Nữ cán bộ xinh đẹp mất tích: Sao không gọi cho chồng sắp cưới?

(Dân Việt) Anh Trần Thanh Hậu (huyện Phú Quốc, chồng sắp cưới của chị T.) cho biết, anh đã nghe thông tin chị T. gọi điện về cho lãnh đạo xã Hàm Ninh. "Đến giờ tôi cũng chưa biết lý do mất tích của T."-anh Hậu nói.

Liên quan đến thông tin nữ cán bộ xinh đẹp mất tích đã gọi điện về cơ quan, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Phúc (ngụ ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) xác nhận và cho biết, gia đình đang rất mong chờ tin tức của chị Nguyễn Thị Ngọc T. (22 tuổi, con gái ông Phúc). "T. không gọi điện về cho tôi mà gọi cho lãnh đạo xã nói là vẫn khỏe và cho biết hiện không còn ở Phú Quốc. Tôi không hiểu tại sao, T. gọi về cho lãnh đạo xã mà không điện cho gia đình. Dù có chuyện gì thì T. cũng nên gọi cho gia đình nói lý do để ở nhà yên tâm. Khi biết thông tin này, gia đình tôi muốn liên hệ nhưng lãnh đạo xã muốn tự giải quyết", ông Phúc nói. Hình ảnh chị T. được một người chia sẻ trên Facebook để nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm Về việc này, thông tin trên Đất Việt cùng ngày, anh Trần Thanh Hậu (huyện Phú Quốc, chồng sắp cưới của chị T.) cho biết, anh đã nghe thông tin chị T. gọi điện về cho lãnh đạo xã Hàm Ninh. "Đến giờ tôi cũng chưa biết lý do mất tích của T. Hiện tôi cũng đang làm thủ tục để sang Trung Quốc dạy làm bánh 4 ngày. Việc tìm kiếm T. tạm thời gia đình 2 bên vẫn tiếp tục", anh Hậu cho biết. Trước đó, báo Người lao động thông tin: Ngày 26.9, ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh, cho biết trưa 25.9, chị Nguyễn Ngọc T. (cán bộ văn thư lưu trữ của xã) có gọi điện về báo rằng đã đi ra khỏi huyện đảo Phú Quốc và hiện đang sống yên ổn ở một nơi khác. Theo ông Sơn, nữ cán bộ xã này bỏ đi có thể có liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng khi gọi điện về thì chị T. chỉ nói một số vấn đề rồi tắt máy. Chúng tôi đề cập đến hình thức xử lý chị T. khi nữ cán bộ này bỏ nhiệm sở, ông Sơn cho biết chị T. là cán bộ không chuyên trách, việc xử lý sẽ dựa vào pháp luật và luật cán bộ công chức, viên chức. Tuy nhiên, do chị T. chưa có mặt ở địa phương nên chưa thể xử lý được. Trước mắt, phải lo đến vấn đề an toàn của chị T. Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 19.9, chị Nguyễn Ngọc T. (22 tuổi; ngụ ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh) bỏ xe máy của mình tại trụ sở cơ quan rồi mất liên lạc. Chị T. vào làm tại xã Hàm Ninh và phụ trách mảng văn thư lưu trữ từ năm 2015 đến nay. Theo một số cán bộ xã Hàm Ninh, chị T. là một cán bộ trẻ, năng động, hoạt bát và chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với ai.

