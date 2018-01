Nữ sinh 16 tuổi bị rạch mặt, khâu gần 40 mũi vì mâu thuẫn buôn bán

Mâu thuẫn trong việc buôn bán quần áo, một nữ sinh 16 tuổi ở Thanh Hóa đã bị quầy hàng đối diện kéo sang hành hung rồi dùng vật sắc rạch mặt khiến nữ sinh trên bị một vết thương khá nặng ở má, phải khâu tới gần 40 mũi.

Sáng ngày 7.1, trao đổi với Báo Người Lao Động, trung tá Trần Hùng Vương, Trưởng Công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án về tội "Cố ý gây thương tích" để điều tra, làm rõ vụ việc một nữ sinh mới 16 tuổi bị rạch mặt xảy ra trên địa bàn.

Vết chém chạy dài 14 cm gây thương tích nặng cho nữ sinh Đ.T.P.L. - Ảnh gia đình cung cấp

Và vết thương sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật - Ảnh gia đình cung cấp

Theo đơn phản ánh gửi tới Công an huyện Như Thanh của chị Đ.T.P.L. (SN 2001, ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh) tố cáo chị Trịnh Thị Vân (SN 1999, ngụ khu phố Xuân Điền, thị trấn Bến Sung) có hành vi cố ý truy sát, gây thương tích cho bản thân chị và đề nghị Công an huyện Như Thanh nghiêm trị theo quy định của pháp luật.

Trong đơn tố cao cho thấy, chị L. hiện đang học lớp 11 ở 1 trường THPT tại huyện Như Thanh và thường xuyên xuống chợ Bến Sung giúp mẹ bán hàng quần áo.

Vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 19.12.2017, chị L. đi học về đã ghé chợ bán hàng giúp mẹ thì nghe mẹ kể lại chuyện bà H. quầy đối diện nói L. ăn cắp mẫu quần áo. Nghe xong L. liền nói lại: "Người ta đi Hà Nội lấy hàng mấy năm nay, không ăn cắp của người ta thì thôi, thế mà nói người ta ăn cắp mẫu của mình".

Sau khi nghe chị L. nói thế, bà H. đã gọi con gái là Trịnh Thị Vân sang hành hung chị L.. "Dù được mọi người trong chợ can ngăn nhưng 2 mẹ con bà H. vẫn xông vào đánh tôi tới tấp, cùng lúc đó bố của chị Vân đi tới nhưng không can ngăn mà còn hùa vào để con gái đánh tôi. Chỉ đến khi Vân dùng kéo xông vào đâm tôi thì ông bố mới can ngăn đuổi về quầy"- trong đơn chị L. thuật lại.

Tưởng sự việc đã dừng lại, nhưng bất ngờ từ bên quầy Vân dùng 1 vật sắc nhọn xông sang đâm một nhát vào mặt chị L. gây nên 1 vết thương nặng ở má trái kéo lên tai, gây rách cả tai. Sau đó, chị L. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Như Thanh cấp cứu, nhưng vất thương quá nặng nên bệnh nhận được chuyển ra Việt Đức ở Hà Nội điều trị.

Qua thăm khám, các bác sĩ kết luật nạn nhân bị một vết chém dài 14 cm, sâu 0,5 cm trên toàn bộ má trái kéo dài đến tai, gây đứt tai trái, phải khâu tới gần 40 mũi.

"Sau 1 thời gian điều trị, vết thương của tôi đã tạm ổn, tuy nhiên điều khiến tôi và gia đình rất bất bình là hành động của chị Vân có tính côn đồ, hung hãn nhưng đến nay vẫn chưa bị pháp luật nghiêm trị. Bên cạnh đó, trong một thời gian dài tôi điều trị tại bệnh viện nhưng gia đình bà H. không có động thái hỏi thăm, động viên tôi và gia đình"- chị L. cho biết.

Trung tá Trần Hùng Vương, Trưởng Công an huyện Như Thanh, cho biết bước đầu công an đã khởi tố vụ án, quá trình điều tra đang được thực hiện từng bước để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến vụ việc.

"Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn trong buôn bán, hiện chúng tôi cũng đã tiến hành lấy lời khai những người có liên quan. Ngoài ra, công an phải lấy giám định thương tật của nữ sinh trên để xác định mức độ thương tật để tiến hành các bước tiếp theo"- trung tá Vương nói.