Ô tô “điên” tông thẳng vào nhóm CSGT và dân, 6 người trọng thương

(Dân Việt) 6 người ở Thừa Thiên- Huế nhập viện cấp cứu trong bị tình trạng trọng thương sau khi xe ô tô “điên” tông thẳng vào nhóm CSGT xử lý tai nạn và những người dân hiếu kỳ đứng xem.

Vào khoảng 15h10 hôm nay (21.1), tại đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, TP.Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người trọng thương.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, lượng CSGT Công an TP.Huế đang xử lý vụ va quệt giữ 2 xe máy ở đường Phạm Văn Đồng, đoạn trước cổng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Trong lúc nhiều CSGT đang làm nhiệm vụ và nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem thì bất ngờ xe ô tô biển số 38C- 11039 do ông Nguyễn Xuân Quế (SN 1969, trú tại thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) điều khiển chạy với tốc độ cao tông thẳng vào nhóm CSGT và người dân.

Vụ việc thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến xem.

Vụ tai nạn khiến 6 người bị trọng thương, trong đó có nạn nhân là cán bộ CSGT Công an TP.Huế. Nhiều nạn nhân trong số này bị xe ô tô lùa vào gầm, lực lượng cứu hộ và người dân phải nâng đầu xe ô tô để kéo các nạn nhân ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn cũng khiến nhiều xe máy bị văng xa hàng chục mét và hư hỏng nghiêm trọng.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP.Huế và Công an phường Vỹ Dạ huy động nhiều lực lượng để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn liên hoàn đã được Công an phường Vỹ Dạ mời lên làm việc.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.