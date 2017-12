Nóng: Vợ và 2 con tử vong, chồng gọi điện cho cán bộ thôn thú tội

(Dân Việt) Sáng sớm, cán bộ thôn nhận được điện thoại của Hùng nói rằng, đã sát hại vợ con và đề nghị công an tới bắt mình.

Thông tin về vụ án được chia sẻ trên Facebook khiến nhiều người bàng hoàng Sáng 29.12, ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Nga Sơn đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm chị T (người địa phương) và 2 con nhỏ tử vong. Nghi phạm gây ra vụ án bước đầu được xác định là Hùng (SN 1980), chồng chị T. Theo ông Tuấn, thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào đêm 28.12, đến sáng nay Hùng (SN 1980) có gọi điện cho một cán bộ thôn báo là mình đã dùng dao chém vợ là chị T, cùng hai con gái nhỏ tuổi tử vong và đề nghị gọi công an tới bắt giữ mình. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Nga An đã tới bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo lên cơ quan Công an huyện Nga Sơn vào cuộc điều tra.

