việt Nam trong nhóm du khách mất tích ở Đài Loan hồi cuối tuần trước. Theo đó, 3 khách du lịch này đã được tìm thấy ở thành phố Gia Nghĩa (Chiayi), Chương Hóa (Changhua) và Tân Trúc (Hsinchu).

Vẫn còn 145 du khách Việt Nam chưa rõ tung tích ở Đài Loan. (Ảnh minh họa: NIA)

Theo truyền thông Đài Loan, 3 người này cùng với 149 du khách khác và 1 người dẫn đoàn đã chia làm 4 nhóm để đến Đài Loan. Sau đó, họ đã mất tích sau khi đến thành phố Cao Hùng lần lượt vào ngày 21/12 và 23/12.

Ban đầu, NIA thông tin có 152 khách du lịch Việt Nam mất tích. Tuy nhiên, sau một cuộc điều tra, NIA cho biết đã liên lạc được với 1 người, đồng thời xác định có 3 người đã rời khỏi Đài Loan. Do đó, tính cả 3 người Việt đã được tìm thấy, 3 người đã rời khỏi Đài Loan và 1 người đã liên lạc được thì số lượng du khách Việt Nam còn mất tích trong vụ việc tính tới thời điểm này là 145 người.

Các du khách nói trên đã đến thăm Đài Loan theo một chương trình đặc biệt do chính phủ Đài Loan tài trợ, đó là cho phép xin visa đơn giản cho nhóm từ 5 du khách trở lên đến từ Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Lào và Ấn Độ, miễn là chuyến du lịch được tổ chức bởi các cơ quan du lịch uy tín do Cục Du lịch Đài Loan công nhận.

Trước đó, truyền thông nước ngoài dẫn lời lãnh đạo Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) hôm 25/12 cho biết đã thành lập đội đặc nhiệm tìm kiếm 152 du khách Việt Nam biến mất sau khi đến TP Cao Hùng lần lượt vào ngày 21 và 23-12.

Công an triệu phá đường dây "Mỹ nhân" bán dâm

Ngày 27/11, Công an quận 7, TP.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây mại dâm được phát hiện trên địa bàn.Theo công an, đường dây mại dâm do “tú bà” Nguyễn Thị Thuý Hằng (28 tuổi, quê Tiền Giang) điều hành.

Các “chân dài” bán dâm trong đường dây của Hằng

Tại cơ quan công an, Hằng khai, trước đây từng làm nhân viên quán bar ở quận 5 và có mối quan hệ với các nữ nhân viên quán bar nên rủ các cô gái này cùng thành lập đường dây bán dâm do Hằng điều hành.

Ngày 25/12, người đàn ông tên M. gọi điện thoại cho Hằng để Hằng điều 3 gái tới khách sạn mua bán dâm. Hằng đưa ra giá bán dâm 3 triệu đồng/1 lần, còn đi tour 3 ngày 10 triệu đồng và được M. đồng ý.

Đến 18h cùng ngày, Hằng điều 3 “chân dài” đến khách sạn ở đường Phạm Hữu Lầu (phường Phú Mỹ, quận 7) để phục vụ “quý ông” với giá lần lượt là 3 triệu đồng, 2,5 triệu đồng, 2 triều đồng/lần.

Ngoài được hưởng số tiền chênh lệch 1,5 triệu đồng, Hằng còn lấy thêm 20% tiền môi giới của gái bán dâm. Trong lúc gái bán dâm đang “vui vẻ” với các khách nam thì công an ập vào bắt quả tang.

Ép nhân viên đi làm ngày nghỉ lễ, Tết sẽ bị phạt nặng

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết trong năm. Nếu người sử dụng lao động buộc người lao động đi làm vào các ngày lễ trên mà không có sự đồng ý của người lao động thì sẽ bị xử phạt về xử phạt vi phạm hành chính quy định khoản 2, Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP.

Người sử dụng lao động có thể bị phạt nặng nếu ép người lao động đi làm dịp nghỉ lễ, Tết (Ảnh minh họa: PLO)

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 14 cũng quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động; Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật lao động.

Khoản 4 của điều luật này quy định, phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động hoặc quá 12 giờ trong 1 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (27/12), một bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía bắc nước ta. Từ ngày mai (28/12), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi và trung du rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi và trung du 11-14 độ C.

Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm, rét hại.

Từ ngày 29/12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C; vùng núi 4-7 độ C; vùng núi cao dưới 3 độ C. Đây sẽ là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận từ đầu mùa đông 2018 ở miền Bắc.

Trung tâm Dự báo KTTVQG cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 3-4/1/2019. Trong khoảng thời gian từ đêm 28/12 đến ngày 31/12 ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.