Nóng trong tuần: Công an bêu tên người mua bán dâm giữa đường

(Dân Việt) Công an bêu tên người mua bán dâm giữa phố; Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh kháng cáo… là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

Công an bêu tên người mua bán dâm giữa phố

Một số luật sư cho rằng việc bêu tên công dân về hành vi chứa chấp, mua bán dâm là vi phạm quyền con người, quyền công dân

Tuần qua, trên facebook lan truyền những đoạn clip ghi lại hình ảnh lực lượng công an đưa một số phụ nữ và đàn ông ra giữa đường, bêu tên họ về hành vi chứa chấp, mua bán dâm.

Sự việc được cho là xảy ra tại đường CMT8, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào chiều 29/1

Xem clip, nhiều người tỏ ra bức xúc trước việc cán bộ công an "miêu tả" từng động tác quan hệ tình dục của các nhân vật trong clip.

Sau khi xuất hiện các đoạn clip trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc thành lập Tổ công tác để xuống kiểm tra lại qui trình Công an thị trấn Dương Đông làm việc để có kết luận chính thức, từ đó sẽ có hướng xử lý phù hợp.

Liên quan đến sự việc này, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng đồng thời là người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Bộ đã yêu cầu Công an tỉnh Kiên Giang báo cáo sự việc.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thanh Cầm, Trưởng ban Chính sách, luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho hay việc công khai danh tính người mua bán dâm trước cộng đồng người dân là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Bà Cầm cũng kêu gọi: “Hội mong rằng các clip ghi lại sự việc đáng tiếc này sẽ không được chia sẻ trên mạng xã hội nữa để không tiếp tục làm tổn thương thêm những người trong cuộc”.

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh kháng cáo

Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: TTXVN

Đến nay, TAND TP.Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 12/22 bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Trong đơn kháng cáo của mình, ông Trịnh Xuân Thanh cho rằng mình không tham gia vào các hành vi cố ý làm trái và tham ô tài sản như bản án sơ thẩm ngày 22/1 đã tuyên. Ông Thanh đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại cho bị cáo về cả hai tội danh nói trên và toàn bộ trách nhiệm hình sự, dân sự.

Trong khi đó, ông Đinh La Thăng - cựu Chủ tịch HĐTV PVN cho rằng, bản án sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ, toàn diện, khách quan và giới hạn phạm vi trách nhiệm của bị cáo. Kết quả giám định thiệt hại của vụ án chưa đảm bảo căn cứ pháp lý, dẫn đến việc HĐXX đánh giá về vai trò, trách nhiệm của bị cáo chưa phù hợp, chưa công bằng, quyết định mức hình phạt quá nghiêm khắc.

U23 Việt Nam - Á quân U23 châu Á trở về trong sự chào đón nhiệt thành

Hàng vạn người lấp đầy sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong đêm Gala vinh danh các tuyển thủ U23 Việt Nam.

Sau trận chung kết U23 châu Á giữa trời mưa tuyết trên sân vận động Trung tâm thể thao Olympic Thường Châu (Trung Quốc), U23 Việt Nam đã giành danh hiệu Á quân. Sau kỳ tích trên đấu trường châu lục, đội tuyển trở aaq Việt Nam trong sự mừng vui và tình cảm dạt dào của người hâm mộ.

Lâu lắm rồi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới có một ngày hội lớn đến như thế. Chỉ riêng việc đội tuyển phải mất đến 5 giờ đồng hồ để di chuyển quang đường… 20km cũng đủ chứng minh cho sự nhiệt thảnh của người hâm mộ.

Sau khi được đón tiếp và báo công, các cầu thủ 23 Việt Nam lần lượt trở về quê nhà. Có người trở về trong sự đón tiếp nhiệt tình, sôi động, nhưng cũng có người chọn cách âm thầm trở về, bình an, nhẹ nhàng bên gia đình.

Miền Bắc rét đậm, rét hại, có nơi xuất hiện băng giá, mưa tuyết

Hình ảnh tuyết rơi phủ trắng Sa Pa ngày 31/1 vừa qua. (ảnh: Laocaionline.com).

Tuần qua, các tỉnh phía Bắc đã phải hứng chịu một đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Nhiệt độ tại các tỉnh thành đồng loạt giảm sâu; vùng núi cao có băng giá và sương muối; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C.

Đặc biệt, tại một số khu vực núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ có lúc giảm xuống âm 1 đến 0 độ C. Băng giá mưa tuyết xuất hiện.

Do ảnh hưởng của rét đậm rét hại, trong tuần vừa qua, nhiều trường tiểu học đã phải cho học sinh nghỉ học tránh rét.

Trời rét khiến nhiều người, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ phải nhập viện vì liệt dây thần kinh số 7 gây méo miệng, trợn mắt.

Theo BS Tâm, liệt dây thần kinh số 7 rất dễ xảy ra trong mùa lạnh. Tuy là bệnh lành tính, nhưng liệt dây thần kinh số 7 cũng để lại di chứng nặng nề nếu không được cứu chữa kịp thời, biến chứng nặng nề nhất đó chính là loét giác mạc, thậm chí là dẫn đến mù mắt.

Đánh giá về đợt rét này, ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, lần đầu tiên trong lịch sử ngành khí tượng ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C kéo dài như vậy ở miền Bắc. Đợt rét đậm, rét hại nàybắt đầu từ ngày 26/1 và tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 7/2.

Bắt được tên cướp dọa nổ bom ngân hàng ở Bắc Giang

Đối tượng Nguyễn Đức Minh

Tuần qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Nguyễn Đức Minh (35 tuổi, quê tại Đồng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang). Minh là nghi can gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch Dĩnh Kế thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bắc Giang II vào ngày 26/1.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 26/1, một nam thanh niên (được xác định là Nguyễn Đức Minh) đi xe máy đến phòng giao dịch Dĩnh Kế. Tại đây, đối tượng dùng 1 khẩu súng và 1 hộp kín, để đe dọa nhân viên ngân hàng.

Sợ hãi khi đối tượng dọa trong chiếc hộp là bom và sẽ kích nổ nếu không đưa tiền, nhân viên ngân hàng tại phòng giao dịch đã mở két sắt đưa tiền cho tên cướp.

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã sử dụng… bom giả để thực hiện vụ cướp trên.