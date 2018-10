Nóng: YouTube sập trên toàn thế giới

(Dân Việt) Sáng 17.10, người dùng Internet trên toàn thế giới bất ngờ không thể truy cập được Youtube, kể cả vào bằng trình duyệt hay vào bằng ứng dụng trên di động.

Từ sáng sớm, nhiều người dùng Internet tại Việt Nam phản ánh không thể truy cập vào được YouTube. "Sáng nay, dậy mở YouTube trên điện thoại xem clip trận đấu tranh cúp Siêu kinh điển Nam Mỹ giữa Brazil và Argentina nhưng không thể tải được. Màn hình hiện thị trắng xóa. Vội vàng, bật máy tính để vào xem cũng gặp tình trạng tương tự và có thông báo Error 503 hoặc Error 500 - Sự cố máy chủ nội bộ...." - anh Bùi Kiên chia sẻ trên Zalo.

Bản đồ báo cáo tinh trạng không thể kết nối với YouTube, với màu vàng thể hiện số lượng người dùng phản ánh tăng dần, chuyển đỏ.

Theo tìm hiểu của PV, không riêng tại Việt Nam, nhiều người dùng trên thế giới cũng gặp tình trạng tương tự.Trên trang DownDetector, một website chuyên đo kiểm tình trạng trực tuyến của nhiều trang web lớn, hàng loạt người dùng trên thế giới đã báo cáo YouTube sập. Những khu vực được đánh dấu vàng và đỏ xuất hiện trên tất cả châu lục, thể hiện vị trí của những người báo cáo lỗi.

Theo ghi nhận của Downdetector có hơn 2.200 lượt báo cáo không thể truy cập được vào mạng chia sẻ video này.

Về sự việc này, trang Twitter chính thức của Youtube cho biết, đội ngũ kỹ thuật đã nắm được tình hình và đang cố gắng khắc phục nhanh nhất có thể.

"Youtube, Youtube TV và Youtube Music hiện tại đang gặp vấn đề. Chúng tôi đang tìm cách khắc phục và sẽ thông báo ngay khi xử lý xong. Chúng tôi xin lỗi về những bất tiện mà các bạn gặp phải", Youtube thông báo trên Twitter.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thêm thông tin khi nào Youtube sẽ truy cập được trở lại và nguyên nhân sự cố là gì.

Tình trạng khó truy cập YouTube trong thời gian dài hiếm khi xảy ra. Trước đó, vào tháng 8.2014, YouTube từng bị tê liệt hơn hai giờ. Khi đó, nhiều người dùng trên thế giới cũng như ở Việt Nam khi vào dịch vụ chia sẻ video lớn nhất thế giới thì thấy thông báo 500 Internal Server Error cùng dòng chữ "Sorry, something went wrong". Tháng 11.2013, YouTube cũng mất kết nối trong khoảng 30 phút nhưng không ảnh hưởng trên diện rộng.