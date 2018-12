NÓNG: Đâm chết trung tá công an tại quốc lộ 1 rồi tự sát

(Dân Việt) Trung tá Dũng đã xông vào khống chế và bị người thanh niên này đâm vào vai đứt động mạch chủ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo SGGP: Sáng nay (25.12), bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch UBND xã Tiến Lợi (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) xác nhận, vào sáng cùng ngày, trung tá Trần Văn Dũng - Trưởng Công an xã Tiến Lợi - bị một đối tượng nghi "ngáo đá" đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Cụ thể, theo Pháp luật TP.HCM: Vào lúc 7h sáng nay, một thanh niên nghi bị "ngáo đá" ra quốc lộ 1 đoạn vòng xoay phía Nam TP.Phan Thiết cầm dao chặn xe gây ùn tắc trên đường. Nhận tin báo, trung tá Trần Văn Dũng lập tức có mặt và yêu cầu thanh niên này buông dao. Tuy nhiên gã thanh niên vẫn liều lĩnh lao vào các phương tiện trên quốc lộ. Vụ việc khiến người dân tò mò tập trung theo dõi. Nguồn: Pháp luật TP.HCM Trung tá Dũng đã xông vào khống chế và bị người thanh niên này đâm vào vai đứt động mạch chủ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng người thanh niên này sau đó đã cầm dao chạy về hướng xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Khi thấy người dân vây bắt đã lấy dao tự đâm vào mình tự tử và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Theo Thanh Niên: Trung tá Dũng quê ở Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; đã làm Trưởng Công an xã Tiến Lợi 3 năm nay. Trước khi về làm Trưởng Công an xã Tiến Lợi, trung tá Dũng là cán bộ Nhà tạm giam tạm giữ Công an TP.Phan Thiết. Hiện thi thể trung tá Dũng đang được đưa xuống nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Thi thể trung tá Dũng đang được khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra. Nguồn: Thanh Niên

