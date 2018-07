Nóng: Lãnh đạo Bộ GD&ĐT thông tin về can thiệp kết quả thi ở Sơn La

Khoảng 22h40 tối nay (21.7), ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm tra chất lượng, Bộ Giáo dục - Đào tạo, đã cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí về kết quả rà soát dấu hiệu bất thường về điểm thi THPT Quốc gia tại Sơn La.

Ông Trinh cho biết: Từ việc phân tích dữ liệu thi cùng với tiếp nhận thông tin từ dư luận xã hội, với tinh thần trách nhiệm cao với nhân dân, nhất là với các thí sinh, Bộ trưởng đã thành lập tổ công tác lên làm viêc với Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La. Tổ công tác chỉ đạo giám sát việc rà soát các khâu trong tổ chức kì thi THPT Quốc gia vừa qua ở Sơn La.

Các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với tổ công tác điều tra, xác minh, làm rõ những dấu hiệu sai phạm. Bước đầu cho thấy đã có một số sai phạm quy chế thi, đặc biệt ở khâu chấm thi, trong đó có sự can thiệp làm thay đổi kết quả thi của thi sinh. Hiện nay, các cơ quan Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đang tích cực điều tra, xác minh, làm rõ những sai phạm. Tại thời điểm này, Bộ Giáo dục đang chỉ đạo chấm thẩm định một số bài thi ngữ văn,

Ông Trinh cũng chuyển lời cảm ơn của Bộ trưởng tới phóng viên các cơ quan báo chí đã vất vả đồng hành cùng tổ công tác trong những ngày qua. Điều này đã tiếp thêm sức lực giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đó, VTV dẫn thông tin từ cơ quan công an cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hàng chục bài thi tại Sơn La có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa, nâng điểm, can thiệp vào kết quả thi của thí sinh.

