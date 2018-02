Nữ chủ tiệm thuốc tây xinh đẹp bị giết ở SG định qua Tết sẽ lấy chồng

(Dân Việt) Thanh niên đội nón đen, mặc áo khoác jean xanh bị tình nghi là đối tượng sát hại nữ chủ tiệm thuốc tây 23 tuổi ở Sài Gòn.

Nghi can đang bị cảnh sát truy tìm Ngày 12.2, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai nhiều người liên quan, trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực nữ chủ tiệm thuốc tây bị sát hại trên địa bàn để điều tra, làm rõ. Qua hình ảnh camera an ninh khu vực ghi nhận, nghi can có mặt tại thời điểm nữ chủ tiệm thuốc tây trên đường Bùi Quang Là (phường 12, quận Gò Vấp) bị sát hại là thanh niên đội nón đen, quần đen, mặc áo khoác jean màu xanh. “Chúng tôi đang truy tìm, đồng thời kêu gọi anh ta ra trình diện để làm rõ nội dung vụ án”, đại diện lãnh đạo Công an quận Gò Vấp cho biết. Theo những người sống gần tiệm thuốc tây, chị Hương rất dễ thương. Nạn nhân ngụ ở quận 8 nhưng qua đường Bùi Quang Là (quận Gò Vấp) thuê mặt bằng để mở tiệm thuốc tây bán từ năm 2017. Cô và người yêu dự tính qua Tết làm đám cưới. Tiệm thuốc tây nơi xảy ra án mạng Trước đó, chiều 10.2, một phụ nữ đến tiệm thuốc tây của chị Hương mua thuốc nhưng không thấy ai bán. Nhìn vào căn phòng bên cạnh thấy có nhiều vết máu nên người này báo cảnh sát. Khi kiểm tra bên trong căn phòng, mọi người tá hỏa phát hiện chị Hương đã tử vong, trên đầu có nhiều vết thương và mất nhiều máu. Hiện, vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

