NÓNG: "Cẩu tặc" và dân làng hỗn chiến, 5 người thương vong

(Dân Việt) Sau khi trộm được một con chó, nhóm "cẩu tặc" bị dân làng đuổi đánh. Một "cẩu tặc" bị chấn thương sọ não và tử vong tại bệnh viện.

Theo PLO: Ngày 22.10, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan điều tra Công an TP đang phối hợp với Công an huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) điều tra vụ xô xát giữa một số người dân với nhóm "cẩu tặc". Hậu quả, 1 nghi phạm trộm chó bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

Cụ thể, theo Người Đưa Tin: Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 23h ngày 19.10, Đinh Văn Biên (SN 1992) rủ Lê Văn Long (SN 1988, đều trú tại xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên) cùng đi trộm cắp chó tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên.

Đinh Văn Biên điều khiển xe mô tô BKS: 16N1-3578 chở Lê Văn Long đi đến khu vực thôn 5, xã Gia Đức dùng tròng chó bắt trộm được 1 con chó. Khi đi qua cổng làng Giá về phía cầu Gia Đức thì bị 2 thanh niên trong làng điều khiển xe ô tô BKS: 29A-490.37 truy đuổi, ép vào lề đường.

Bị ô tô ép, xe mô tô BKS: 16 N1-3578 do Đinh Văn Biên điều khiển đã đổ xuống đường. Sau đó xảy ra xô xát giữa Đinh Văn Biên, Lê Văn Long với nhóm thanh niên và một số người dân trong làng.

Hậu quả, Đinh Văn Biên bị chấn thương sọ não phải phẫu thuật và tử vong vào khoảng 8h ngày 22.10 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; Lê Văn Long bị một vết thương rách da chảy máu vùng đỉnh đầu.

Ngoài ra, 3 thanh niên khác trong làng cũng bị thương tích rách da chảy máu, sưng nề được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Hiện Công an huyện Thủy Nguyên đang tạm giữ các phương tiện liên quan gồm xe mô tô BKS: 16N1-3578, ô tô BKS: 29A-490.37 và một số tang vật khác, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

