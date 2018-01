“Nóng" ở BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp: Cần Thơ báo cáo gì với Bộ GTVT?

(Dân Việt) Liên quan đến những bất cập xảy ra tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp trong vài ngày qua, UBND TP.Cần Thơ đã có báo cáo nhanh gửi Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ xem xét chính sách miễn giảm phí để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương này.

Theo UBND TP.Cần Thơ, từ khi BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp đi vào hoạt động, ngành chức năng TP.Cần Thơ liên tục nhận được đơn xin miễn giảm phí qua trạm BOT của các hộ dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường Ba Láng (quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ), xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Báo cáo của UBND TP.Cần Thơ gửi Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ

Theo đó, UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo Sở GTVT tổ chức buổi đối thoại với khoảng 50 doanh nghiệp và người dân để lắng nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị về mức thu phí, đồng thời cũng đã có nhiều văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị xem xét. Sau khi Bộ GTVT đồng ý, từ ngày 20.12.2017, BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp đã triển khai chính sách giảm giá.

Tuy nhiên, từ ngày 2.1 các lái xe thường xuyên đến trạm thu phí cản trở hoạt động của trạm, yêu cầu nhân viên trạm thu phí bán vé bằng hình thức “đi bao nhiêu km sẽ trả bấy nhiêu tiền”, nhiều xe ô tô còn treo băng rôn trên xe có nội dung “đề nghị miễn 100% dân cư trong khu vực 5km”, “đề nghị BOT Cần Thơ- Phụng Hiệp thu đúng, thu đủ”. Tình trạng này đã gây ùn tắc giao thông cục bộ và ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Các tài xế phản đối việc thu phí tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp sáng 6.1

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng của thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật. Yêu cầu Ban quản lý trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp xả trạm để cho các phương tiện được lưu thông nhưng Ban quản lý trạm không hợp tác một cách tích cực.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn kẽ xấu lợi dụng trạm thu phí để tiến hành kích động các doanh nghiệp, người dân khu vực lân cận trạm tổ chức các hoạt động gây rối an ninh trật tự, UBND TP.Cần Thơ đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư phải hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương khi có tình huống về an ninh trật tự, ùn tắc giao thông xảy ra tại trạm thu phí.

Đồng thời, UBND TP.Cần Thơ yêu cầu sớm xem xét có chính sách miễn giảm giá 100% cho phương tiện không kinh doanh ở phường Ba Láng, xã Tân Phú Thạnh, thị trấn Cái Tắc. Giảm 50% cho xe ô tô từ 10 chỗ trở lên và xe tải trên 1 tấn ở phường Ba Láng, xã Tân Phú Thạnh, thị trấn Cái Tắc.

Đơn vị này cũng đề nghị cho hưởng chính sách miễn giảm đối với các hộ dân, doanh nghiệp có hợp đồng vận chuyển cụ thể, cố định trên 3 tháng có sử dụng quãng đường dưới 5km tính từ trạm. Đối với 23 phương tiện không có đăng ký xe chính chủ thuộc phường Ba Láng không thuộc đối tượng cho miễn giảm cũng đề nghị cho hưởng chính sách trên.