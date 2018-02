Nữ nhân viên khách sạn nhặt được cặp nhẫn trị giá 23.000 USD

(Dân Việt) Tới Việt Nam du lịch, trung tướng Thoeun và em gái để quên đôi nhẫn vàng trị giá 23.000 USD ở khách sạn tại TP.Hạ Long.

Ông San Bun Thoeun (giữa) gửi lời cảm ơn lực lượng Công an Quảng Ninh đã giúp ông nhanh chóng tìm lại tài sản. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 20.2, Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Bãi Cháy, Công an TP.Hạ Long trao trả đôi nhẫn vàng trị giá 23.000 USD cho ông Thoeun (SN 1960).

Theo Công an Quảng Ninh, ông San Bun Thoeun là trung tướng quân đội nước ngoài. Ngày 17.2, ông Thoeun cùng gia đình đến nghỉ tại khách sạn N.S (phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long).

Sáng 18.2, khi rời khách sạn ở TP.Hạ Long di chuyển về Ninh Bình, ông San Bun Thoeun và em gái là bà San Sokunthy phát hiện để quên 2 chiếc nhẫn vàng trị giá 23.000 USD tại phòng khách sạn N.S.

Sau đó, ông Thoeun cùng một số người trong đoàn đã quay lại khách sạn và tới Công an phường Bãi Cháy trình báo.

Nhận được thông tin, Công an phường Bãi Cháy và Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hạ Long đã phối hợp với Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh tới khách sạn N.S xác minh, tìm tài sản cho ông Thoeun.

Qua xác minh, công an xác định được chị P.T.N (nhân viên dọn phòng khách sạn N.S) đã nhặt được 2 chiếc nhẫn vàng. Chị N tự nguyện giao nộp lại 2 chiếc nhẫn cho cơ quan công an để trả lại cho ông San Bun Thoeun và bà San Sokunthy.

Nhận lại tài sản, ông San Bun Thoeun gửi lời cảm ơn lực lượng Công an Quảng Ninh đã giúp ông nhanh chóng tìm lại tài sản.