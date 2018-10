Ô tô chạy "chui" qua đường dân sinh khi đi vào đường 3.000 tỷ

(Dân Việt) Dự kiến, ngày mai (10.10), đường BOT Hòa Lạc - Hòa Bình với số tiền đầu tư lên đến 3.000 tỷ đồng nối liền Hà Nội với cửa ngõ các tỉnh Tây Bắc sẽ khánh thành. Tuy nhiên, nhiều ngày nay, hàng loạt phương tiện phải luồn lách qua đường dân sinh để đi vì phía cuối đường thuộc địa phận huyện Kì Sơn vẫn bị chặn.

Đến sáng nay (9.10), người dân xã Yên Trung (huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội) đã tháo rào trên tuyến đường BOT Hòa Lạc - Hòa Bình. Theo đại diện của Công ty 36, một cổ đông lớn của dự án này, đơn vị đã thuyết phục người dân rút "lực lượng" về để các phương tiện được lưu thông.

Trạm thu phí vẫn chưa hoạt động.

Do tuyến đường này chưa khánh thành nên chủ đầu tư chưa thu phí. Nhiều phương tiện đã tranh thủ điều này chạy trên tuyến đường mới. So với đi quốc lộ 6, các phương tiện có thể tiết kiệm được 30 phút với hành trình này. Do vậy, nhiều tài xế đã chọn tuyến đường này để lưu thông, vừa rút ngắn được quãng đường, vừa không mất phí.

Nhiều phương tiện tranh thủ đi đường mới BOT Hòa Lạc - Hòa Bình.

Tuy nhiên, cách đây 2 tuần, ở đầu Hòa Bình, đoạn thị trấn Kì Sơn, chủ đầu tư đã đặt 2 tấm bê tông to và dài chắn hết đường khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Anh Nguyễn Hồng Khanh, một tài xế thường xuyên đi trên tuyến đường này, chia sẻ: "Chúng tôi đi gần hết đường thì phải vòng lại. Tôi muốn vào TP.Hòa Bình phải vòng vèo qua các tuyến đường dân sinh. Tôi cho rằng, nếu chủ đầu tư cấm, nên cấm từ đầu Hà Nội, ai lại đến cuối đường mới chặn lại. Việc này gây ức chế cho tài xế".

Xe con, xe tải chạy vào đường dân sinh.

Từ nhiều ngày nay, bà con ở xóm Rút, thị trấn Kỳ Sơn, tỏ ra bực dọc vì xe con, xe tải cứ "nhè" đường dân sinh mà đi. Con đường đã nhỏ lại toàn xe to di chuyển ngày đêm khiến người dân vô cùng bức xúc. Họ đã lấy đá, lấy tre chặn đường. Tuy nhiên, chỉ chặn được một lúc, cánh tài xế lại dỡ rào ra đi tiếp.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, dù đã sát ngày khánh thành, chủ đầu tư vẫn chưa bỏ 2 tấm bê tông chặn đường.