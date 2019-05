Nóng trong tuần: Hot girl Ngọc Miu bị đề nghị 20 năm tù

(Dân Việt) Hot girl Ngọc Miu bị đề nghị 20 năm tù; Bộ Công an bắt kho ma túy “khủng” ở ngoại ô Sài Gòn là những tin nóng nhất trong tuần qua.

Bộ Công an bắt kho ma túy “khủng” ở ngoại ô Sài Gòn

Chiều 11/5, hàng trăm trinh sát Cục cảnh sát ma túy Bộ Công an tổ chức khám xét kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh). Bên trong kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện 500 kg Ketamin (ma túy tổng hợp) cùng nhiều ô tô. Đây là lượng Ketamin lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện, ước có giá hơn 500 tỷ đồng.

Cùng thời gian trên, cảnh sát khám xét căn nhà trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) bắt chủ kho hàng trên là đối tượng Liu Ming Yang (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và hai đàn em khác.

Đây là lượng ketamine lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Liu Minh Yang chỉ đạo đàn em người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thuê kho bãi ở huyện Bình Chánh. Ma túy sau đó được vận chuyển từ nước ngoài về tập kết tại kho này sau đó xuất sang nước thứ 3.

Cục C04 cho rằng đây là chuyên án điển hình về sự phối hợp bắt được số lượng kentamin lớn nhất từ trước tới nay.

Thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cho biết: " Ketamin là ma túy dùng cho người giàu, đắt gấp nhiều lần ma túy đá. Ví dụ 1kg ma túy đá khoảng 200 ngàn, thì cái này đã là 1 tỉ. Tôi tin rằng khi ra được thị trường thì nhiều tỉ chứ không phải là 1 tỉ. Chính điều này làm nên tầm vóc của chuyên án”.

Hot girl Ngọc Miu bị đề nghị 20 năm tù

Sáng 9/5, phiên xử vụ "ông trùm" Văn Kính Dương (SN 1980, gọi là Hoàng “béo”, ngụ Hà Nội) cùng 9 đồng phạm bước vào phần tranh luận.

VKS đề nghị HĐXX xử phạt Dương mức án tử hình về các tội: Mua bán trái phép chất ma túy, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngọc Miu tại tòa

Các bị cáo Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Nguyễn Đắc Huy cũng bị đề nghị án tử hình.

3 bị cáo Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Bá Thành, Phạm Thị Thu Huyền bị đề nghị tù chung thân.

Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (hotgirl Ngọc Miu, người tình của Dương) bị đề nghị 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo VKS, căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, chỉ trong thời gian ngắn Dương đã lôi kéo đồng phạm hình thành đường dây sản xuất ma túy với số lượng lớn.

Các bị cáo biết rõ mức độ nguy hiểm của ma túy nhưng vì mục đích tư lợi đã thực hiện hành vi tới cùng. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh xã hội, là mầm mống của nhiều tội phạm nguy hiểm khác. Các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nên cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục.

Đã có kết quả giám định AND vụ thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang bầu

Liên quan đến vụ thầy giáo xâm hại nữ sinh lớp 8 đến mang thai, ngày 6/5, ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Yên đã nhận được kết quả giám định ADN thai nhi trong bụng cháu H. (học sinh lớp 8).

"Theo kết quả giám định ADN, thai nhi trong bụng cháu H. 99% trùng khớp với ADN của đối tượng Nguyễn Việt Anh. Hiện tại, có thể khẳng định Việt Anh chính là bố của đứa trẻ trong bụng cháu H. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý sự việc theo pháp luật", ông Khải thông tin.

Chân dung đối tượng Nguyễn Việt Anh

Trước đó, theo báo cáo của Công an xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên gửi lên Công an huyện Bảo Yên, cháu H. (học sinh lớp 8) khi làm việc tại trụ sở công an xã trình bày bị thầy giáo Nguyễn Việt Anh (SN 1983, trú thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên) quan hệ tình dục nhiều lần từ cuối 2017 khi cháu mới đang học lớp 7.

Bị triệu tập lên trụ sở Công an xã Thượng Hà, Nguyễn Việt Anh khai nhận quan hệ tình dục nhiều lần với cháu H. tại phòng trực của nhà trường.

Đến ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Việt Anh về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Chồng giết vợ, đốt xác phi tang trong thùng phi

Tối 8/5, Vũ và vợ là chị N.K.H (26 tuổi, Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng) có xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau khiến chị H tử vong.

Sau đó, để che giấu hành vi của mình, Vũ đã đưa xác của chị H đến nhà kho của bố mẹ mình rồi cho vào thùng phi đốt để phi tang. Đến tối ngày 9.5, Vũ vẫn bình thản đưa hai con gái của mình (4 tuổi và 6 tuổi) đi tắm biển tại Phan Thiết bằng chiếc xe ô tô biển số 49A - 250.03.

Thu hồi tang vật là cái lò mà Vũ dùng để đốt xác chi H

Trước đó, mặc dù mẹ của chị H có đến hỏi Vũ có thấy chị H hay không thì đối tượng nói không biết. Do không thấy con gái nên mẹ của chị H đã báo công an hỗ trợ tìm kiếm.Nhận được tin báo, Công an huyện Đơn Dương đã tổ chức tìm kiếm và bất ngờ phát hiện xác chị H bị đốt trong thùng phi.

Đến khoảng 19h tối 10/5, Vũ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ trên địa bàn huyện Di Linh khi đang từ Phan Thiết trở về.

Nghệ sĩ Hồng Tơ bị bắt vì đánh bạc

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam nghệ sĩ Hồng Tơ, tức Cao Văn Tơ (SN 1963, ngụ Q.Tân Phú) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Nghệ sĩ Hồng Tơ cùng một số đối tượng khác bị bắt tại một tụ điểm cờ bạc ở vùng ven Sài Gòn vào khoảng 2 tuần trước.

Nghệ sĩ Hồng Tơ bị bắt tạm giam để điều tra hành vi đánh bạc

Nghệ sĩ Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, xuất thân là nghệ sĩ cải lương rồi bước sang đóng tấu hài, diễn viên điện ảnh.

Ông từng có thời gian lâm vào nợ nần, từng bị giang hồ truy sát vì dính đến cờ bạc. 6 năm trước Hồng Tơ kết hôn lần 2 với người vợ kém ông 23 tuổi.