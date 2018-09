Nữ cán bộ xinh đẹp mất tích: Cuộc gọi cuối cho chồng sắp cưới

Anh Hậu cho biết, trưa ngày hôm sự việc xảy ra, vợ sắp cưới của anh còn gọi điện rủ chiều cùng nhau đi ăn.

Xung quanh thông tin nữ cán bộ xinh đẹp mất tích bí ẩn, ngày 23/9, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Phúc (ngụ ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, đến nay con gái ông là chị Nguyễn Thị Ngọc Thắng (22 tuổi, tên thường gọi là Tiền) vẫn chưa liên lạc về gia đình. "Mặc dù để điện thoại ở nhà nhưng từ hôm Thắng mất tích tôi cũng không thấy ai gọi điện hay nhắn tin về cho cháu. Gia đình tôi hiện đang trông mong mà cũng không có thông tin gì từ hôm đấy", ông Phúc nói. Chị Thắng - Ảnh: gia đình cung cấp Theo ông Phúc, từ hôm chị Thắng mất tích, chồng sắp cưới của chị cũng nghỉ công việc để đi tìm chị. Mối quan hệ giữa chị và người yêu, gia đình không có gì bất thường. "Hai đứa tự nguyện yêu nhau rồi dắt về ra mắt được cha mẹ 2 bên đồng ý nên trước giờ không có xích mích gì. Không hiểu sao, từ hôm Thắng đi cũng không hề điện thoại hay nhắn tin gì cho chồng sắp cưới. Cuộc gọi cuối cùng Thắng gọi cho gia đình vào hôm 19/9, hôm đó cháu lấy điện thoại cơ quan gọi hỏi xem có bị rơi điện thoại ở nhà không", ông Phúc tâm sự thêm. Tuy nhiên, theo ông Phúc, ông có nghe đồng nghiệp của chị Thắng nói, trước mấy hôm mất tích, chị Thắng có biểu hiện khác thường và đối xử với mọi người không được như trước. Được biết, trước hôm mất tích, chị Thắng có sang nhà chồng sắp cưới ăn tân gia rồi ngủ luôn ở đó, sáng hôm sau hai vợ chồng chở nhau về thay đồ rồi mới đi làm. Nói thêm về việc này, anh Trần Thanh Hậu, chồng sắp cưới của chị Thắng cho biết, trên người chị Thắng có đeo nhiều nữ trang, trên 2 lượng vàng. Trước đó, theo ông Đỗ Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh, chị Thắng đi đâu từ chiều 19/9 đến nay gia đình và cơ quan gọi điện thoại vẫn không liên lạc được. Xe máy của chị Thắng vẫn để tại trụ sở cơ quan. Ông Sơn cũng cho hay chị Thắng vào làm tại xã, phụ trách mảng văn thư lưu trữ từ năm 2015 đến nay. Theo một số cán bộ xã Hàm Ninh, chị Thắng là một một cán bộ trẻ, năng động, hoạt bát và chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với ai. Nói về việc này, ông Trần Tuấn Hải, Phó Trưởng Công an xã Hàm Ninh, cho biết vào ngày 20/9, ông Phúc có đến công an xã để trình báo việc chị đi làm nhưng không về nhà, điện thoại hỏi thì không liên lạc được. Chiếc xe máy chị Thắng để ở xã, công an xã đã giao lại cho gia đình nữ cán bộ này.

Theo Thu Hoài (Đất Việt)

