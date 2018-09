Nữ cán bộ xinh đẹp mất tích: Những lời xót xa của vị hôn phu

Anh Hậu cho biết, anh quen chị Thắng gần 5 năm nay nhưng chưa bao giờ nghi ngờ chị Thắng.

Xung quanh những xôn xao vụ nữ cán bộ xinh đẹp mất tích bí ẩn, ngày 24/9, trao đổi với báo Đất Việt, anh Trần Thanh Hậu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết, từ hôm vợ sắp cưới của anh là chị Nguyễn Thị Ngọc Thắng (22 tuổi, cán bộ xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc) mất tích đến nay, anh vẫn chưa liên lạc được với chị Thắng. "Tôi có nghe thấy có người bảo nhìn thấy Thắng bị 1 người dắt đi, người này nhỏ tuổi hơn vợ tôi. Điều chúng tôi lo sợ bây giờ là người dắt Thắng đi cho Thắng dùng thuốc mê, chứ không phải do có mâu thuẫn hay xích mích với tôi mà cô ấy bỏ đi như vậy", anh Hậu nói. Nữ cán bộ Nguyễn Thị Ngọc Thắng. Ảnh: PL.TPHCM Theo anh Hậu, trước hôm chị Thắng mất tích, gia đình anh có tổ chức tiệc tân gia. Đây là ngôi nhà mới mà bố mẹ anh cho anh và chị Thắng sau khi cưới. "Bà nội và bố mẹ tôi quý Thắng lắm, không chỉ cho vợ chồng tôi căn nhà hơn 4 tỷ mà bà nội tôi còn đồng ý mua cho Thắng 1 chiếc xe 4 bánh, 7 chỗ. Tôi quen Thắng gần 5 năm rồi và chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy. Nhà Thắng có 2 anh em, Thắng là út nhưng rất có hiếu với bố mẹ. Bình thường, cứ hết giờ làm ở cơ quan, nếu Thắng có đi đâu là sẽ gọi điện báo cho gia đình, không biệt tăm tích như lần này. Việc Thắng mất tích như này, mấy nay bố mẹ tôi cũng khóc rất nhiều", anh Hậu chia sẻ thêm. Chia sẻ thêm về sự việc này, anh Hậu cho rằng, nếu chị Thắng quay về, anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với vợ sắp cưới về tương lai của 2 người. "Công việc yêu thích của Thắng là được làm công chức nhà nước, nếu Thắng bỏ đi lâu ngày như thế tôi sợ cô ấy sẽ mất việc. Bởi vậy, tôi không thể hắt hủi cô ấy. Nếu sau khi quay về, Thắng vẫn đồng ý làm vợ tôi, tôi sẵn sàng cưới cô ấy", chồng sắp cưới của nữ cán bộ xã Hàm Ninh cho biết. Trước đó, theo ông Đỗ Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh, chị Thắng đi đâu từ chiều 19/9 đến nay gia đình và cơ quan gọi điện thoại vẫn không liên lạc được. Xe máy của chị Thắng vẫn để tại trụ sở cơ quan. Ông Sơn cũng cho hay chị Thắng vào làm tại xã, phụ trách mảng văn thư lưu trữ từ năm 2015 đến nay. Theo một số cán bộ xã Hàm Ninh, chị Thắng là một một cán bộ trẻ, năng động, hoạt bát và chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với ai. Nói về việc này, ông Trần Tuấn Hải, Phó Trưởng Công an xã Hàm Ninh, cho biết vào ngày 20/9, gia đình chị Thắng có đến công an xã để trình báo việc chị đi làm nhưng không về nhà, điện thoại hỏi thì không liên lạc được. Chiếc xe máy chị Thắng để ở xã, công an xã đã giao lại cho gia đình nữ cán bộ này.

Theo Thùy Dung (Đất Việt)

